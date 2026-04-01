Ce diferență! Două bilete la Euro 2028 vor costa mai puțin decât un loc de parcare la acest Mondial. Ce face UEFA

UEFA a anunțat că 40% din totalul tichetelor ce vor fi puse în vânzare pentru viitorul Campionat European vor avea prețuri accesibile.

Cât vor costa cele mai ieftine bilete și ce procent reprezintă dintr-un loc de parcare la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Într-o perioadă în care asociațiile de suporteri din lumea întreagă protestează împotriva FIFA din cauza biletelor la CM 2026, forul mondial inspirându-se din modelul american cu prețurile dinamice (cresc în funcție de cerere), UEFA anunță cât vor costa tichetele pentru Euro 2028. Vor fi mult mai accesibile.

Două bilete la CE 2028, cu 5 euro mai ieftine decât un loc de parcare la CM 2026

Peste doi ani, la turneul final continental organizat în Marea Britanie și Irlanda, 40% din totalul biletelor vor fi „prietenoase” cu fanii.

30 de euro vor fi cele mai ieftine, 15% din total.

60 de euro va fi prețul pentru alt procent de 25%.

Finala viitorului Euro se va juca pe 9 iulie 2028. Gazdă, faimosul Wembley Foto: Imago

La fel au fost și la precedentul Campionat European, în Germania 2024. UEFA le va păstra neschimbate.

The Times a calculat că suporterii vor putea achiziționa două bilete pentru o sumă mai mică decât un loc de parcare pentru meciurile Mondialului din această vară, organizat în SUA, Canada și Mexic.

75 de dolari, echivalentul a 65 de euro, costă un loc de parcare la o partidă jucată în faza grupelor CM 2026 pe arena AT&T la Arlington, Dallas

Pentru a urmări pe stadion un meci la Euro plătești 46,15% din prețul unui loc de parcare la Mondial!

UEFA va începe să vândă cele 3 milioane de bilete pentru Euro în decembrie 2027, după tragerea la sorți a fazei grupelor.

FIFA a fixat maximum 1.000 de bilete pe meci de 52 de euro la CM

Contestată de fani, FIFA a anunțat că a limitat prețul pentru un număr de bilete la Mondialul american, dar tot sunt foarte puține.

60 de dolari, în jur de 52 de euro, vor fi cele mai ieftine tichete la CM 2026, dar e vorba numai de 1.000 de bilete pe meci!

Finala CM 2026 se va juca pe 19 iulie. Stadion: MetLife, în East Rutherford, New Jersey Foto: Imago

The Times susține că, în afara acestor 1.000, prețul va urca amețitor la celelalte bilete.

La finală, minimum va depăși 3.500 de euro, oficial. În plus, cei care și-au cumpărat tichete le pot revinde la prețuri mult mai mari pe site-urile special dedicate acestor tranzacții.

Un bilet de tren dus-întors în zi de meci CM, de 3,7 ori mai scump ca la un joc NFL

Nu crește doar prețul biletelor de meci. Totul crește în SUA în perioada Mondialului.

De exemplu, a aflat The Athletic, Autoritatea de Transport din Massachusetts plănuiește să majoreze la Mondial costul unui bilet de tren dus-întors din centrul Bostonului până la „Gillette Stadium”.

75 de dolari va fi un bilet de tren (65 de euro) în zilele partidelor. În mod normal, la jocurile NFL (campionatul de fotbal american), costă 20$, adică 17,4 euro. De 3,7 ori mai scump

Citește și

