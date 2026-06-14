„Îi lipsește sensibilitatea” Legenda Germaniei îi ia apărarea lui Jamal Musiala, după afirmațiile făcute de două nume importante
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

„Îi lipsește sensibilitatea” Legenda Germaniei îi ia apărarea lui Jamal Musiala, după afirmațiile făcute de două nume importante

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 13:36
  • Lothar Matthaus (65 de ani), fostul mare internațional german, i-a criticat pe Jurgen Klopp (58 de ani) și Thomas Muller (36 de ani), înainte ca naționala lui Julian Nagelsmann (38 de ani) să debuteze la CM 2026.
  • Cei doi au afirmat să Jamal Musiala (23 de ani), jucătorul lui Bayern, ar trebui să fie rezervă la turneul final, iar Deniz Undav (29 de ani), atacantul lui Stuttgart, să fie titular.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Germania va debuta astăzi la Campionatul Mondial, împotriva selecționatei din Curacao. Meciul va începe de la ora 20:00 și va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

„Nu este nimic politic la mijloc”  Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1
Citește și
„Nu este nimic politic la mijloc” Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1
Citește mai mult
„Nu este nimic politic la mijloc”  Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1

Lothar Matthaus, critici pentru Klopp: „Simt că îi lipsește sensibilitatea”

Jurgen Klopp și Thomas Muller sunt comentatori la televiziunea germană Magenta TV, cea care transmite meciurile naționalei de la Mondial.

Aceștia au sugerat că Jamal Musiala, un jucător foarte important pentru Bayern, ar trebui să fie rezervă la CM 2026, iar selecționerul Julian Nagelsmann ar trebui să-l titularizeze pe Deniz Undav, atacantul lui Stuttgart.

Argumentul acestora a fost că Musiala ar trebui să intre în repriza a doua „când se deschid spațiile, împotriva unor adversari obosiți”.

Lothar Matthaus, legendă a lui Bayern Munchen și a naționalei Germaniei, l-a criticat pe Jurgen Klopp pentru afirmațiile sale.

Simt că îi lipsește sensibilitatea. Jurgen Klopp, dintre toți oamenii, ar trebui să știe mai bine. Pentru a avea un Mondial de succes, Germania are nevoie de calitatea lui Musiala. De aceea trebuie să i se ofere minute pe teren.

Comentariile lui Klopp nu îi ușurează deloc munca lui Nagelsmann. Aș fi curios ce ar fi spus Klopp dacă un comentator i-ar fi sugerat să lase pe bancă unul dintre titularii săi obișnuiți înaintea unui meci important din Liga Campionilor”, a spus Matthaus pentru Bild, citat de mundodeportivo.com.

150 de selecții
a bifat Lothar Matthaus pentru naționala Germaniei. A marcat 23 de goluri și a oferit 17 pase decisive

Matthaus consideră că Musiala ar trebui să fie susținut mai mult, deși nu trece prin cea mai bună perioadă a carierei sale.

„Toți știm că încă nu este la cea mai bună formă a sa, dar în loc să creăm neliniște în jurul lui, ar trebui să-l susținem”.

Mi s-a părut, de asemenea, puțin ciudat modul în care a vorbit despre Jamal Musiala, fostul său coechipier cu care a jucat recent. Lothar Matthaus, despre Thomas Muller
  • În acest sezon, Jamal Musiala a jucat 24 de meciuri pentru Bayern, a înscris 5 goluri și a oferit 6 pase decisive. A lipsit mult la începutul stagiunii precedente din cauza unei accidentări.
  • De cealaltă parte, Deniz Undav a marcat 25 de goluri și a oferit 14 pase decisive în 46 de meciuri jucate pentru Stuttgart în acest sezon.

După meciul cu Caracao de astăzi, Germania va mai juca cu Coasta de Fildeș (20 iunie) și Ecuador (25 iunie).

