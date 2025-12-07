De la EURO U19 la tâlhărie pentru droguri  Fost internațional de juniori, consumator de etnobotanice , condamndat pentru agresarea unui dealer
Amet Enghin, la vârsta junioratului (foto: Facebook)
Diverse

De la EURO U19 la tâlhărie pentru droguri Fost internațional de juniori, consumator de etnobotanice, condamndat pentru agresarea unui dealer

Viorel Tudorache
Publicat: 07.12.2025, ora 11:00
alt-text Actualizat: 07.12.2025, ora 11:00
  • Fostul internațional de juniori Amet Enghin, 33 de ani, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru tâlhărie calificată.
  • El a atacat un dealer de droguri care refuza să-i livreze marfa plătită.

Amet Enghin (33 de ani) a fost un junior promițător în fotbalul românesc.

Constănțeanul a participat cu selecționata României U19 la EURO 2011, sub comanda lui Lucian Burchel, fiind coleg de generație cu Nicolae Stanciu, Laurențiu Brănescu, Romario Benzar sau Mihai Roman II.

Fostul internațional de juniori Amet Enghin, condamnat pentru tâlhărie calificată

Mijlocaș talentat, Amet Enghin nu a evoluat mai sus de Liga 2. Vârfurile carierei au fost Farul Constanța, Juventus București. La 21 de ani, Enghin se afunda în liga a patra din Turcia, la Derince Belediyespor.

Pe măsură ce și-a ruinat cariera fotbalistică, Amet Enghin s-a îndepărtat de sport și a alunecat spre activități infracționale.

Pe 3 decembrie 2025, Amet Enghin a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru tâlhărie calificată.

Potrivit motivării Curții de Apel Constanța, fapta a fost comisă în seara zilei de 16 ianuarie 2025, împreună cu un complice, asupra unui dealer de droguri din Constanța.

De la EURO U19 la tâlhărie pentru droguri. Detaliile agresiunii

Enghin și partenerul său, ambii consumatori de etnobotanice, conform declarațiilor de la dosar, l-au agresat fizic pe bărbat, lovindu-l cu pumnii și picioarele, și l-au deposedat de un telefon mobil Xiaomi MI 10T PRO și suma de 580 de lei. Prejudiciul total aproximativ 1.500 de lei.

Fostul internațional de juniori a declarat instanței că motivul atacului a fost încercarea de a-și recupera 200 de lei plătiți anterior pentru droguri care nu i-au fost livrate de dealerul care îl aproviziona de 3-4 luni.

Amet Enghin și-a recunoscut fapta: „Eram în sevraj”

„Apelându-l telefonic, acesta l-a gonit și a refuzat să-i mai vândă marfă, spunând despre el că este sifonul Poliției”, se arată în motivare.

Enghin a recunoscut în fața organelor de cercetare penală că „fiind în sevraj” a împins victima spre perete și a participat la imobilizarea acesteia, în timp ce complicele său i-a aplicat lovituri cu pumnii și cu picioarele.

Complicele lui Amet Enghin a amenințat victima: „Dă marfa și banii, dă marfa și banii, dacă nu te tai”

Scena agresiunii asupra bărbatului a fost descrisă de un martor: „Enghin «l-a secerat» pe la spate, lovindu-l cu piciorul în zona gleznelor pe «B».

În timp ce «B» se afla la pământ, Enghin l-a imobilizat cu ambele mâini, o mână o ținea pe gâtul persoanei vătămate, iar cealaltă o ținea în zona pieptului, împiedicându-l să se ridice de la sol, iar ##### (n.r. complicele) i-a aplicat trei lovituri cu pumnul în zona toracelui”.

Martorul a mai declarat că incidentul a izbucnit după ce complicele lui Amet Enghin i-a băgat mâna în gât dealerului de droguri și l-a amenințat că bagă cuțitul în el, repetându-i de foarte multe ori, să-i dea tot „ce are pe el”: „Dă marfa și banii, dă marfa și banii, dacă nu te tai”.

Speriată de moarte victima a început să strige: „Ajutor! Ajutor!”.

Cariera de fotbalist a contat la condamnarea cu suspendare

În primă fază, judecătorii l-au condamnat pe fostul internațional de juniori Amet Enghin la doi ani de închisoare pentru tâlhărie calificată.

Judecătorii au decis suspendarea pedepsei de 2 ani de închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani luând în considerare mai mulți factori personali și procesuali.

Instanța a avut în vedere cariera anterioară a inculpatului ca fotbalist profesionist, precum și faptul că Amet Enghin nu avea antecedente penale în România, a colaborat cu organele judiciare, și-a recunoscut fapta și a acceptat să presteze muncă neremunerată în folosul comunității.

Amet Enghin are antecedente penale în străinătate

Conform fișei de cazier judiciar, instanța a constatat că fostul fotbalist avea antecedente penale în străinătate.

Cu toate acestea, raportat la circumstanțele personale și procesuale ale inculpatului, aceste aspecte nu au fost considerate decisive.

Instanța a apreciat că scopul educativ, preventiv și punitiv al pedepsei poate fi atins fără privarea de libertate.

În schimb, complicele lui Amet Enghin era recidivist și a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare.

farul constanta juniori condamnare amet enghin
