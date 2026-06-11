„Sunt două lucruri pe care le vrem” Andrei Nicolescu a luat cuvântul înainte de prezentarea lui Nuno Campos

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, și-a făcut apariția la conferința de prezentare a lui Nuno Campos (51 de ani).

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Înainte de a-i da cuvântul noului antrenor din „Ștefan cel Mare”, oficialul „câinilor” a ținut un discurs în limba engleză.

Andrei Nicolescu: „Vreau ca Mister să înțeleagă tot ce vorbim”

„Pentru început voi vorbi puțin în engleză, pentru că vreau ca Mister să înțeleagă tot ce vorbim.

Este foarte important pentru noi să-i arătăm de la început sprijinul. Suntem încântați să-l prezentăm”, a declarat Nicolescu.

Andrei Nicolescu: „Nu este o chestiune de viață și de moarte”

Întrebat dacă i-a stabilit un obiectiv clar lui Campos, Nicolescu a replicat:

„Practic, clubul și-a propus acum trei ani să demareze acest proiect și să-l dezvolte pas cu pas. Clubul și-a asumat acum câțiva ani să aibă acest proiect, să construiască zi de zi.

Așa cum pentru sezonul ăsta ne-am asumat locurile 4-6, ne-am asumat apoi locurile 1-3. E un proiect, dar nu am pus vreo clauză în acest sens în contract.

Pentru noi, procesul este foarte important, cum ajungem acolo. Suntem de acord că aceasta este ținta, dar nu este o situație de viață și de moarte.

Repet ce așteptări am, ce așteptări avem de la următorul an după discuțiile cu Cosmin (n.r Mihalescu, director sportiv) și acționarii.

Sunt două lucruri pe care le vrem, o fluiditate în discuții între directorul sportiv, departamentul de scouting și antrenor, pentru a avea mai ușor și mai multe opțiuni de transfer.

Cealaltă parte ține de identitatea clubului , să avem versatilitate, ca echipa să se poată adapta la orice adversar și să joace mai multe tipuri de fotbal pe parcursul sezonului.

Acestea sunt cele două lucruri pe care le-am identificat a fi necesare în dezvoltarea clubului”, a mai spus Nicolescu.

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