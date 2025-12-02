„E nevoie de soldați pe stadioane!” Marco van Basten , mesaj radical după incidentele de la Ajax - Groningen: „Suporterii sunt la conducere în Olanda” +10 foto
Marco van Basten FOTO: IMAGO
Campionate

„E nevoie de soldați pe stadioane!” Marco van Basten, mesaj radical după incidentele de la Ajax - Groningen: „Suporterii sunt la conducere în Olanda”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.12.2025, ora 15:48
alt-text Actualizat: 02.12.2025, ora 15:48
  • Marco van Basten (61 de ani), legendarul atacant de la Ajax și AC Milan, a avut un discurs extrem de dur după incidentele de la partida Ajax - Groningen, din Eredivisie.

Meciul de duminică a fost suspendat definitiv după ce fanii gazdelor au aprins torțe și au aruncat cu artificii pe teren.

Suporterii „lăncierilor” au recurs la acest gest ca omagiu pentru un suporter al echipei care a decedat la finalul lunii octombrie.

„Munteanu s-a dat peste cap”  Iuliu Mureșan lămurește situația transferului atacantului: „N-am întâlnit niciodată așa ceva”
Citește și
„Munteanu s-a dat peste cap” Iuliu Mureșan lămurește situația transferului atacantului: „N-am întâlnit niciodată așa ceva”
Citește mai mult
„Munteanu s-a dat peste cap”  Iuliu Mureșan lămurește situația transferului atacantului: „N-am întâlnit niciodată așa ceva”

Marco van Basten, discurs dur: „E nevoie de soldați pe stadioane”

Întrebat despre situația echipei din Amsterdam, legendarul fotbalist a vorbit despre haosul de la echipă, dar și despre comportamentul suporterilor, cel pe care l-a condamnat ferm.

„Este profund trist ce se întâmplă. Asta așteaptă Johan Cruyff de la Arena? Nu sunt furios, ci dezamăgit. Este complet greșit, dar ce poți face în privința asta?

Nicio țară nu este într-o poziție atât de proastă precum Olanda, dacă te uiți la tot ce se întâmplă în jurul meciurilor.

Aici, suporterii sunt la conducere. Ajax, Feyenoord, PSV și alte cluburi au grupări care au devenit periculoase. Sunt grupuri mari de fani, greu de combătut”, a declarat Marco van Basten, conform telegraaf.nl.

Ai nevoie de soldați pe stadioane. Am văzut chiar și arme pe stadion. Trebuie să încercăm să oprim asta. Marco van Baste, fost atacant la Ajax

Ce s-a întâmplat la Ajax - Groningen

În minutul 6, la scorul de 0-0, fanii lui Ajax din sectorul F-Side au aprins torțe și au aruncat cu artificii pe teren în semn de omagiu pentru Patrick „Paddy” Overeem.

Membru al grupării ultras F-Side, Overeem a decedat la sfârșitul lunii octombrie, la vârsta de 29 de ani, într-un accident nautic produs în zona portuară a orașului Amsterdam.

Arbitrul Bas Nijhuis a oprit inițial meciul și, după 40 de minute de așteptare în care fumul s-a risipit, jocul s-a reluat.

Cu toate acestea, fanii lui Ajax au continuat să arunce cu artificii, iar „centralul” a decis să oprească definitiv partida.

Torțele și artificiile din meciul dintre Ajax și Groningen. Foto: Captură X/Casual Ultra Official
Torțele și artificiile din meciul dintre Ajax și Groningen. Foto: Captură X/Casual Ultra Official

Galerie foto (10 imagini)

Torțele și artificiile din meciul dintre Ajax și Groningen. Foto: Captură X/Casual Ultra Official Torțele și artificiile din meciul dintre Ajax și Groningen. Foto: Captură X/Casual Ultra Official Torțele și artificiile din meciul dintre Ajax și Groningen. Foto: Captură X/Casual Ultra Official Torțele și artificiile din meciul dintre Ajax și Groningen. Foto: Captură X/Casual Ultra Official Torțele și artificiile din meciul dintre Ajax și Groningen. Foto: Captură X/Franceat
+10 Foto
labels.photo-gallery

După prima întrerupere a meciului, arbitrul Bas Nijhuis a oferit o primă reacție cu privire la cele întâmplate pe arena „Johan Cruyff”:

„Tocmai am discutat și ceea ce se întâmplă aici nu este acceptabil. Torțele în tribune sunt deja de neconceput, dar dacă vreți să vă loviți propriii jucători în ochi, continuați așa.

Vom încerca să ieșim din nou pe teren după ce fumul se va risipi și mizeria va fi curățată. Dacă se va repeta, vor exista alte consecințe. Puteți ghici care vor fi acestea. Atunci vom merge la vestiare.

Dacă, în calitate de suporteri, doriți să vă prejudiciați propria echipă, continuați cu această mascaradă. Este pur și simplu scandalos. Se trage cu arme pe teren. Acest lucru nu mai are nimic de-a face cu fotbalul”, a declarat Bas Nijhuis pentru ESPN.

Arbitrul a vorbit și după ce a oprit meciul a doua oară: „Nu vreau să-mi asum această responsabilitate. Nu mi se pare sigur, dar primarul Amsterdamului (n.r. - Femke Halsema) trebuie să-și dea acordul. Pentru că ea este responsabilă pentru siguranța din afara stadionului”.

Clubul gazdă și-a prezentat scuzele, ulterior, față de toți cei care au fost afectați de suspendarea meciului.

Citește și

Araujo cere ajutor Solicitarea făcută de jucător către conducerea Barcelonei
Campionate
14:38
Araujo cere ajutor Solicitarea făcută de jucător către conducerea Barcelonei
Citește mai mult
Araujo cere ajutor Solicitarea făcută de jucător către conducerea Barcelonei
Valetul miliardar al dictatorului Unde a ajuns românul Carlo Casap în Kosovo! GOLAZO.ro a aflat cine e în spatele clubului.  A renovat Kremlinul
Stranieri
14:17
Valetul miliardar al dictatorului Unde a ajuns românul Carlo Casap în Kosovo! GOLAZO.ro a aflat cine e în spatele clubului. A renovat Kremlinul
Citește mai mult
Valetul miliardar al dictatorului Unde a ajuns românul Carlo Casap în Kosovo! GOLAZO.ro a aflat cine e în spatele clubului.  A renovat Kremlinul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
Marco Van Basten suporteri Ajax Amsterdam eredivisie groningen
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Campionatul Mondial
02.12
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Citește mai mult
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Campionate
02.12
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Citește mai mult
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Cupa Romaniei
02.12
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Citește mai mult
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:02
„Nu știu de ce n-a luat Balonul de Aur” Diego Simeone laudă un fotbalist al unei mari rivale: „Mă încântă!”
„Nu știu de ce n-a luat Balonul de Aur” Diego Simeone laudă un fotbalist al unei mari rivale: „Mă încântă!”
15:38
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
15:55
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
14:33
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Diverse
02.12
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Citește mai mult
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Stranieri
02.12
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Citește mai mult
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Superliga
02.12
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Citește mai mult
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Diverse
02.12
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Citește mai mult
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 29 rapid 12 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 15

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share