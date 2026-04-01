Tot ce trebuie să știi despre CM 2026 48 de echipe calificate la Mondial. Cum arată grupele + programul complet al turneului

Cunoaștem toate cele 48 de echipe calificate la Campionatul Mondial. Cum arată grupele actualizate și care este programul competiției, în rândurile de mai jos.

Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

În urma barajelor disputate marți seară, Bosnia, Cehia, Turcia și Suedia sunt ultimele echipe din Europa care și-au asigurat prezența la turneul final.

Ultimele bilete la Campionatul Mondial au fost obținute de RD Congo și Irak, echipe care și-au câștigat meciurile din barajul intercontinental cu Jamaica (1-0), respectiv Bolivia (2-1).

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Grupele complete de la CM 2026/ Foto: X @Fabrizio Romano

Programul de la CM 2026

Grupa A

Mexic - Africa de Sud, 11 iunie, ora 22:00, Mexico City Stadium

Coreea de Sud - Cehia, 12 iunie, ora 5:00, Guadalajara Stadium

Cehia - Africa de Sud, 18 iunie, ora 19:00, Atlanta

Mexic - Coreea de Sud, 19 iunie, ora 4:00, Guadalajara

Cehia - Mexic, 25 iunie, ora 4:00, Mexico City Stadium

Africa de Sud - Coreea de Sud, 25 iunie, ora 4:00, Monterrey

Grupa B

Canada - Bosnia, 12 iunie, ora 22:00, Toronto

Qatar - Elveția, 13 iunie, ora 22:00, San Francisco

Elveția - Bosnia, 18 iunie, ora 22:00, Los Angeles

Canada - Qatar, 19 iunie, ora 1:00, Vancouver

Elveția - Canada, 24 iunie, ora 22:00, Vancouver

Bosnia - Qatar, 24 iunie, ora 22:00, Seattle

Grupa C

Brazilia - Maroc, 14 iunie, ora 1:00, New York

Haiti - Scoția, 14 iunie, ora 4:00, Boston

Scoția - Maroc, 20 iunie, ora 1:00, Boston

Brazilia - Haiti, 20 iunie, ora 3:30, Philadelphia

Scoția - Brazilia, 25 iunie, ora 1:00, Miami

Maroc - Haiti, 25 iunie, ora 1:00, Atalanta

Grupa D

SUA - Paraguay, 13 iunie, ora 4:00, Los Angeles

Australia - Turcia, 13 iunie, ora 7:00, Vancouver

SUA - Australia, 19 iunie, ora 22:00, Seattle

Turcia - Paraguay, 20 iunie, ora 6:00, San Francisco

Turcia - SUA, 26 iunie, ora 5:00, Los Angeles

Paraguay - Australia, 26 iunie, ora 5:00, San Francisco

Grupa E

Germania - Curacao, 14 iunie, ora 20:00, Houston

Coasta de Fildeș - Ecuador, 15 iunie, ora 2:00, Philadephia

Germania - Coasta de Fildeș, 20 iunie, ora 23:00, Toronto

Ecuador - Curacao, 21 iunie, ora 3:00, Kansas City

Ecuador - Germania, 25 iunie, ora 23:00, New York

Curacao - Coasta de Fildeș, 25 iunie, ora 23:00, New York

Grupa F

Olanda - Japonia – 14 iunie, ora 23:00, Dallas

Suedia - Tunisia – 15 iunie, ora 5:00, Monterrey

Olanda - Suedia – 20 iunie, ora 20:00, Houston

Tunisia - Japonia – 20 iunie, ora 7:00, Monterrey

Japonia - Suedia – 26 iunie, ora 2:00, Dallas

Tunisia - Olanda – 25 iunie, ora 2:00, Kansas City

Grupa G

Belgia - Egipt – 15 iunie, ora 22:00, Seattle

Iran - Noua Zeelandă – 16 iunie, ora 4:00, Los Angeles

Belgia - Iran – 21 iunie, ora 22:00, Los Angeles

Noua Zeelandă - Egipt – 22 iunie, ora 4:00, Vancouver

Egipt - Iran – 27 iunie, ora 6:00, Seattle

Noua Zeelandă - Belgia – 27 iunie, ora 6:00, Vancouver

Grupa H

Spania - Insulele Capului Verde – 15 iunie, ora 19:00, Atalanta

Arabia Saudită - Uruguay – 16 iunie, ora 1:00, Miami

Spania - Arabia Saudită – 21 iunie, ora 19:00, Atlanta

Uruguay - Insulele Capului Verde – 22 iunie, ora 1:00, Miami

Insulele Capului Verde - Arabia Saudită – 27 iunie, ora 3:00, Houston

Uruguay - Spania – 27 iunie, ora 3:00, Guadalajara

Grupa I

Franța - Senegal – 16 iunie, ora 22:00, New York

Irak - Norvegia – 17 iunie, ora 1:00, Boston

Franța - Irak – 23 iunie, ora 0:00, Philadephia

Norvegia - Senegal – 23 iunie, ora 3:00, New York

Norvegia - Franța – 26 iunie, ora 22:00, Boston

Senegal - Irak – 26 iunie, ora 22:00, Toronto

Grupa J

Argentina - Algeria – 17 iunie, ora 4:00, Kansas City

Austria - Iordania – 16 iunie, ora 7:00, San Francisco

Argentina - Austria – 22 iunie, ora 20:00, Dallas

