„E nevoie de soldați pe stadioane!” Marco van Basten, mesaj radical după incidentele de la Ajax - Groningen: „Suporterii sunt la conducere în Olanda”

Marco van Basten (61 de ani), legendarul atacant de la Ajax și AC Milan, a avut un discurs extrem de dur după incidentele de la partida Ajax - Groningen, din Eredivisie.

Meciul de duminică a fost suspendat definitiv după ce fanii gazdelor au aprins torțe și au aruncat cu artificii pe teren.

Suporterii „lăncierilor” au recurs la acest gest ca omagiu pentru un suporter al echipei care a decedat la finalul lunii octombrie.

Marco van Basten, discurs dur: „E nevoie de soldați pe stadioane”

Întrebat despre situația echipei din Amsterdam, legendarul fotbalist a vorbit despre haosul de la echipă, dar și despre comportamentul suporterilor, cel pe care l-a condamnat ferm.

„Este profund trist ce se întâmplă. Asta așteaptă Johan Cruyff de la Arena? Nu sunt furios, ci dezamăgit. Este complet greșit, dar ce poți face în privința asta?

Nicio țară nu este într-o poziție atât de proastă precum Olanda, dacă te uiți la tot ce se întâmplă în jurul meciurilor.

Aici, suporterii sunt la conducere. Ajax, Feyenoord, PSV și alte cluburi au grupări care au devenit periculoase. Sunt grupuri mari de fani, greu de combătut”, a declarat Marco van Basten, conform telegraaf.nl.

Ai nevoie de soldați pe stadioane. Am văzut chiar și arme pe stadion. Trebuie să încercăm să oprim asta. Marco van Baste, fost atacant la Ajax

Ce s-a întâmplat la Ajax - Groningen

În minutul 6, la scorul de 0-0, fanii lui Ajax din sectorul F-Side au aprins torțe și au aruncat cu artificii pe teren în semn de omagiu pentru Patrick „Paddy” Overeem.

Membru al grupării ultras F-Side, Overeem a decedat la sfârșitul lunii octombrie, la vârsta de 29 de ani, într-un accident nautic produs în zona portuară a orașului Amsterdam.

Arbitrul Bas Nijhuis a oprit inițial meciul și, după 40 de minute de așteptare în care fumul s-a risipit, jocul s-a reluat.

Cu toate acestea, fanii lui Ajax au continuat să arunce cu artificii, iar „centralul” a decis să oprească definitiv partida.

După prima întrerupere a meciului, arbitrul Bas Nijhuis a oferit o primă reacție cu privire la cele întâmplate pe arena „Johan Cruyff”:

„Tocmai am discutat și ceea ce se întâmplă aici nu este acceptabil. Torțele în tribune sunt deja de neconceput, dar dacă vreți să vă loviți propriii jucători în ochi, continuați așa.

Vom încerca să ieșim din nou pe teren după ce fumul se va risipi și mizeria va fi curățată. Dacă se va repeta, vor exista alte consecințe. Puteți ghici care vor fi acestea. Atunci vom merge la vestiare.

Dacă, în calitate de suporteri, doriți să vă prejudiciați propria echipă, continuați cu această mascaradă. Este pur și simplu scandalos. Se trage cu arme pe teren. Acest lucru nu mai are nimic de-a face cu fotbalul”, a declarat Bas Nijhuis pentru ESPN.

Arbitrul a vorbit și după ce a oprit meciul a doua oară: „Nu vreau să-mi asum această responsabilitate. Nu mi se pare sigur, dar primarul Amsterdamului (n.r. - Femke Halsema) trebuie să-și dea acordul. Pentru că ea este responsabilă pentru siguranța din afara stadionului”.

Clubul gazdă și-a prezentat scuzele, ulterior, față de toți cei care au fost afectați de suspendarea meciului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport