Valetul miliardar al dictatorului Unde a ajuns românul Carlo Casap în Kosovo! GOLAZO.ro a aflat cine e în spatele clubului.  A renovat Kremlinul
Carlo Casap a fost campionul României cu Viitorul și Farul Foto: Sport Pictures
Stranieri

Valetul miliardar al dictatorului Unde a ajuns românul Carlo Casap în Kosovo! GOLAZO.ro a aflat cine e în spatele clubului. A renovat Kremlinul

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 02.12.2025, ora 14:17
alt-text Actualizat: 02.12.2025, ora 14:18
  • Carlo Casap, 26 de ani, mijlocașul dublu campion al Ligii 1, a devenit pe 25 noiembrie jucătorul lui KF Prishtina e Re, ultima clasată în Kosovo, dar o echipă-revelație, care a urcat în ultimii cinci ani din liga a 4-a până în elită.
  • Financiar, în spatele acestui club mic stă una dintre cele mai influente familii din Kosovo, cu un trust global care are afaceri de miliarde, condus de unul dintre semnatarii independenței statului, fost președinte al țării. 

La 26 de ani, după două titluri de campion al Ligii 1 cu Viitorul (2017) și Farul (2023), Carlo Casap a surprins alegând Kosovo ca prima lui destinație în străinătate.

Un club mic, o echipă aflată pe ultimul loc momentan în campionatul local, cu 14 puncte în 15 etape.

Măldărășanu, dat afară! Antrenorul anunță că Hermannstadt i-a reziliat contractul: „Lucrurile sunt clare” » Detaliul care l-a îngrijorat
Citește și
Măldărășanu, dat afară! Antrenorul anunță că Hermannstadt i-a reziliat contractul: „Lucrurile sunt clare” » Detaliul care l-a îngrijorat
Citește mai mult
Măldărășanu, dat afară! Antrenorul anunță că Hermannstadt i-a reziliat contractul: „Lucrurile sunt clare” » Detaliul care l-a îngrijorat

Numele său: KF Prishtina e Re, la fel ca un complex rezidențial din satul Hajvalia (7.700 de locuitori), aflat la 8 kilometri de capitală.

300.000 de euro
este cota lui Carlo Casap (Transfermarkt), cea mai mare la Prishtina e Re

Casap, la echipa care a promovat în 5 ani din liga a 4-a în elită. Stadion nou, antrenor nou

Mijlocașul nu a jucat weekendul trecut, a fost doar rezervă la o victorie de impact, 4-1 acasă cu FC Prishtina, aflată pe poziția secundă în elită.

Cine este Prishtina e Re? O grupare nouă, apărută în 2017 ca școală de fotbal (în primii trei ani, a fost cunoscută drept Shkendija Hajvali) și care a avut formație profesionistă de seniori începând din 2020 (din acel moment, s-a numit Prishtina e Re).

De atunci, în cinci sezoane, a urcat din divizia a patra în Superliga kosovară. Ultima promovare, cea esențială, chiar în acest an. 

Patronul Rrustem Pacolli (în centru), în această toamnă, alături de Gianni Infantino (stânga), președintele FIFA, și Agim Ademi, liderul federației kosovare Foto: Instagram Prishtina e Re Patronul Rrustem Pacolli (în centru), în această toamnă, alături de Gianni Infantino (stânga), președintele FIFA, și Agim Ademi, liderul federației kosovare Foto: Instagram Prishtina e Re
Patronul Rrustem Pacolli (în centru), în această toamnă, alături de Gianni Infantino (stânga), președintele FIFA, și Agim Ademi, liderul federației kosovare Foto: Instagram Prishtina e Re

În noiembrie, a fost inaugurat noul stadion, cu 4.000 de locuri, și tot de luna trecută PeR are alt antrenor: Elon Berisha, care promovase de două ori cu echipa în trei ani și jumătate, a fost înlocuit cu Shpetim Babaj, numit în vară director sportiv.

Magnatul din umbra clubului lui Casap, în serviciul dictatorului iugoslav Tito

Cel mai important este cine conduce Prishtina e Re. Și cine e, financiar, în spatele acestui club.

Proprietar, Rrustem Pacolli, și patronul principalului sponsor, M-Technologie, companie aflată în trustul Mabetex Group.

Și astfel se ajunge la fondatorul Mabetex și liderul familiei, Behgjet Pacolli.

În vârstă de 74 de ani, Behgjet a făcut parte în tinerețe din serviciul personal al dictatorului Iosip Broz Tito, președintele Iugoslaviei între 1953 și 1980.

