Valetul miliardar al dictatorului Unde a ajuns românul Carlo Casap în Kosovo! GOLAZO.ro a aflat cine e în spatele clubului.  A renovat Kremlinul

Carlo Casap, 26 de ani, mijlocașul dublu campion al Ligii 1, a devenit pe 25 noiembrie jucătorul lui KF Prishtina e Re, ultima clasată în Kosovo, dar o echipă-revelație, care a urcat în ultimii cinci ani din liga a 4-a până în elită.

Financiar, în spatele acestui club mic stă una dintre cele mai influente familii din Kosovo, cu un trust global care are afaceri de miliarde, condus de unul dintre semnatarii independenței statului, fost președinte al țării.

La 26 de ani, după două titluri de campion al Ligii 1 cu Viitorul (2017) și Farul (2023), Carlo Casap a surprins alegând Kosovo ca prima lui destinație în străinătate.

Un club mic, o echipă aflată pe ultimul loc momentan în campionatul local, cu 14 puncte în 15 etape.

Numele său: KF Prishtina e Re, la fel ca un complex rezidențial din satul Hajvalia (7.700 de locuitori), aflat la 8 kilometri de capitală.

300.000 de euro este cota lui Carlo Casap (Transfermarkt), cea mai mare la Prishtina e Re

Casap, la echipa care a promovat în 5 ani din liga a 4-a în elită. Stadion nou, antrenor nou

Mijlocașul nu a jucat weekendul trecut, a fost doar rezervă la o victorie de impact, 4-1 acasă cu FC Prishtina, aflată pe poziția secundă în elită.

Cine este Prishtina e Re? O grupare nouă, apărută în 2017 ca școală de fotbal (în primii trei ani, a fost cunoscută drept Shkendija Hajvali) și care a avut formație profesionistă de seniori începând din 2020 (din acel moment, s-a numit Prishtina e Re).

De atunci, în cinci sezoane, a urcat din divizia a patra în Superliga kosovară. Ultima promovare, cea esențială, chiar în acest an.

Patronul Rrustem Pacolli (în centru), în această toamnă, alături de Gianni Infantino (stânga), președintele FIFA, și Agim Ademi, liderul federației kosovare Foto: Instagram Prishtina e Re

În noiembrie, a fost inaugurat noul stadion, cu 4.000 de locuri, și tot de luna trecută PeR are alt antrenor: Elon Berisha, care promovase de două ori cu echipa în trei ani și jumătate, a fost înlocuit cu Shpetim Babaj, numit în vară director sportiv.

Magnatul din umbra clubului lui Casap, în serviciul dictatorului iugoslav Tito

Cel mai important este cine conduce Prishtina e Re. Și cine e, financiar, în spatele acestui club.

Proprietar, Rrustem Pacolli, și patronul principalului sponsor, M-Technologie, companie aflată în trustul Mabetex Group.

Și astfel se ajunge la fondatorul Mabetex și liderul familiei, Behgjet Pacolli.

În vârstă de 74 de ani, Behgjet a făcut parte în tinerețe din serviciul personal al dictatorului Iosip Broz Tito, președintele Iugoslaviei între 1953 și 1980.

Iosip Broz Tito (dreapta), în 1976, împreună cu regele Suediei, Carl XVI Gustaf, la palatul din Stockholm Foto: Imago

„A fost valetul lui Tito”, a scris Bloomberg.com în 2016, când estima averea sa la un miliard de dolari. Diferite surse susțin că ar avea acum mai multe miliarde.

Pacolli a renovat cele mai importante clădiri ale Rusiei lui Yeltsin în anii '90

Are dublă cetățenie, kosovară și elvețiană, în Țara Cantoanelor creând Mabetex Group.

Inițial, în 1991, o firmă de construcții, transformată astăzi într-un trust cu sediul la Lugano (are filiale în 18 țări) ce include, pe lângă construcții, afaceri în media, bănci, asigurări, sănătate, hoteluri, retail și modă. Cu un venit ce a depășit 1,5 miliarde de euro în ultimii ani.

Behgjet Pacolli (dreapta) și nepotul său, Rrustem, patronul clubului. În spate, avionul de 10 milioane al lui Behgjet Foto: Instagram

Între 1992 și 1999, a avut prin Mabetex trei proiecte majore în Rusia, sub președinția lui Boris Yeltsin: renovarea „Casei Albe” a Moscovei (acolo se află guvernul rus), a clădirii Dumei de Stat și a Kremlinului.

Pacolli a fost președintele Kosovo, prim-vicepremier și ministru de externe

Behgjet Pacolli, unul dintre cei mai bogați kosovari, s-a implicat foarte mult și în politică.

Unul dintre semnatarii actului de independență a statului Kosovo, în 2008 (România nu recunoaște Kosovo, la fel ca Spania, Grecia, Cipru și Slovacia din Uniunea Europeană).

Al doilea președinte al țării (2 februarie - 4 aprilie 2011; alegerea sa a fost declarată neconstituțională și el s-a retras din funcție).

De atunci, a fost de două ori prim-vicepremier (2011-2014; 2017-2020) și ministru de externe (2017-2020).

În 2011, a fondat partidul Aleanca Kosovo e Re (Alianța Noului Kosovo, AKR). De centru-stânga.

