Tot ce trebuie să știi despre CM 2026 48 de echipe calificate la Mondial. Cum arată grupele + programul complet al turneului

- Cunoaștem toate cele 48 de echipe calificate la Campionatul Mondial. Cum arată grupele actualizate și care este programul competiției, în rândurile de mai jos.
- Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.
În urma barajelor disputate marți seară, Bosnia, Cehia, Turcia și Suedia sunt ultimele echipe din Europa care și-au asigurat prezența la turneul final.
Ultimele bilete la Campionatul Mondial au fost obținute de RD Congo și Irak, echipe care și-au câștigat meciurile din barajul intercontinental cu Jamaica (1-0), respectiv Bolivia (2-1).
Grupele Mondialului 2026
|Grupa A
|Grupa B
|Grupa C
|Grupa D
|Mexic
|Canada
|Brazilia
|SUA
|Africa de Sud
|Bosnia
|Maroc
|Paraguay
|Coreea de Sud
|Qatar
|Haiti
|Australia
|Cehia
|Elveția
|Scoția
|Turcia
|Grupa E
|Grupa F
|Grupa G
|Grupa H
|Germania
|Olanda
|Belgia
|Spania
|Curacao
|Japonia
|Egipt
|Capul Verde
|Coasta de Fildeș
|Suedia
|Iran
|Arabia Saudită
|Ecuador
|Tunisia
|Noua Zeelandă
|Uruguay
|Grupa I
|Grupa J
|Grupa K
|Grupa L
|Franța
|Argentina
|Portugalia
|Anglia
|Senegal
|Algeria
|Congo
|Croația
|Irak
|Austria
|Uzbekistan
|Ghana
|Norvegia
|Iordania
|Columbia
|Panama
Programul de la CM 2026
Grupa A
- Mexic - Africa de Sud, 11 iunie, ora 22:00, Mexico City Stadium
- Coreea de Sud - Cehia, 12 iunie, ora 5:00, Guadalajara Stadium
- Cehia - Africa de Sud, 18 iunie, ora 19:00, Atlanta
- Mexic - Coreea de Sud, 19 iunie, ora 4:00, Guadalajara
- Cehia - Mexic, 25 iunie, ora 4:00, Mexico City Stadium
- Africa de Sud - Coreea de Sud, 25 iunie, ora 4:00, Monterrey
Grupa B
- Canada - Bosnia, 12 iunie, ora 22:00, Toronto
- Qatar - Elveția, 13 iunie, ora 22:00, San Francisco
- Elveția - Bosnia, 18 iunie, ora 22:00, Los Angeles
- Canada - Qatar, 19 iunie, ora 1:00, Vancouver
- Elveția - Canada, 24 iunie, ora 22:00, Vancouver
- Bosnia - Qatar, 24 iunie, ora 22:00, Seattle
Grupa C
- Brazilia - Maroc, 14 iunie, ora 1:00, New York
- Haiti - Scoția, 14 iunie, ora 4:00, Boston
- Scoția - Maroc, 20 iunie, ora 1:00, Boston
- Brazilia - Haiti, 20 iunie, ora 3:30, Philadelphia
- Scoția - Brazilia, 25 iunie, ora 1:00, Miami
- Maroc - Haiti, 25 iunie, ora 1:00, Atalanta
Grupa D
- SUA - Paraguay, 13 iunie, ora 4:00, Los Angeles
- Australia - Turcia, 13 iunie, ora 7:00, Vancouver
- SUA - Australia, 19 iunie, ora 22:00, Seattle
- Turcia - Paraguay, 20 iunie, ora 6:00, San Francisco
- Turcia - SUA, 26 iunie, ora 5:00, Los Angeles
- Paraguay - Australia, 26 iunie, ora 5:00, San Francisco
Grupa E
- Germania - Curacao, 14 iunie, ora 20:00, Houston
- Coasta de Fildeș - Ecuador, 15 iunie, ora 2:00, Philadephia
- Germania - Coasta de Fildeș, 20 iunie, ora 23:00, Toronto
- Ecuador - Curacao, 21 iunie, ora 3:00, Kansas City
