Campos începe aventura la Dinamo Antrenorul portughez a susținut prima conferința: „Trebuie să fim atenți la jucătorii pe care îi vom aduce” +13 foto
Nuno Campos. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
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Campos începe aventura la Dinamo Antrenorul portughez a susținut prima conferința: „Trebuie să fim atenți la jucătorii pe care îi vom aduce”

alt-text Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 17:23
alt-text Actualizat: 11.06.2026, ora 17:23
  • Nuno Campos (51 de ani) a susținut prima sa conferință de presă ca antrenor al lui Dinamo.
  • Tehnicianul a fost prezentat oficial la Săftica, în prezența președintelui executiv Andrei Nicolescu și a directorului sportiv Cosmin Mihalescu.
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Campos a semnat cu Dinamo un contract valabil două sezoane, până pe 30 iunie 2028, și îl înlocuiește pe Zeljko Kopic, plecat după doi ani și jumătate pe banca alb-roșiilor.

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Nuno Campos, primele cuvinte la Dinamo: „Îmi amintesc momentul în care a învins-o pe Sporting”

Nuno Campos și-a început prezentarea amintind de un meci pe care îl ține minte din copilărie, când „câinii” s-au impus în fața celor de la Sporting Lisabona, în Cupa UEFA 1991-1992.

„Este o onoare să fiu antrenorul lui Dinamo, având în vedere istoria acestui club. Înainte să vorbesc despre viitor, vreau să spun că respect foarte mult trecutul lui Dinamo și oamenii care au construit această istorie.

Îmi amintesc și de momentul în care Dinamo a învins-o pe Sporting. Pentru mine e un lucru important, pe care îl țin minte de când eram copil”, a spus Nuno Campos.

Dinamo a pierdut turul cu 0-1, dar a câștigat returul cu 2-0, după prelungiri, și a eliminat echipa la care juca atunci Luis Figo.

Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu

Galerie foto (13 imagini)

Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
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Întrebat dacă oferta venită de la Dinamo l-a surprins, Nuno Campos a răspuns:

„Nu este o surpriză, dacă ne uităm la ce am făcut în trecut. Nu este o surpriză să ajung la un club de dimensiunea lui Dinamo. Pentru mine nu este o surpriză, pentru că știu ce am făcut înainte.

Cred că în viitor vom vorbi mai mult despre detalii. În acest moment, consider că trebuie să fiu onorat să lucrez la un club ca Dinamo.

Am mulți prieteni portughezi care mi-au vorbit despre România de-a lungul anilor, dar și recent, chiar în ultimele zile”.

Cred că în acest secol Mourinho a deschis ușa pentru mulți antrenori portughezi în întreaga lume, nu doar în România. După aceea, prin rezultatele obținute, mulți antrenori portughezi au făcut o treabă foarte bună în diferite campionate. De aceea, e normal ca fiecare țară să înceapă să privească altfel antrenorii străini, în acest caz antrenorii portughezi. Nuno Campos, antrenor Dinamo

Nuno Campos a dezvăluit când au avut loc primele contacte cu conducerea alb-roșilor. „Am vorbit cu cineva de la Dinamo abia după play-off”.

Campos evită promisiunile mari: „Dacă aș vorbi prea mult despre viitor, aș uita ce trebuie să fac zi de zi pe teren”

Tehnicianul portughez a vorbit și despre obiectivele sale la Dinamo. În ultimii doi ani, „câinii” au ajuns în play-off, dar au ratat de fiecare dată calificarea în preliminariile cupelor europene.

„Cea mai important este munca de zi cu zi. Sigur, la Dinamo se vorbește despre Europa și trebuie să înțelegem că acesta este un pas normal pentru un club ca Dinamo.

Dar pentru mine cel mai important rămâne ce facem zilnic. Dacă aș începe să vorbesc prea mult despre viitor, aș uita ce trebuie să fac zi de zi pe teren, împreună cu jucătorii”.

Cel mai important, în acest moment, este să ne uităm la jucători, să construim o identitate și să înțelegem trecutul clubului. Iar pornind de la acest trecut, trebuie să avem ambiție, să ne dorim tot mai mult. Nu știm niciodată ce vom reuși să obținem, dar trebuie să avem această ambiție în fiecare zi, pentru a construi o identitate bună a echipei. Iar prin asta vom fi mai aproape să realizăm lucruri mai importante. Nuno Campos, antrenor Dinamo

Întrebat dacă va acorda importanță jucătorilor tineri de la Dinamo, Nuno Campos a spus că nu judecă fotbaliștii după vârstă, ci după valoare.

