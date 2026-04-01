Ce diferență! Două bilete la Euro 2028 vor costa mai puțin decât un loc de parcare la acest Mondial. Ce face UEFA
Aleksander Ceferin și Gianni Infantino, președinții UEFA și FIFA Foto: Imago
Campionate

Ce diferență! Două bilete la Euro 2028 vor costa mai puțin decât un loc de parcare la acest Mondial. Ce face UEFA

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 10:35
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 10:35
  • UEFA a anunțat că 40% din totalul tichetelor ce vor fi puse în vânzare pentru viitorul Campionat European vor avea prețuri accesibile. 
  • Cât vor costa cele mai ieftine bilete și ce procent reprezintă dintr-un loc de parcare la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Într-o perioadă în care asociațiile de suporteri din lumea întreagă protestează împotriva FIFA din cauza biletelor la CM 2026, forul mondial inspirându-se din modelul american cu prețurile dinamice (cresc în funcție de cerere), UEFA anunță cât vor costa tichetele pentru Euro 2028. Vor fi mult mai accesibile.

„Eu nu vreau să mor pe bancă” Roy Hodgson a revenit în fotbal la 78 de ani: „Știu că Lucescu a avut un colaps”
Citește și
„Eu nu vreau să mor pe bancă” Roy Hodgson a revenit în fotbal la 78 de ani: „Știu că Lucescu a avut un colaps”
Citește mai mult
„Eu nu vreau să mor pe bancă” Roy Hodgson a revenit în fotbal la 78 de ani: „Știu că Lucescu a avut un colaps”

Două bilete la CE 2028, cu 5 euro mai ieftine decât un loc de parcare la CM 2026

Peste doi ani, la turneul final continental organizat în Marea Britanie și Irlanda, 40% din totalul biletelor vor fi „prietenoase” cu fanii.

  • 30 de euro vor fi cele mai ieftine, 15% din total. 
  • 60 de euro va fi prețul pentru alt procent de 25%. 
Finala viitorului Euro se va juca pe 9 iulie 2028. Gazdă, faimosul Wembley Foto: Imago

La fel au fost și la precedentul Campionat European, în Germania 2024. UEFA le va păstra neschimbate.

The Times a calculat că suporterii vor putea achiziționa două bilete pentru o sumă mai mică decât un loc de parcare pentru meciurile Mondialului din această vară, organizat în SUA, Canada și Mexic.

75 de dolari,
echivalentul a 65 de euro, costă un loc de parcare la o partidă jucată în faza grupelor CM 2026 pe arena AT&T la Arlington, Dallas

Pentru a urmări pe stadion un meci la Euro plătești 46,15% din prețul unui loc de parcare la Mondial!

UEFA va începe să vândă cele 3 milioane de bilete pentru Euro în decembrie 2027, după tragerea la sorți a fazei grupelor.

FIFA a fixat maximum 1.000 de bilete pe meci de 52 de euro la CM

Contestată de fani, FIFA a anunțat că a limitat prețul pentru un număr de bilete la Mondialul american, dar tot sunt foarte puține.

  • 60 de dolari, în jur de 52 de euro, vor fi cele mai ieftine tichete la CM 2026, dar e vorba numai de 1.000 de bilete pe meci!
Finala CM 2026 se va juca pe 19 iulie. Stadion: MetLife, în East Rutherford, New Jersey Foto: Imago

The Times susține că, în afara acestor 1.000, prețul va urca amețitor la celelalte bilete.

La finală, minimum va depăși 3.500 de euro, oficial. În plus, cei care și-au cumpărat tichete le pot revinde la prețuri mult mai mari pe site-urile special dedicate acestor tranzacții.

Un bilet de tren dus-întors în zi de meci CM, de 3,7 ori mai scump ca la un joc NFL

Nu crește doar prețul biletelor de meci. Totul crește în SUA în perioada Mondialului.

De exemplu, a aflat The Athletic, Autoritatea de Transport din Massachusetts plănuiește să majoreze la Mondial costul unui bilet de tren dus-întors din centrul Bostonului până la „Gillette Stadium”.

75 de dolari
va fi un bilet de tren (65 de euro) în zilele partidelor. În mod normal, la jocurile NFL (campionatul de fotbal american), costă 20$, adică 17,4 euro. De 3,7 ori mai scump

Citește și

„Ne-a părăsit căpitanul” Hristo Stoicikov îl plânge pe Borislav Mihailov, căpitanul generației de aur a Bulgariei. S-a stins la 63 de ani
Diverse
16:00
„Ne-a părăsit căpitanul” Hristo Stoicikov îl plânge pe Borislav Mihailov, căpitanul generației de aur a Bulgariei. S-a stins la 63 de ani
Citește mai mult
„Ne-a părăsit căpitanul” Hristo Stoicikov îl plânge pe Borislav Mihailov, căpitanul generației de aur a Bulgariei. S-a stins la 63 de ani
Liga 1 nu e de Mondial! Golgheterul campionatului, trimis în tribună la naționala sa înaintea barajului CM. Ce i se întâmplă!
Campionatul Mondial
12:42
Liga 1 nu e de Mondial! Golgheterul campionatului, trimis în tribună la naționala sa înaintea barajului CM. Ce i se întâmplă!
Citește mai mult
Liga 1 nu e de Mondial! Golgheterul campionatului, trimis în tribună la naționala sa înaintea barajului CM. Ce i se întâmplă!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
UEFA FIFA bilete pret gianni infantino aleksander ceferin cm 2026 euro 2028
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share