Tot ce trebuie să știi despre CM 2026 48 de echipe calificate la Mondial. Cum arată grupele + programul complet al turneului
Trofeul Cupei Mondiale/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 14:48
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 14:48
  • Cunoaștem toate cele 48 de echipe calificate la Campionatul Mondial. Cum arată grupele actualizate și care este programul competiției, în rândurile de mai jos.
  • Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

În urma barajelor disputate marți seară, Bosnia, Cehia, Turcia și Suedia sunt ultimele echipe din Europa care și-au asigurat prezența la turneul final.

Ultimele bilete la Campionatul Mondial au fost obținute de RD Congo și Irak, echipe care și-au câștigat meciurile din barajul intercontinental cu Jamaica (1-0), respectiv Bolivia (2-1).

Gattuso, în lacrimi VIDEO: Amărăciunea selecționerului după a 3-a calificare pentru Mondial ratată de Italia: „Nu meritam asta. Îmi cer scuze”
Citește și
Gattuso, în lacrimi VIDEO: Amărăciunea selecționerului după a 3-a calificare pentru Mondial ratată de Italia: „Nu meritam asta. Îmi cer scuze”
Citește mai mult
Gattuso, în lacrimi VIDEO: Amărăciunea selecționerului după a 3-a calificare pentru Mondial ratată de Italia: „Nu meritam asta. Îmi cer scuze”

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama
Grupele complete de la CM 2026/ Foto: X @Fabrizio Romano

Programul de la CM 2026

Grupa A

  • Mexic - Africa de Sud, 11 iunie, ora 22:00, Mexico City Stadium
  • Coreea de Sud - Cehia, 12 iunie, ora 5:00, Guadalajara Stadium
  • Cehia - Africa de Sud, 18 iunie, ora 19:00, Atlanta
  • Mexic - Coreea de Sud, 19 iunie, ora 4:00, Guadalajara
  • Cehia - Mexic, 25 iunie, ora 4:00, Mexico City Stadium
  • Africa de Sud - Coreea de Sud, 25 iunie, ora 4:00, Monterrey

Grupa B

  • Canada - Bosnia, 12 iunie, ora 22:00, Toronto
  • Qatar - Elveția, 13 iunie, ora 22:00, San Francisco
  • Elveția - Bosnia, 18 iunie, ora 22:00, Los Angeles
  • Canada - Qatar, 19 iunie, ora 1:00, Vancouver
  • Elveția - Canada, 24 iunie, ora 22:00, Vancouver
  • Bosnia - Qatar, 24 iunie, ora 22:00, Seattle

Grupa C

  • Brazilia - Maroc, 14 iunie, ora 1:00, New York
  • Haiti - Scoția, 14 iunie, ora 4:00, Boston
  • Scoția - Maroc, 20 iunie, ora 1:00, Boston
  • Brazilia - Haiti, 20 iunie, ora 3:30, Philadelphia
  • Scoția - Brazilia, 25 iunie, ora 1:00, Miami
  • Maroc - Haiti, 25 iunie, ora 1:00, Atalanta

Grupa D

  • SUA - Paraguay, 13 iunie, ora 4:00, Los Angeles
  • Australia - Turcia, 13 iunie, ora 7:00, Vancouver
  • SUA - Australia, 19 iunie, ora 22:00, Seattle
  • Turcia - Paraguay, 20 iunie, ora 6:00, San Francisco
  • Turcia - SUA, 26 iunie, ora 5:00, Los Angeles
  • Paraguay - Australia, 26 iunie, ora 5:00, San Francisco

Grupa E

  • Germania - Curacao, 14 iunie, ora 20:00, Houston
  • Coasta de Fildeș - Ecuador, 15 iunie, ora 2:00, Philadephia
  • Germania - Coasta de Fildeș, 20 iunie, ora 23:00, Toronto
  • Ecuador - Curacao, 21 iunie, ora 3:00, Kansas City
  • Ecuador - Germania, 25 iunie, ora 23:00, New York
  • Curacao - Coasta de Fildeș, 25 iunie, ora 23:00, New York

Grupa F

  • Olanda - Japonia – 14 iunie, ora 23:00, Dallas
  • Suedia - Tunisia – 15 iunie, ora 5:00, Monterrey
  • Olanda - Suedia – 20 iunie, ora 20:00, Houston
  • Tunisia - Japonia – 20 iunie, ora 7:00, Monterrey
  • Japonia - Suedia – 26 iunie, ora 2:00, Dallas
  • Tunisia - Olanda – 25 iunie, ora 2:00, Kansas City