Iosip Broz Tito (dreapta), în 1976, împreună cu regele Suediei, Carl XVI Gustaf, la palatul din Stockholm Foto: Imago Iosip Broz Tito (dreapta), în 1976, împreună cu regele Suediei, Carl XVI Gustaf, la palatul din Stockholm Foto: Imago
Iosip Broz Tito (dreapta), în 1976, împreună cu regele Suediei, Carl XVI Gustaf, la palatul din Stockholm Foto: Imago

„A fost valetul lui Tito”, a scris Bloomberg.com în 2016, când estima averea sa la un miliard de dolari. Diferite surse susțin că ar avea acum mai multe miliarde.

Pacolli a renovat cele mai importante clădiri ale Rusiei lui Yeltsin în anii '90

Are dublă cetățenie, kosovară și elvețiană, în Țara Cantoanelor creând Mabetex Group.

Inițial, în 1991, o firmă de construcții, transformată astăzi într-un trust cu sediul la Lugano (are filiale în 18 țări) ce include, pe lângă construcții, afaceri în media, bănci, asigurări, sănătate, hoteluri, retail și modă. Cu un venit ce a depășit 1,5 miliarde de euro în ultimii ani.

Behgjet Pacolli (dreapta) și nepotul său, Rrustem, patronul clubului. În spate, avionul de 10 milioane al lui Behgjet Foto: Instagram Behgjet Pacolli (dreapta) și nepotul său, Rrustem, patronul clubului. În spate, avionul de 10 milioane al lui Behgjet Foto: Instagram
Behgjet Pacolli (dreapta) și nepotul său, Rrustem, patronul clubului. În spate, avionul de 10 milioane al lui Behgjet Foto: Instagram

Între 1992 și 1999, a avut prin Mabetex trei proiecte majore în Rusia, sub președinția lui Boris Yeltsin: renovarea „Casei Albe” a Moscovei (acolo se află guvernul rus), a clădirii Dumei de Stat și a Kremlinului.

Pacolli a fost președintele Kosovo, prim-vicepremier și ministru de externe

Behgjet Pacolli, unul dintre cei mai bogați kosovari, s-a implicat foarte mult și în politică.

  • Unul dintre semnatarii actului de independență a statului Kosovo, în 2008 (România nu recunoaște Kosovo, la fel ca Spania, Grecia, Cipru și Slovacia din Uniunea Europeană). 
  • Al doilea președinte al țării (2 februarie - 4 aprilie 2011; alegerea sa a fost declarată neconstituțională și el s-a retras din funcție). 

De atunci, a fost de două ori prim-vicepremier (2011-2014; 2017-2020) și ministru de externe (2017-2020).

În 2011, a fondat partidul Aleanca Kosovo e Re (Alianța Noului Kosovo, AKR). De centru-stânga.

Citește și

Probleme la U Craiova? Ștefan Baiaram, furios după ce a fost schimbat de Coelho: „Nu vreau să cred că deja este o problemă”
Superliga
12:08
Probleme la U Craiova? Ștefan Baiaram, furios după ce a fost schimbat de Coelho: „Nu vreau să cred că deja este o problemă”
Citește mai mult
Probleme la U Craiova? Ștefan Baiaram, furios după ce a fost schimbat de Coelho: „Nu vreau să cred că deja este o problemă”
Politică doar pentru bogați?!  Afirmație șocantă a unui patron de fotbal cu funcție mare în politică: „Cine n-are bani e vulnerabil la intervenții”
Diverse
11:36
Politică doar pentru bogați?! Afirmație șocantă a unui patron de fotbal cu funcție mare în politică: „Cine n-are bani e vulnerabil la intervenții”
Citește mai mult
Politică doar pentru bogați?!  Afirmație șocantă a unui patron de fotbal cu funcție mare în politică: „Cine n-are bani e vulnerabil la intervenții”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
kosovo politica afaceri carlo casap Prishtina e Re Behgjet Pacolli
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Campionatul Mondial
02.12
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Citește mai mult
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Campionate
02.12
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Citește mai mult
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Cupa Romaniei
02.12
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Citește mai mult
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:02
„Nu știu de ce n-a luat Balonul de Aur” Diego Simeone laudă un fotbalist al unei mari rivale: „Mă încântă!”
„Nu știu de ce n-a luat Balonul de Aur” Diego Simeone laudă un fotbalist al unei mari rivale: „Mă încântă!”
15:38
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
15:55
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
14:33
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Diverse
02.12
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Citește mai mult
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Stranieri
02.12
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Citește mai mult
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Superliga
02.12
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Citește mai mult
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Diverse
02.12
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Citește mai mult
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 29 rapid 12 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 15

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share