- Ecuador - Germania, 25 iunie, ora 23:00, New York
- Curacao - Coasta de Fildeș, 25 iunie, ora 23:00, New York
Grupa F
- Olanda - Japonia – 14 iunie, ora 23:00, Dallas
- Suedia - Tunisia – 15 iunie, ora 5:00, Monterrey
- Olanda - Suedia – 20 iunie, ora 20:00, Houston
- Tunisia - Japonia – 20 iunie, ora 7:00, Monterrey
- Japonia - Suedia – 26 iunie, ora 2:00, Dallas
- Tunisia - Olanda – 25 iunie, ora 2:00, Kansas City
Grupa G
- Belgia - Egipt – 15 iunie, ora 22:00, Seattle
- Iran - Noua Zeelandă – 16 iunie, ora 4:00, Los Angeles
- Belgia - Iran – 21 iunie, ora 22:00, Los Angeles
- Noua Zeelandă - Egipt – 22 iunie, ora 4:00, Vancouver
- Egipt - Iran – 27 iunie, ora 6:00, Seattle
- Noua Zeelandă - Belgia – 27 iunie, ora 6:00, Vancouver
Grupa H
- Spania - Insulele Capului Verde – 15 iunie, ora 19:00, Atalanta
- Arabia Saudită - Uruguay – 16 iunie, ora 1:00, Miami
- Spania - Arabia Saudită – 21 iunie, ora 19:00, Atlanta
- Uruguay - Insulele Capului Verde – 22 iunie, ora 1:00, Miami
- Insulele Capului Verde - Arabia Saudită – 27 iunie, ora 3:00, Houston
- Uruguay - Spania – 27 iunie, ora 3:00, Guadalajara
Grupa I
- Franța - Senegal – 16 iunie, ora 22:00, New York
- Irak - Norvegia – 17 iunie, ora 1:00, Boston
- Franța - Irak – 23 iunie, ora 0:00, Philadephia
- Norvegia - Senegal – 23 iunie, ora 3:00, New York
- Norvegia - Franța – 26 iunie, ora 22:00, Boston
- Senegal - Irak – 26 iunie, ora 22:00, Toronto
Grupa J
- Argentina - Algeria – 17 iunie, ora 4:00, Kansas City
- Austria - Iordania – 16 iunie, ora 7:00, San Francisco
- Argentina - Austria – 22 iunie, ora 20:00, Dallas
- Iordania - Algeria – 23 iunie, ora 6:00, San Francisco
- Algeria - Austria – 28 iunie, ora 5:00, Kansas City
- Iordania - Argentina – 28 iunie, ora 5:00, Dallas
Grupa K
- Portugalia - RD Congo – 17 iunie, ora 20:00, Houston
- Uzbekistan - Columbia – 18 iunie, ora 5:00, Mexico City
- Portugalia - Uzbekistan – 23 iunie, ora 20:00, Houston
- Columbia - RD Congo – 24 iunie, ora 5:00, Guadalajara
- Columbia - Portugalia – 28 iunie, ora 2:30, Miami
- RD Congo - Uzbekistan – 28 iunie, ora 2:30, Atalanta
Grupa L
- Anglia - Croația – 17 iunie, ora 23:00, Dallas
- Ghana - Panama – 18 iunie, ora 2:00, Toronto
- Anglia - Ghana – 23 iunie, ora 23:00, Boston
- Panama - Croația – 24 iunie, ora 2:00, Toronto
- Panama - Anglia – 28 iunie, ora 0:00, New York
- Croația - Ghana – 28 iunie, ora 0:00, Philadephia
Programul fazelor eliminatorii
Duminică, 28 iunie
- Locul 2 din Grupa A - Locul 2 din Grupa B (Meciul 73) Los Angeles, ora 20:00
Luni, 29 iunie
- Locul 1 din Grupa C - Locul 2 din Grupa F (Meciul 74) Houston, ora 20:00
- Locul 1 din Grupa E - Cel mai bun loc 3 (Grupele A/B/C/D/F, Meciul 75) Boston, ora 23:30
Marți, 30 iunie
- Locul 1 din Grupa F - Locul 2 din Grupa C (Meciul 76) Montrrey, ora 4:00
