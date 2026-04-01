Gattuso, în lacrimi VIDEO: Amărăciunea selecționerului după a 3-a calificare pentru Mondial ratată de Italia: „Nu meritam asta. Îmi cer scuze”

Bosnia - Italia 1-1 (4-1 d. pen.). Gennaro Gattuso (48 de ani) și-a prezentat scuzele în fața tuturor italienilor, după calificarea ratată la CM 2026.

Selecționerul italian a apărut la interviul de după meci cu ochii în lacrimi, după ce „Squadra Azzurra” a ajuns la trei absențe consecutive la Campionatul Mondial.

Gennaro Gattuso: „Nu meritam asta. Îmi cer scuze”

„Nu meritam asta, nu este corect. Îmi cer scuze pentru că nu ne-am putut califica. Îmi pare rău, dar ăsta e fotbalul. Sunt mândru de jucătorii mei și de ceea ce au realizat.

Nu vreau să vorbesc despre arbitraj și despre incidente, pentru că uneori am avut noroc, iar alteori nu.

Mă doare foarte tare pentru că ne doream această calificare pentru noi, pentru familiile noastre, pentru toți italienii. Nu am reușit să o obținem.

Este o înfrângere cu adevărat dureroasă, pentru că prestația a fost plină de angajament și dragoste pentru tricoul nostru. Nimeni nu a dat înapoi și am luptat pentru fiecare minge chiar și în inferioritate.

Când ai ocazii și nu profiți de ele, fotbalul te pedepsește. Sunt mândru de ceea ce au oferit băieții. Îmi cer scuze că nu am reușit. Cu acest grup, am dat tot ce am putut. A fost o lovitură grea. Foarte grea”, a spus Gattuso, potrivit gazzetta.it.

Gennaro Gattuso: „Nu este momentul să vorbesc despre viitorul meu”

În plus, selecționerul a refuzat să vorbească despre viitorul său pe banca echipei, deși președintele federației a transmis că va merge în continuare pe mâna acestuia.

„Nu este momentul să vorbesc despre viitorul meu. Și nici măcar nu este important să o fac acum. Important era să mergem la Campionatul Mondial și nu am reușit să o facem.

Trebuie să acceptăm acest final, pe care îl consider nedrept, dar așa e fotbalul: uneori îți dă, alteori îți ia. Meritam să mergem la Campionatul Mondial în această seară, dar, în schimb, Bosnia s-a calificat.

Am puține lucruri de reproșat jucătorilor mei pentru ceea ce au făcut în ultimele luni. S-au dedicat, au avut dorință constant să ajute. Au dat totul. Nu am nicio îndoială în privința asta.

Am fost eliminați la penalty-uri. Asta a fost. Chiar și în zece oameni, am dat fiecare picătură de energie pe care o aveam. Cred că rezultatul este nedrept, dar așa e fotbalul”, a mai spus Gattuso.