„Nu măsor lucrurile în funcție de vârstă. Cred că trecutul meu vorbește de la sine, iar jucătorii tineri fac parte din trecutul meu. Îmi plac jucătorii tineri, dar îmi plac și ceilalți, mai ales atunci când sunt buni”.

Campos cere atenție la transferuri: „Trebuie să alegem cele mai bune variante pentru club”

Întrebat despre strategia de transferuri și despre sistemul în care va juca Dinamo, Nuno Campos a spus că deciziile vor fi luate împreună cu oamenii din conducerea clubului și că prioritatea este ca jucătorii aduși să se plieze pe nevoile echipei.

„În primul rând, am aici lângă mine cei doi oameni cei mai importanți alături de care voi construi profilul jucătorilor și caracteristicile de care avem nevoie. Vorbim despre asta, dar avem timp să discutăm.

Cel mai important este să ne gândim dacă un jucător se poate potrivi bine în echipă și în club. Dimensiunea acestui club nu ne permite să greșim cu anumite nume doar de dragul de a vorbi despre nume.

Trebuie să fim atenți la jucătorii pe care îi vom aduce. Iar împreună vom alege cele mai bune variante pentru club, nu doar pentru prezent, ci și pentru viitor”.

Nu privesc lucrurile ca și cum eu cer ceva, iar președintele îmi poate oferi acel lucru. Nu. Privesc lucrurile ca pe ceva ce putem construi împreună, ceva important. Nuno Campos, antrenor Dinamo

Campos a stat 16 ani lângă Fonseca: „Am construit ceva important împreună”

Întrebat despre colaborarea cu Paulo Fonseca și despre ce va încerca să aducă la Dinamo din acea experiență, Nuno Campos a vorbit despre relația apropiată pe care o are cu antrenorul portughez.

Paulo Fonseca este unul dintre cei mai importanți antrenori lusitani ai ultimilor ani. A pregătit echipe precum FC Porto, Braga, Shakhtar Donetsk, AS Roma, Lille și AC Milan, iar în prezent este antrenorul lui Lyon.

Nuno Campos i-a fost secund la Braga, Shakhtar Donetsk și AS Roma.

Paulo este mai mult decât un antrenor, este un prieten. Am lucrat împreună 16 ani. Am fost împreună de la U19 până la Roma. A fost o muncă uriașă pe care am făcut-o împreună. Am construit ceva important în trecut. Am câștigat multe trofee. Este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Nuno Campos, antrenor Dinamo

Campos a fost întrebat și despre Mircea Lucescu, una dintre marile figuri din istoria lui Dinamo.

Portughezul a lucrat la Shakhtar Donetsk în stafful lui Paulo Fonseca, antrenorul care l-a înlocuit pe Lucescu în 2016, după cei 12 ani petrecuți de român pe banca ucrainenilor.

„Când am ajuns la Shakhtar, am venit după perioada lui Lucescu, iar el rămâne o legendă uriașă. Tot respectul pentru el. Din păcate, nu mai este printre noi”.

Cine este Nuno Campos

Retras din cariera de fotbalist în anul 2005, după ce a jucat la cluburi precum Vitoria de Setubal, Farense sau Uniao Madeira, Campos și-a început cariera de antrenor în 2007, ca antrenor secund al echipei 1 Dezembro.

Au urmat mai multe experiențe ca „secund” la cluburi din Portugalia, fiind ulterior cooptat în staff-ul lui Paulo Fonseca. Acesta l-a însoțit pe Fonseca la Porto, Braga sau Shakhtar Donetsk.

Prima sa experiență ca antrenor principal a avut loc în 2021, atunci când a preluat-o pe Santa Clara, echipă la care a rezistat doar 9 meciuri.

A pregătit-o timp de 10 meciuri pe Tondela, revenind la rolul de „secund” în 2024, la gruparea mexicană Toluca.

În ultimii doi ani, Campos a antrenat echipa under 20 a brazilienilor de la Flamengo, iar apoi a preluat-o pe Zalaegerszeg.

Campos a semnat cu Dinamo un contract pe două sezoane, valabil până la data de 30.06.2028.

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