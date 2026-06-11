Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 12-13-14 iunie în marile orașe din România
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Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 12-13-14 iunie în marile orașe din România

alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 16:54
  • Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 12-13-14 iunie.
  • La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.
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Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

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Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 12-13-14 iunie

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 12-13-14 iunie.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Duminică, 14 iunie

  • Run For Heroes (alergare), ora 09:00, Șoseaua Kiseleff

CLUJ-NAPOCA

Sâmbătă, 13 iunie

  • Evenimentul oficial de retragere al Simona Halep (tenis), ora 17:00, BT Arena

Duminică, 14 iunie

  • Crosul Supereroilor (alergare), ora 09:00, pista de atletism de la Cluj Arena
  • Masterclass cu Nadia Comăneci (eveniment), ora 13:00, BT Arena


IAȘI

Vineri, 12 iunie

  • Festivalul Internațional al Familiei la Șah (șah), ora 10:00, zona Copou / Muzeul Vasile Pogor

Sâmbătă, 13 iunie

  • The Color Run Iași (alergare), ora 09:00, Parcarea din fața Palatului Culturii
  • Festivalul Internațional al Familiei la Șah (șah), ora 10:00, zona Copou / Muzeul Vasile Pogor

Duminică, 14 iunie

  • Proba de Orientare Sportivă (orientare), ora 15:00, Palatul Culturii
  • Festivalul Internațional al Familiei la Șah (șah), ora 10:00, zona Copou / Muzeul Vasile Pogor

BRAȘOV

Duminică, 14 iunie

  • Brașov Heroes (Cursa cu obstacole a comunității), ora 10:00, zona lacului Noua
  • Festivalul Atletismului Școlar (atletism), ora 0900, Baza Sportivă Carpați


CRAIOVA

Vineri, 12 iunie

  • Pedală în Bănie (ciclism), ora 1000, pe malul Jiului, în zona Podari

Sâmbătă, 13 iunie

  • Crosul Ziua Olimpică Craiova (alergare), ora 09:30, Parcul Nicolae Romanescu
  • Pedală în Bănie (ciclism), ora 1000, pe malul Jiului, în zona Podari

Duminică, 14 iunie

  • Pedală în Bănie (ciclism), ora 1000, pe malul Jiului, în zona Podari

PLOIEȘTI

Sâmbătă, 13 iunie

  • Concurs de Pescuit Sportiv (pescuit), ora 08:00, Lacul 1 din Parcul Memorial „Constantin Stere”

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