Iordania - Algeria – 23 iunie, ora 6:00, San Francisco

Algeria - Austria – 28 iunie, ora 5:00, Kansas City

Iordania - Argentina – 28 iunie, ora 5:00, Dallas

Grupa K

Portugalia - RD Congo – 17 iunie, ora 20:00, Houston

Uzbekistan - Columbia – 18 iunie, ora 5:00, Mexico City

Portugalia - Uzbekistan – 23 iunie, ora 20:00, Houston

Columbia - RD Congo – 24 iunie, ora 5:00, Guadalajara

Columbia - Portugalia – 28 iunie, ora 2:30, Miami

RD Congo - Uzbekistan – 28 iunie, ora 2:30, Atalanta

Grupa L

Anglia - Croația – 17 iunie, ora 23:00, Dallas

Ghana - Panama – 18 iunie, ora 2:00, Toronto

Anglia - Ghana – 23 iunie, ora 23:00, Boston

Panama - Croația – 24 iunie, ora 2:00, Toronto

Panama - Anglia – 28 iunie, ora 0:00, New York

Croația - Ghana – 28 iunie, ora 0:00, Philadephia

Programul fazelor eliminatorii

Duminică, 28 iunie

Locul 2 din Grupa A - Locul 2 din Grupa B (Meciul 73) Los Angeles, ora 20:00

Luni, 29 iunie

Locul 1 din Grupa C - Locul 2 din Grupa F (Meciul 74) Houston, ora 20:00

Locul 1 din Grupa E - Cel mai bun loc 3 (Grupele A/B/C/D/F, Meciul 75) Boston, ora 23:30

Marți, 30 iunie

Locul 1 din Grupa F - Locul 2 din Grupa C (Meciul 76) Montrrey, ora 4:00

Locul 2 din Grupa E - Locul 2 din Grupa I (Meciul 77) Dallas, ora 20:00

Miercuri, 1 iulie

Locul 1 din Grupa I - Cel mai bun loc 3 (Grupele C/D/F/G/H, meciul 78), New York, ora 00:00

Locul 1 din Grupa A - Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I, meciul 79), Mexico City, ora 4:00

Locul 1 din Grupa L - Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K, meciul 80), Atlanta, ora 19:00

Locul 1 din Grupa G - Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J, meciul 81), Seattle, ora 23:00

Joi, 2 iunie

Locul 1 din Grupa D - Cel mai bun loc 3 (Grupele B/E/F/I/J, meciul 82), San Francisco, ora 3:00

Locul 1 din Grupa H - Locul 2 din Grupa J (meciul 83), Los Angeles, ora 22:00

Vineri, 3 iulie

Locul 2 din Grupa K - Locul 2 din grupa L (meciul 84), Toronto, ora 2:00

Locul 1 din Grupa B - Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J, meciul 85), Vancouver, ora 6:00

Sâmbătă, 4 iulie

Locul 1 din Grupa J - Locul 2 din Grupa H (meciul 86), Miami, ora 1:00

Locul 1 din Grupa K - Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L, meciul 87), Kansas City, ora 4:30

Optimi de finală

Câștigătoarea meciului 73 - Câștigătoarea meciului 75, (meciul 88), Houston, ora 20:00

Duminică 5, iulie

Câștigătoare meciului 74 - Câștigătoarea meciului 77 (meciul 89), Philadephia, ora 00:00

Câștigătoarea meciului 76 - Câștigătoarea meciului 78 (meciul 90), New York, ora 23:00

Luni, 6 iulie

Câștigătoarea meciului 79 - Câștigătoarea meciului 80 (meciul 91), Mexico City, ora 3:00

Câștigătoarea meciului 83 - Câștigătoarea meciului 84 (meciul 92), Dallas, ora 22:00

Marți, 7 iulie

Câștigătoarea meciului 81 - Câștigătoarea meciului 82 (meciul 93), Seattle, ora 3:00

Câștigătoarea meciului 86 - Câștigătoarea meciului 88 (meciul 94), Atalanta, ora 19:00

Câștigătoarea meciului 85 - Câștigătoarea meciului 87 (meciul 95), Vancouver, ora 23:00

Sferturi de finală

Joi, 9 iulie

Câștigătoarea meciului 89 - Câștigătoarea meciului 90 (meciul 96), Boston, ora 23:00

Vineri, 10 iulie

Câștigătoarea meciului 93 - Câștigătoarea meciului 94 (meciul 97), Los Angeles, ora 22:00

Duminică, 12 iulie

Câștigătoarea meciului 91 - Câștigătoarea meciului 92 (meciul 98), Miami, ora 00:00

Câștigătoarea meciului 95 - Câștigătoarea meciului 96 (meciul 99), Kansas City, ora 4:00

Semifinale

Marți, 14 iulie

Câștigătoarea meciului 97 - Câștigătoarea meciului 98 (meciul 101), Dallas, ora 22:00

Miercuri 15 iulie

Câștigătoarea meciului 99 - Câștigătoarea meciului 100 (meciul 102), Atalanta, ora 22:00

Finala mică

Sâmbătă, 18 iulie » Locul 2 din Meciul 101 - Locul 2 din Meciul 102 (Meciul 103) Miami, SUA, Miami, ora 00:00

Finala mare

Duminică, 19 iulie - Câștigătorul Meciului 101 - Câștigătorul Meciului 102 (Meciul 104) New York City, SUA

