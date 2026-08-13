CFR Cluj și-a găsit antrenor Adrian Mutu și-ar fi dat acordul. Ar urma să revină în Gruia după doi ani
Adrian Mutu/ Foto: IMAGO
Superliga

CFR Cluj și-a găsit antrenor Adrian Mutu și-ar fi dat acordul. Ar urma să revină în Gruia după doi ani

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 19:33
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 19:38
  • Adrian Mutu (47 de ani) ar fi ajuns la un acord verbal cu CFR Cluj pentru a prelua banca tehnică a formației din Gruia.
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După demiterea lui Antonio Folha, Marius Șumudică (55 de ani) era ca și înțeles cu CFR Cluj. Negocierile au picat pe ultima sută de metri. Tehnicianul a refuzat să revină în Gruia deoarece nu i s-a permis să-și aducă propriul staff la echipă.

Ulterior, a fost vehiculat numele lui Laszlo Balint (47 de ani), însă Ioan Varga a alcătuit o listă cu alți trei tehnicieni: Adrian Mutu, Zeljko Kopic (48 de ani) și Leo Grozavu (58 de ani), toți liberi de contract.

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Adrian Mutu ar urma să fie noul antrenor de la CFR Cluj

Se pare că „Briliantul” a intrat în pole-position pentru preluarea băncii tehnice a formației din Gruia.

Mutu a ajuns la un acord verbal cu șefii grupării ardelene. Dacă nu va apărea vreo situație neprevăzută, va semna contractul cu CFR-ului în zilele următoare, potrivit fanatik.ro.

Fostul mare atacant român este fără angajament din 17 martie 2025, când a ales să plece de la Petrolul Ploiești, după doar 10 meciuri.

Adrian Mutu/ Foto: sportpictures.eu Adrian Mutu/ Foto: sportpictures.eu
Adrian Mutu/ Foto: sportpictures.eu

Adrian Mutu a mai antrenat-o pe CFR Cluj

Adrian Mutu a mai antrenat-o pe CFR Cluj. S-a întâmplat între 4 ianuarie și 3 aprilie 2024.

„Briliantul” a demisionat după o înfrângere categorică, 0-4, cu Corvinul Hunedoara în Cupa României. La acea vreme, formația antrenată de Florin Maxim evolua încă în Liga 2.

11
meciuri a bifat Mutu pe banca celor de la CFR Cluj: 5 victorii, 3 egaluri și 3 înfrângeri
  • FC Voluntari, Wahda Reserve, România U21, U Craiova, Rapid, Neftchi, CFR Cluj și Petrolul sunt echipele pe care fostul atacant le-a mai antrenat de-a lungul carierei.

Adrian Mutu: „CFR e subiect închis”

În luna noiembrie a anului trecut, „Briliantul” declara că nu se va mai întoarce niciodată la CFR Cluj.

„La CFR am fost, e subiect închis. Am declarat că nu… Chiar dacă mai glumesc eu cu Neluțu Varga, nu se va mai întâmpla acest lucru.

Lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie sau nu sunt cum erau pe vremea lui Dan Petrescu, în perioada de glorie”, declara Mutu, citat de digisport.ro.

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