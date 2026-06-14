„Nu câștigi Mondialul în primul meci” Carlo Ancelotti, după remiza Braziliei cu Maroc » Care e obiectivul său și ce a spus despre Vinicius

Brazilia - Maroc 1-1. Carlo Ancelotti (67 de ani), selecționerul sud-americanilor, a vorbit despre remiza obținută de echipa sa la debutul de la CM 2026.

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Maroc a deschis scorul în minutul 21, grație reușitei lui Ismael Saibari, coechipierul lui Dennis Man de la PSV.

Africanii s-au aflat în avantaj doar 11 minute, Vinicius Junior reușind să restabilească egalitatea după o fază personală de excepție.

Brazilia - Maroc 1-1 . Carlo Ancelotti: „Nu câștigi Campionatul Mondial în primul meci”

Carlo Ancelotti este mulțumit de remiza obținută de echipa sa și a precizat că obiectivul Braziliei, pentru moment, este accederea în fazele eliminatorii ale CM 2026.

„Suntem mulțumiți de acest rezultat, care nu este deloc rău, și vom lupta din greu în următorul meci. Nu câștigi Campionatul Mondial în primul meci.

Din multe motive, debutul poate să nu decurgă așa cum îți dorești, dar trebuie să continuăm, să ne pregătim bine pentru următoarea partidă (n.r. - cu Haiti, de pe 20 iunie).

Obiectivul este să ne calificăm, să trecem de faza grupelor și să progresăm pe măsură ce turneul avansează. Am încredere deplină în echipă. În fotbal nu totul iese perfect.

Când apar dificultăți, trebuie să existe critici constructive pentru a îmbunătăți lucrurile. Acesta este doar începutul acestui drum”, a declarat selecționerul Braziliei, conform marca.com.

Carlo Ancelotti a remarcat și prestația lui Vinicius, fostul său elev de la Real Madrid care a înscris în minutul 32.

„A marcat un gol extraordinar. Este întotdeauna un jucător periculos și cred că are toate calitățile necesare pentru a face un Campionat Mondial excelent”.

FOTO. Golul marcat de Vinicius în Brazilia - Maroc 1-1

Carlo Ancelotti: „Știm destul de clar ce trebuie să îmbunătățim”

Ancelotti a recunoscut că echipa sa nu a jucat foarte bine în prima repriză și știe ce are de îmbunătățit pentru următoarele două partide din grupa C.

„Nu am jucat bine în prima repriză, dar ne-am îmbunătățit în a doua. Am avut câteva ocazii, însă trebuie să fim mai buni la finalizare. Echipa a luptat până în ultimul minut, iar partea pozitivă este că știm destul de clar ce trebuie să îmbunătățim.

Lucrurile care au funcționat bine în cele două meciuri amicale nu au mers la fel de bine în prima repriză. Trebuie să lucrăm la asta pentru a avea o echipă mai echilibrată și mai agresivă în atac”, a mai adăugat antrenorul italian.

Trebuie să acceptăm criticile atunci când echipa nu joacă bine. Cred că echipa de start a fost aleasă cu atenție, deoarece am lucrat la asta. Nu cred că criticile sunt îndreptate către jucătorii care au fost titulari, ci către echipă, care nu a jucat bine în prima repriză. Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei

Pentru Brazilia urmează meciurile cu Haiti (20 iunie) și Scoția (25 iunie) de la Campionatul Mondial.

Clasament Grupa C

ECHIPĂ PUNCTE 1. Scoția 3 2. Maroc 1 3. Brazilia 1 4. Haiti 0

Vinicius goal against Morocco was masterclass 🔥🔥 pic.twitter.com/AYQxFqy21b — KeyMomentz with D Ambassador (@DiAmbazzador) June 14, 2026

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