Mondialul marilor surprize Avem 4 debutante, 9 naționale revenite după o lungă pauză și 10 echipe africane. Mai e o întrebare!
Trofeul pe care-l visează întreaga planetă a fotbalului: Cupa Mondială Foto: Imago
Campionatul Mondial

Mondialul marilor surprize Avem 4 debutante, 9 naționale revenite după o lungă pauză și 10 echipe africane. Mai e o întrebare!

Theodor Jumătate
Publicat: 01.04.2026, ora 12:36
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 12:36
  • Campionatul Mondial are acum toate cele 12 grupe complete, la finalul barajelor europene și intercontinentale. 
  • Primul turneu final global cu 48 de participante e gata de start în SUA, Canada și Mexic (11 iunie - 19 iulie). 
  • Ultima întrebare rămâne Iranul. Ce se va întâmpla cu naționala lui Amir Ghalenoei dacă războiul nu încetează?

S-au încheiat preliminariile, barajele, tot. Nu mai este nicio necunoscută. Primul Campionat Mondial cu 48 de echipe are acum cele 12 grupe complete.

Cel mai lung turneu final global e gata de start. Fotbalul se mută la vară pe continentul american, între 11 iunie și 19 iulie.

Două țări se întorc la Mondial după o jumătate de secol. Una nici nu se numea așa!

Dintre cele 48 de naționale, 26 au jucat și la precedentul CM, în Qatar. Dar sunt și multe noutăți.

  • Patru debutante: Capul Verde, Curacao, Iordania, Uzbekistan. Una din Africa (CAF), una din America de Nord și Centrală (CONCACAF), două din Asia (AFC). 

Nu mai puțin de nouă selecționate se întorc după o așteptare prelungită.

Cea mai lungă, peste o jumătate de secol.

  • RD Congo și Haiti au mai participat o singură dată la Mondial, în 1974. Prima se numea la acea vreme Zair. 
Șase naționale au așteptat cel puțin 20 de ani să redescopere Mondialul

Alte șapte reprezentative vor juca din nou la CM.

  • Irak, după fix patru decenii (1986). 
  • Austria, Norvegia și Scoția, după 28 de ani (1998). 
  • Turcia, după aproape un sfert de secol (2002). 
  • Cehia, după două decenii (2006).
  • Africa de Sud, după 16 ani, dar în 2010 a fost prezentă ca țară gazdă. Din 2002 nu se mai calificase. 
Africa, 10 echipe, de două ori mai multe față de 2022. Asia, 9 naționale

Spre deosebire de precedentul CM, Qatar 2022, ultimul cu 32 de participante, un mare salt au făcut selecționatele africane și asiatice.

Dacă Europa are 16, cu numai trei în plus, Africa are 10 echipe acum, de două ori mai multe față de turneul anterior.

Asia 9, cu trei peste 2022. Însă atunci era Qatar gazdă, calificată automat.

Participă Iran la CM dacă nu se oprește războiul?

Ultima mare întrebare. Participă Iranul la Mondialul american?

Gianni Infantino, președintele FIFA, a mers în cantonamentul naționalei lui Amir Ghalenoei și a discutat cu jucătorii.

Dar situația rămâne incertă, cât timp continuă războiul în care sunt implicate Iran și SUA, țara care găzduiește trei sferturi din meciurile CM, inclusiv pe cele ale echipei asiatice.

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaRD CongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

