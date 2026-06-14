„Îi lipsește sensibilitatea” Legenda Germaniei îi ia apărarea lui Jamal Musiala, după afirmațiile făcute de două nume importante

Lothar Matthaus (65 de ani), fostul mare internațional german, i-a criticat pe Jurgen Klopp (58 de ani) și Thomas Muller (36 de ani), înainte ca naționala lui Julian Nagelsmann (38 de ani) să debuteze la CM 2026.

Cei doi au afirmat să Jamal Musiala (23 de ani), jucătorul lui Bayern, ar trebui să fie rezervă la turneul final, iar Deniz Undav (29 de ani), atacantul lui Stuttgart, să fie titular.

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Germania va debuta astăzi la Campionatul Mondial, împotriva selecționatei din Curacao. Meciul va începe de la ora 20:00 și va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Lothar Matthaus, critici pentru Klopp: „Simt că îi lipsește sensibilitatea”

Jurgen Klopp și Thomas Muller sunt comentatori la televiziunea germană Magenta TV, cea care transmite meciurile naționalei de la Mondial.

Aceștia au sugerat că Jamal Musiala, un jucător foarte important pentru Bayern, ar trebui să fie rezervă la CM 2026, iar selecționerul Julian Nagelsmann ar trebui să-l titularizeze pe Deniz Undav, atacantul lui Stuttgart.

Argumentul acestora a fost că Musiala ar trebui să intre în repriza a doua „când se deschid spațiile, împotriva unor adversari obosiți”.

Lothar Matthaus, legendă a lui Bayern Munchen și a naționalei Germaniei, l-a criticat pe Jurgen Klopp pentru afirmațiile sale.

„Simt că îi lipsește sensibilitatea. Jurgen Klopp, dintre toți oamenii, ar trebui să știe mai bine. Pentru a avea un Mondial de succes, Germania are nevoie de calitatea lui Musiala. De aceea trebuie să i se ofere minute pe teren.

Comentariile lui Klopp nu îi ușurează deloc munca lui Nagelsmann. Aș fi curios ce ar fi spus Klopp dacă un comentator i-ar fi sugerat să lase pe bancă unul dintre titularii săi obișnuiți înaintea unui meci important din Liga Campionilor”, a spus Matthaus pentru Bild, citat de mundodeportivo.com.

150 de selecții a bifat Lothar Matthaus pentru naționala Germaniei. A marcat 23 de goluri și a oferit 17 pase decisive

Matthaus consideră că Musiala ar trebui să fie susținut mai mult, deși nu trece prin cea mai bună perioadă a carierei sale.

„Toți știm că încă nu este la cea mai bună formă a sa, dar în loc să creăm neliniște în jurul lui, ar trebui să-l susținem”.

Mi s-a părut, de asemenea, puțin ciudat modul în care a vorbit despre Jamal Musiala, fostul său coechipier cu care a jucat recent. Lothar Matthaus, despre Thomas Muller

În acest sezon, Jamal Musiala a jucat 24 de meciuri pentru Bayern, a înscris 5 goluri și a oferit 6 pase decisive. A lipsit mult la începutul stagiunii precedente din cauza unei accidentări.

De cealaltă parte, Deniz Undav a marcat 25 de goluri și a oferit 14 pase decisive în 46 de meciuri jucate pentru Stuttgart în acest sezon.

După meciul cu Caracao de astăzi, Germania va mai juca cu Coasta de Fildeș (20 iunie) și Ecuador (25 iunie).

Lotul Germaniei pentru Campionatul Mondial

Portari: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Stuttgart)

Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Stuttgart) Fundași: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle United)

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle United) Mijlocași: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)

Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool) Atacanți: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Leroy Sane (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United)

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