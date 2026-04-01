Gattuso, în lacrimi VIDEO: Amărăciunea selecționerului după a 3-a calificare pentru Mondial ratată de Italia: „Nu meritam asta. Îmi cer scuze” +8 foto
Gattuso, în lacrimi VIDEO: Amărăciunea selecționerului după a 3-a calificare pentru Mondial ratată de Italia: „Nu meritam asta. Îmi cer scuze”

alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 12:21
Actualizat: 01.04.2026, ora 12:21

Selecționerul italian a apărut la interviul de după meci cu ochii în lacrimi, după ce „Squadra Azzurra” a ajuns la trei absențe consecutive la Campionatul Mondial.

Moment controversat la tineret VIDEO: Naționala U21 a Bosniei a refuzat să dea mâna cu jucătorii israelieni la partida din calificările pentru Euro
Moment controversat la tineret VIDEO: Naționala U21 a Bosniei a refuzat să dea mâna cu jucătorii israelieni la partida din calificările pentru Euro

Gennaro Gattuso: „Nu meritam asta. Îmi cer scuze”

„Nu meritam asta, nu este corect. Îmi cer scuze pentru că nu ne-am putut califica. Îmi pare rău, dar ăsta e fotbalul. Sunt mândru de jucătorii mei și de ceea ce au realizat.

Nu vreau să vorbesc despre arbitraj și despre incidente, pentru că uneori am avut noroc, iar alteori nu.

Mă doare foarte tare pentru că ne doream această calificare pentru noi, pentru familiile noastre, pentru toți italienii. Nu am reușit să o obținem.

Este o înfrângere cu adevărat dureroasă, pentru că prestația a fost plină de angajament și dragoste pentru tricoul nostru. Nimeni nu a dat înapoi și am luptat pentru fiecare minge chiar și în inferioritate.

Când ai ocazii și nu profiți de ele, fotbalul te pedepsește. Sunt mândru de ceea ce au oferit băieții. Îmi cer scuze că nu am reușit. Cu acest grup, am dat tot ce am putut. A fost o lovitură grea. Foarte grea”, a spus Gattuso, potrivit gazzetta.it.

Gennaro Gattuso, în lacrimi la interviu / foto: Youtube/Mapi Channel
Gennaro Gattuso, în lacrimi la interviu / foto: Youtube/Mapi Channel

Gennaro Gattuso, în lacrimi la interviu / foto: Youtube/Mapi Channel Gennaro Gattuso, în lacrimi la interviu / foto: Youtube/Mapi Channel Gennaro Gattuso, în lacrimi la interviu / foto: Youtube/Mapi Channel Gennaro Gattuso, în lacrimi la interviu / foto: Youtube/Mapi Channel Gennaro Gattuso, în lacrimi la interviu / foto: Youtube/Mapi Channel
Gennaro Gattuso: „Nu este momentul să vorbesc despre viitorul meu”

În plus, selecționerul a refuzat să vorbească despre viitorul său pe banca echipei, deși președintele federației a transmis că va merge în continuare pe mâna acestuia.

„Nu este momentul să vorbesc despre viitorul meu. Și nici măcar nu este important să o fac acum. Important era să mergem la Campionatul Mondial și nu am reușit să o facem.

Trebuie să acceptăm acest final, pe care îl consider nedrept, dar așa e fotbalul: uneori îți dă, alteori îți ia. Meritam să mergem la Campionatul Mondial în această seară, dar, în schimb, Bosnia s-a calificat.

Am puține lucruri de reproșat jucătorilor mei pentru ceea ce au făcut în ultimele luni. S-au dedicat, au avut dorință constant să ajute. Au dat totul. Nu am nicio îndoială în privința asta.

Am fost eliminați la penalty-uri. Asta a fost. Chiar și în zece oameni, am dat fiecare picătură de energie pe care o aveam. Cred că rezultatul este nedrept, dar așa e fotbalul”, a mai spus Gattuso.

Rivalul lui Man de la PSV, erou pentru Bosnia Povestea impresionantă a lui Esmir Bajraktarevic: „Un sentiment deosebit”
Rivalul lui Man de la PSV, erou pentru Bosnia Povestea impresionantă a lui Esmir Bajraktarevic: „Un sentiment deosebit”
Ce diferență! Două bilete la Euro 2028 vor costa mai puțin decât un loc de parcare la acest Mondial. Ce face UEFA
Ce diferență! Două bilete la Euro 2028 vor costa mai puțin decât un loc de parcare la acest Mondial. Ce face UEFA

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
