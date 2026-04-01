Scandări anti-musulmane VIDEO.   Derapaje rasiste și xenofobe ale fanilor Spaniei în meciul cu Egipt: „Yamal a părăsit terenul cu capul plecat”
Scandări anti-musulmane VIDEO. Derapaje rasiste și xenofobe ale fanilor Spaniei în meciul cu Egipt: „Yamal a părăsit terenul cu capul plecat”

Publicat: 01.04.2026, ora 11:56
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 11:56
  • SPANIA - EGIPT 0-0. Suporterii iberici au avut mai multe scandări rasiste și xenofobe, multe la adresa musulmanilor, pe durata partidei.

Desfășurat la Barcelona, pe Estadi Cornella-El Prat, arena celor de la Espanyol, amicalul dintre Spania și Egipt a fost umbrit de scandările reprobabile ale fanilor Furiei Roja.

Scandări antimusulmane la amicalul Spania - Egipt

Imnul Egiptului a fost huiduit copios, înainte de startul meciului.

Apoi, pe parcusul primei reprize, un grup de fani ai campioanei Europei au început să scandeze: „Musulman el que no bote” care se traduce prin „Cine nu sare e musulman”.

La finalul meciului, Pedri (23 de ani), mijlocașul Spaniei și al Barcelonei, a condamnat cele întâmplate.

„Nu suntem de acord cu niciun cântec rasist sau xenofob, nu ne place și nu susținem deloc așa ceva. Trebuie să ne unim eforturile pentru a le elimina de pe terenurile de fotbal”, a declarat Pedri, citat de eldesmarque.com.

Federația Spaniolă de Fotbal a reacționat și ea cu un mesaj pe rețelele de socializare, alături de o poză cu mesajul afișat pe tabela stadionului Estadi Cornella-El Prat, în care fanilor li se solicita să se abțină de la remarci și scandări xenofobe.

„RFEF se opune rasismului în fotbal și condamnă orice act de violență în interiorul stadioanelor”.

„Lamine Yamal a părăsit terenul cu capul plecat”

Interesant este faptul că Lamine Yamal (18 ani), unul dintre cei mai buni fotbalilști ai lumii și ai Spaniei, este musulman.

Tatăl său este marocan, iar starul Barcelonei îi urmează credința. Chiar luna trecută, Yamal a ținut Ramadanul.

Jurnalistul Javier Herraez susține că Lamine a fost extrem de afectat de cele întâmplate.

„Lamine a părăsit stadionul cu capul plecat, însoțit de un agent de securitate.

Și el este musulman, iar noi l-am jignit pe cel care, în acest moment, este simbolul fotbalului nostru”, a declarat Javier Herraez.

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
