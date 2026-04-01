Austria, Norvegia și Scoția s-au calificat direct la CM 2026, câștigând grupele în preliminarii.

Așteptarea lor s-a încheiat. După 28 de ani, joacă din nou la Mondial. Ce au făcut pentru a reveni la turneul final.

Odată cu sfârșitul Generației de Aur, care a participat la trei Campionate Mondiale consecutive, 1990-1994-1998, cu vârf la mijloc, sferturi de finală, naționala noastră nu s-a mai calificat la CM.

Aștepta de 28 de ani, va mai spera încă patru. Și vor fi 32 în 2030!

Alte trei echipe, Austria, Norvegia și Scoția, jucaseră ultima dată la turneul final în 1998, la fel ca noi.

Pentru toate, pauza s-a încheiat. Au avut un proiect conturat în jurul unui selecționer sau al unor antrenori veniți dintr-un anumit sistem.

Scoția, 100% Clarke: un singur selecționer într-o perioadă când România a avut 4!

Scoția s-a axat pe planul lui Steve Clarke. Fără o carieră impresionantă înainte, antrenând la West Bromwich (2012-2013), Reading (2014-2015) și Kilmarnock (2017-2019), scoțianul a fost numit pe banca naționalei pe 20 mai 2019.

Steve Clarke, de șapte ani selecționerul Scoției Foto: Imago

Avea 55 de ani. I s-a dat credit total, susținut și la înfrângeri. În această perioadă, începând din primăvara lui 2019, România a avut 4 selecționeri: Cosmin Contra, Mirel Rădoi, Edward Iordănescu, Mircea Lucescu. Britanicii, unul singur.

Cu un stil ofensiv, agresiv, dinamic, Clarke a dat alt joc și spirit echipei. A reușit să califice Scoția după 15 ani la Euro (2021), a legat două turnee finale consecutive (2021-2024).

Acum, a câștigat o grupă deloc ușoară, cu Danemarca, Grecia și Belarus, învingând în meciul decisiv, 4-2 acasă în fața marii rivale scandinave.

76 de meciuri are Steve Clarke (62 de ani) la naționala Scoției: 33 de victorii, 16 egaluri, 27 de înfrângeri

Norvegia: un antrenor, Solbakken, și generația Haaland - Odegaard

Norvegia a mizat și ea pe proiectul unui selecționer. Stale Solbakken, azi în vârstă de 58 de ani, a fost ales pe 7 decembrie 2020.

Nici el nu era un nume mare ca antrenor, fără echipe cu rezonanță: FC Copenhaga (2006-2011/2013-2020), FC Koln (2011-2012), Wolverhampton (2012-2013).

Solbakken și Haaland, unul dintre cei mai valoroși atacanți ai lumii Foto: Imago

Legat de Danemarca 12 ani, după ce a exersat la început trei sezoane la un club mic norvegian, Hamarkameratene.

A știut să conducă o generație fantastică, generația lui Haaland și Odegaard.

54 de partide are Solbakken ca selecționer: 31 de succese, 11 remize, 12 eșecuri

Norvegia aștepta Mondialul din 1998 și Euro din 2000. Solbakken a rezolvat problema CM.

A fost cea mai bună națională în preliminarii: maximum de puncte în grupă, ca Anglia, dar cu golaveraj mai valoros: 37-5 față de 22-0.

7-1 a fost scorul general tur-retur la Norvegia - Italia, în calificări: 3-0 (a) și 4-1 (d)

Austria mizează pe proiectul german. Un mare pas înainte

Austria nu mai este o necunoscută pentru noi, am înfruntat-o în preliminarii.

Federația vieneză a preferat o soluție din țara vecină.

De opt ani, a avut doi selecționeri germani: Franco Foda (2018-2022) și Ralf Rangnick, de atunci.

Ralf Rangnick încă se deplasează cu o mașinuță de golf la antrenamente după operațiile suferite la gleznă Foto: Imago

Cu ei, a reușit să depășească faza grupelor la ultimele două Euro, ceea ce nu se mai întâmplase înainte. Și, în final, să revină la Mondial, după 28 de ani.

Oficial din 24 mai 2022 pe banca alb-negrilor, Rangnick (67 de ani) a pierdut un singur meci în actuala campanie, 0-1 la București, dar a încheiat pe locul 1 o serie cu Bosnia, România, Cipru și San Marino.

45 de meciuri are Ralf Rangnick cu Austria: 27 de victorii, 8 egaluri, 10 înfrângeri

