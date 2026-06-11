Românii, talismane pentru antrenori Au pregătit „tricolori” faimoși, iar apoi au câștigat Mondialul!

Patru din ultimele cinci turnee finale ale Campionatului Mondial au fost câștigate de antrenori care au colaborat anterior cu fotbaliști români.

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CM 2026 debutează astăzi, 11 iunie, de la ora 22:00, meciul de deschidere fiind Mexic - Africa de Sud, reeditarea primului meci de la turneul din 2010.

Fotbaliștii români, talismane pentru antrenorii care au câștigat Mondialul

Antrenorii care au cucerit marele trofeu la edițiile din 2006, 2010, 2014 și 2018 ale Mondialului lucraseră în trecut cu fotbaliști români, scrie superscore.ro, care notează: „Cine n-are români, să-și cumpere”.

Marcelo Lippi, legendarul tehnician italian, campion cu „Squadra Azzura” în 2006, îl antrenase anterior pe Adrian Mutu la Inter.

„Briliantul” a lucrat cu Lippi în perioada 1999-2000, sezon terminat de nerazzurri fără vreun trofeu câștigat.

Un alt român care a lucrat cu un campion mondial este Daniel Pancu. Fostul atacant a fost antrenat de Vicente del Bosque la Beșiktaș în sezonul 2004-2005.

După experiența din Turcia, tehnicianul iberic a preluat naționala Spaniei, reprezentativă alături de care a câștigat două Campionate Europene (2008, 2012) și un Mondial (2010).

Daniel Pancu și Vicente del Bosque (FOTO: IMAGO)

Viorel Moldovan a lucrat și el cu un antrenor care avea să „cucerească” lumea. Fostul vârf a fost antrenat la Fenerbahce (1998-98) de Joachim Low, selecționerul care a câștigat Mondialul din 2014 alături de naționala Germaniei.

Sub comanda lui Low se aflase și Florin Răducioiu, în sezonul 1997-98. Fostul component al „Generației de Aur” a colaborat cu tehnicianul german la VfB Stuttgart.

Florin Răducioiu și Joachim Low (FOTO: IMAGO)

Ulterior, Răducioiu a fost pregătit de Didier Deschamps la AS Monaco. Antrenorul a devenit campion mondial pe banca Franței, la turneul final din 2018.

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