Grupa G

  • Belgia - Egipt – 15 iunie, ora 22:00, Seattle
  • Iran - Noua Zeelandă – 16 iunie, ora 4:00, Los Angeles
  • Belgia - Iran – 21 iunie, ora 22:00, Los Angeles
  • Noua Zeelandă - Egipt – 22 iunie, ora 4:00, Vancouver
  • Egipt - Iran – 27 iunie, ora 6:00, Seattle
  • Noua Zeelandă - Belgia – 27 iunie, ora 6:00, Vancouver

Grupa H

  • Spania - Insulele Capului Verde – 15 iunie, ora 19:00, Atalanta
  • Arabia Saudită - Uruguay – 16 iunie, ora 1:00, Miami
  • Spania - Arabia Saudită – 21 iunie, ora 19:00, Atlanta
  • Uruguay - Insulele Capului Verde – 22 iunie, ora 1:00, Miami
  • Insulele Capului Verde - Arabia Saudită – 27 iunie, ora 3:00, Houston
  • Uruguay - Spania – 27 iunie, ora 3:00, Guadalajara

Grupa I

  • Franța - Senegal – 16 iunie, ora 22:00, New York
  • Irak - Norvegia – 17 iunie, ora 1:00, Boston
  • Franța - Irak – 23 iunie, ora 0:00, Philadephia
  • Norvegia - Senegal – 23 iunie, ora 3:00, New York
  • Norvegia - Franța – 26 iunie, ora 22:00, Boston
  • Senegal - Irak – 26 iunie, ora 22:00, Toronto

Grupa J

  • Argentina - Algeria – 17 iunie, ora 4:00, Kansas City
  • Austria - Iordania – 16 iunie, ora 7:00, San Francisco
  • Argentina - Austria – 22 iunie, ora 20:00, Dallas
  • Iordania - Algeria – 23 iunie, ora 6:00, San Francisco
  • Algeria - Austria – 28 iunie, ora 5:00, Kansas City
  • Iordania - Argentina – 28 iunie, ora 5:00, Dallas

Grupa K

  • Portugalia - RD Congo – 17 iunie, ora 20:00, Houston
  • Uzbekistan - Columbia – 18 iunie, ora 5:00, Mexico City
  • Portugalia - Uzbekistan – 23 iunie, ora 20:00, Houston
  • Columbia - RD Congo – 24 iunie, ora 5:00, Guadalajara
  • Columbia - Portugalia – 28 iunie, ora 2:30, Miami
  • RD Congo - Uzbekistan – 28 iunie, ora 2:30, Atalanta

Grupa L

  • Anglia - Croația – 17 iunie, ora 23:00, Dallas
  • Ghana - Panama – 18 iunie, ora 2:00, Toronto
  • Anglia - Ghana – 23 iunie, ora 23:00, Boston
  • Panama - Croația – 24 iunie, ora 2:00, Toronto
  • Panama - Anglia – 28 iunie, ora 0:00, New York
  • Croația - Ghana – 28 iunie, ora 0:00, Philadephia

Programul fazelor eliminatorii

Duminică, 28 iunie

  • Locul 2 din Grupa A - Locul 2 din Grupa B (Meciul 73) Los Angeles, ora 20:00

Luni, 29 iunie

  • Locul 1 din Grupa C - Locul 2 din Grupa F (Meciul 74) Houston, ora 20:00
  • Locul 1 din Grupa E - Cel mai bun loc 3 (Grupele A/B/C/D/F, Meciul 75) Boston, ora 23:30

Marți, 30 iunie

  • Locul 1 din Grupa F - Locul 2 din Grupa C (Meciul 76) Montrrey, ora 4:00
  • Locul 2 din Grupa E - Locul 2 din Grupa I (Meciul 77) Dallas, ora 20:00

Miercuri, 1 iulie

  • Locul 1 din Grupa I - Cel mai bun loc 3 (Grupele C/D/F/G/H, meciul 78), New York, ora 00:00
  • Locul 1 din Grupa A - Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I, meciul 79), Mexico City, ora 4:00
  • Locul 1 din Grupa L - Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K, meciul 80), Atlanta, ora 19:00
  • Locul 1 din Grupa G - Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J, meciul 81), Seattle, ora 23:00