- Locul 2 din Grupa E - Locul 2 din Grupa I (Meciul 77) Dallas, ora 20:00
Miercuri, 1 iulie
- Locul 1 din Grupa I - Cel mai bun loc 3 (Grupele C/D/F/G/H, meciul 78), New York, ora 00:00
- Locul 1 din Grupa A - Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I, meciul 79), Mexico City, ora 4:00
- Locul 1 din Grupa L - Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K, meciul 80), Atlanta, ora 19:00
- Locul 1 din Grupa G - Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J, meciul 81), Seattle, ora 23:00
Joi, 2 iunie
- Locul 1 din Grupa D - Cel mai bun loc 3 (Grupele B/E/F/I/J, meciul 82), San Francisco, ora 3:00
- Locul 1 din Grupa H - Locul 2 din Grupa J (meciul 83), Los Angeles, ora 22:00
Vineri, 3 iulie
- Locul 2 din Grupa K - Locul 2 din grupa L (meciul 84), Toronto, ora 2:00
- Locul 1 din Grupa B - Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J, meciul 85), Vancouver, ora 6:00
Sâmbătă, 4 iulie
- Locul 1 din Grupa J - Locul 2 din Grupa H (meciul 86), Miami, ora 1:00
- Locul 1 din Grupa K - Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L, meciul 87), Kansas City, ora 4:30
Optimi de finală
- Câștigătoarea meciului 73 - Câștigătoarea meciului 75, (meciul 88), Houston, ora 20:00
Duminică 5, iulie
- Câștigătoare meciului 74 - Câștigătoarea meciului 77 (meciul 89), Philadephia, ora 00:00
- Câștigătoarea meciului 76 - Câștigătoarea meciului 78 (meciul 90), New York, ora 23:00
Luni, 6 iulie
- Câștigătoarea meciului 79 - Câștigătoarea meciului 80 (meciul 91), Mexico City, ora 3:00
- Câștigătoarea meciului 83 - Câștigătoarea meciului 84 (meciul 92), Dallas, ora 22:00
Marți, 7 iulie
- Câștigătoarea meciului 81 - Câștigătoarea meciului 82 (meciul 93), Seattle, ora 3:00
- Câștigătoarea meciului 86 - Câștigătoarea meciului 88 (meciul 94), Atalanta, ora 19:00
- Câștigătoarea meciului 85 - Câștigătoarea meciului 87 (meciul 95), Vancouver, ora 23:00
Sferturi de finală
Joi, 9 iulie
- Câștigătoarea meciului 89 - Câștigătoarea meciului 90 (meciul 96), Boston, ora 23:00
Vineri, 10 iulie
- Câștigătoarea meciului 93 - Câștigătoarea meciului 94 (meciul 97), Los Angeles, ora 22:00
Duminică, 12 iulie
- Câștigătoarea meciului 91 - Câștigătoarea meciului 92 (meciul 98), Miami, ora 00:00
- Câștigătoarea meciului 95 - Câștigătoarea meciului 96 (meciul 99), Kansas City, ora 4:00
Semifinale
Marți, 14 iulie
- Câștigătoarea meciului 97 - Câștigătoarea meciului 98 (meciul 101), Dallas, ora 22:00
Miercuri 15 iulie
- Câștigătoarea meciului 99 - Câștigătoarea meciului 100 (meciul 102), Atalanta, ora 22:00
Finala mică
- Sâmbătă, 18 iulie » Locul 2 din Meciul 101 - Locul 2 din Meciul 102 (Meciul 103) Miami, SUA, Miami, ora 00:00
Finala mare
- Duminică, 19 iulie - Câștigătorul Meciului 101 - Câștigătorul Meciului 102 (Meciul 104) New York City, SUA