Lotul Germaniei pentru Campionatul Mondial

  • Portari: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Stuttgart)
  • Fundași: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle United)
  • Mijlocași: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)
  • Atacanți: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Leroy Sane (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United)

Citește și

„Nu este nimic politic la mijloc”  Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1
Formula 1
12:46
„Nu este nimic politic la mijloc” Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1
Citește mai mult
„Nu este nimic politic la mijloc”  Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1
„Nu câștigi Mondialul în primul meci”  Carlo Ancelotti, după remiza Braziliei cu Maroc » Care e obiectivul său și ce a spus despre Vinicius
Campionatul Mondial
12:38
„Nu câștigi Mondialul în primul meci” Carlo Ancelotti, după remiza Braziliei cu Maroc » Care e obiectivul său și ce a spus despre Vinicius
Citește mai mult
„Nu câștigi Mondialul în primul meci”  Carlo Ancelotti, după remiza Braziliei cu Maroc » Care e obiectivul său și ce a spus despre Vinicius

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Campionatul Mondial Lothar Mathaus thomas muller jurgen klopp jamal musiala deniz undav
Știrile zilei din sport
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Campionatul Mondial
14.06
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Citește mai mult
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Matei Ilie a plecat de la CFR  Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
Superliga
14.06
Matei Ilie a plecat de la CFR Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
Citește mai mult
Matei Ilie a plecat de la CFR  Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
„Scrisoare deschisă către judecătorii internetului” Cum a exploatat Duolingo, într-un exercițiu de branding, cazul arbitrului de la Mondial criticat pentru engleza sa
Campionatul Mondial
14.06
„Scrisoare deschisă către judecătorii internetului” Cum a exploatat Duolingo, într-un exercițiu de branding, cazul arbitrului de la Mondial criticat pentru engleza sa
Citește mai mult
„Scrisoare deschisă către judecătorii internetului” Cum a exploatat Duolingo, într-un exercițiu de branding, cazul arbitrului de la Mondial criticat pentru engleza sa
New York, de la extaz la haos FOTO: Noaptea de sărbătoare a titlului celor de la Knicks, marcată de  violențe și focuri de armă în Times Square
Baschet
14.06
New York, de la extaz la haos FOTO: Noaptea de sărbătoare a titlului celor de la Knicks, marcată de violențe și focuri de armă în Times Square
Citește mai mult
New York, de la extaz la haos FOTO: Noaptea de sărbătoare a titlului celor de la Knicks, marcată de  violențe și focuri de armă în Times Square
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:40
Olanda - Japonia 2-2 Spectacol total în repriza secundă de la Dallas! Dublă revenire a niponilor » Noaptea continuă cu alte două partide interesante
Olanda - Japonia 2-2 Spectacol total în repriza secundă de la Dallas! Dublă revenire a niponilor » Noaptea continuă cu alte două partide interesante
22:41
Blănuță, pe lista neagră Decizia luată de clubul ucrainean în privința atacantului + Ce club din Liga 1 a intrat pe fir pentru transfer
Blănuță, pe lista neagră Decizia luată de clubul ucrainean în privința atacantului + Ce club din Liga 1 a intrat pe fir pentru transfer
22:33
Dick Advocaat, în lacrimi! VIDEO: Selecționerul lui Curacao a plâns la meciul cu Germania
Dick Advocaat, în lacrimi! VIDEO: Selecționerul lui Curacao a plâns la meciul cu Germania
22:52
Continuă în Liga 1 Unde a ajuns jucătorul pentru care echipa sa a cerut 700.000 € de la FCSB
Continuă în Liga 1 Unde a ajuns jucătorul pentru care echipa sa a cerut 700.000 € de la FCSB
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Top stiri
Secretul Qatarului Cum a fost formată naționala care a dat prima lovitură la CM 2026, 1-1 cu Elveția. Esența străină!
Campionatul Mondial
14.06
Secretul Qatarului Cum a fost formată naționala care a dat prima lovitură la CM 2026, 1-1 cu Elveția. Esența străină!
Citește mai mult
Secretul Qatarului Cum a fost formată naționala care a dat prima lovitură la CM 2026, 1-1 cu Elveția. Esența străină!
Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”
Campionatul Mondial
14.06
Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”
Citește mai mult
Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”
Dan Udrea Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?! Ferească Dumnezeu!
Opinii
14.06
Dan Udrea Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?! Ferească Dumnezeu!
Citește mai mult
Dan Udrea Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?! Ferească Dumnezeu!
FOTO | Băluță ne arată vrednicia de la pasajul Apărătorii Patriei, plus un sumar al lucrărilor. „Începe să semene cu ce au gândit proiectanții”
B365
14.06
FOTO | Băluță ne arată vrednicia de la pasajul Apărătorii Patriei, plus un sumar al lucrărilor. „Începe să semene cu ce au gândit proiectanții”
Citește mai mult
FOTO | Băluță ne arată vrednicia de la pasajul Apărătorii Patriei, plus un sumar al lucrărilor. „Începe să semene cu ce au gândit proiectanții”

Echipe/Competiții

fcsb 23 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 20 rapid 3 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
15.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share