Joi, 2 iunie

  • Locul 1 din Grupa D - Cel mai bun loc 3 (Grupele B/E/F/I/J, meciul 82), San Francisco, ora 3:00
  • Locul 1 din Grupa H - Locul 2 din Grupa J (meciul 83), Los Angeles, ora 22:00

Vineri, 3 iulie

  • Locul 2 din Grupa K - Locul 2 din grupa L (meciul 84), Toronto, ora 2:00
  • Locul 1 din Grupa B - Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J, meciul 85), Vancouver, ora 6:00

Sâmbătă, 4 iulie

  • Locul 1 din Grupa J - Locul 2 din Grupa H (meciul 86), Miami, ora 1:00
  • Locul 1 din Grupa K - Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L, meciul 87), Kansas City, ora 4:30

Optimi de finală

  • Câștigătoarea meciului 73 - Câștigătoarea meciului 75, (meciul 88), Houston, ora 20:00

Duminică 5, iulie

  • Câștigătoare meciului 74 - Câștigătoarea meciului 77 (meciul 89), Philadephia, ora 00:00
  • Câștigătoarea meciului 76 - Câștigătoarea meciului 78 (meciul 90), New York, ora 23:00

Luni, 6 iulie

  • Câștigătoarea meciului 79 - Câștigătoarea meciului 80 (meciul 91), Mexico City, ora 3:00
  • Câștigătoarea meciului 83 - Câștigătoarea meciului 84 (meciul 92), Dallas, ora 22:00

Marți, 7 iulie

  • Câștigătoarea meciului 81 - Câștigătoarea meciului 82 (meciul 93), Seattle, ora 3:00
  • Câștigătoarea meciului 86 - Câștigătoarea meciului 88 (meciul 94), Atalanta, ora 19:00
  • Câștigătoarea meciului 85 - Câștigătoarea meciului 87 (meciul 95), Vancouver, ora 23:00

Sferturi de finală

Joi, 9 iulie

  • Câștigătoarea meciului 89 - Câștigătoarea meciului 90 (meciul 96), Boston, ora 23:00

Vineri, 10 iulie

  • Câștigătoarea meciului 93 - Câștigătoarea meciului 94 (meciul 97), Los Angeles, ora 22:00

Duminică, 12 iulie

  • Câștigătoarea meciului 91 - Câștigătoarea meciului 92 (meciul 98), Miami, ora 00:00
  • Câștigătoarea meciului 95 - Câștigătoarea meciului 96 (meciul 99), Kansas City, ora 4:00

Semifinale

Marți, 14 iulie

  • Câștigătoarea meciului 97 - Câștigătoarea meciului 98 (meciul 101), Dallas, ora 22:00

Miercuri 15 iulie

  • Câștigătoarea meciului 99 - Câștigătoarea meciului 100 (meciul 102), Atalanta, ora 22:00

Finala mică

  • Sâmbătă, 18 iulie » Locul 2 din Meciul 101 - Locul 2 din Meciul 102 (Meciul 103) Miami, SUA, Miami, ora 00:00

Finala mare

  • Duminică, 19 iulie - Câștigătorul Meciului 101 - Câștigătorul Meciului 102 (Meciul 104) New York City, SUA

Citește și

Gattuso, în lacrimi VIDEO: Amărăciunea selecționerului după a 3-a calificare pentru Mondial ratată de Italia: „Nu meritam asta. Îmi cer scuze”
Campionate
12:21
Gattuso, în lacrimi VIDEO: Amărăciunea selecționerului după a 3-a calificare pentru Mondial ratată de Italia: „Nu meritam asta. Îmi cer scuze”
Citește mai mult
Gattuso, în lacrimi VIDEO: Amărăciunea selecționerului după a 3-a calificare pentru Mondial ratată de Italia: „Nu meritam asta. Îmi cer scuze”
Scandări anti-musulmane VIDEO.   Derapaje rasiste și xenofobe ale fanilor Spaniei în meciul cu Egipt: „Yamal a părăsit terenul cu capul plecat”
Campionate
11:56
Scandări anti-musulmane VIDEO. Derapaje rasiste și xenofobe ale fanilor Spaniei în meciul cu Egipt: „Yamal a părăsit terenul cu capul plecat”
Citește mai mult
Scandări anti-musulmane VIDEO.   Derapaje rasiste și xenofobe ale fanilor Spaniei în meciul cu Egipt: „Yamal a părăsit terenul cu capul plecat”

Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

