Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Campionatul Mondial

Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul

Theodor Jumătate
Publicat: 02.12.2025, ora 22:38
Actualizat: 02.12.2025, ora 22:40
  • FIFA și International Board vor să ofere asistentului video posibilitatea de a avertiza arbitrul și în cazul cornerelor. 
  • De ce insistă forul de la Zurich să facă această schimbare la viitorul Mondial. 

International Board (IFAB), organismul care supervizează regulile jocului, FIFA având partea sa de influență, pregătește o schimbare pentru viitorul Campionat Mondial.

Turneu final organizat între 11 iunie și 19 iulie 2026 în Statele Unite, Canada și Mexic, primul CM cu 48 de echipe și găzduit de trei țări.

IFAB-FIFA: asistentul video acționează și la cornere la Mondial

IFAB vrea să modifice regulile Video Assistant Referee la reuniunea generală anuală, programată pentru luna martie.

Intenționează să mărească puterea VAR. Să-i ofere posibilitatea asistentului video să influențeze și cornerele pentru a interveni în cazul unei greșeli a arbitrului.

  • Să acționeze dacă mingea a depășit sau nu linia de fund a terenului sau dacă ultimul care a atins balonul a fost un jucător al echipei în apărare ori în atac. 

FIFA nu vrea să vadă finala CM decisă de un corner dat greșit

International Board poate decide ca Mondialul american să fie prima competiție în care VAR să avertizeze „centralul” și în cazul loviturilor de colț, ceea ce nu intră momentan în raza implicării sale.

Cu ajutorul tehnologiei, orice incertitudine se va dovedi mult mai ușor, iar VAR va anunța arbitrul ce s-a întâmplat pe teren.

Motivul acestei posibile schimbări: potrivit The Guardian și talkSPORT, FIFA încearcă evitarea unei posibile erori de arbitraj legată de corner într-un meci extrem de important, ca finala CM.

VAR nu poate influența și al doilea „galben”

IFAB a plănuit inițial să-i dea asistentului video și ocazia de a acționa dacă remarcă o greșeală la al doilea cartonaș galben, care duce la eliminare.

În cele din urmă, pare să fi renunțat la acest scenariu. Și să lase „centralului” 100% al doilea avertisment.

VAR poate interveni doar la cartonaș roșu direct.

FIFA Campionatul Mondial arbitraj ifab REGULI var cm 2026 corner
