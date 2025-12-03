Show în stil Hollywood la tragerea CM Cine sunt starurile care întrețin atmosfera când naționala își află traseul la Mondial

Vedete ale lumii filmului și muzicii vor prezenta tragerea la sorți de vineri seară (19:00, ora României) la centrul John F. Kennedy din capitala americană Washington DC.

Vineri, începând cu ora 19:00, FIFA va organiza tragerea la sorți a grupelor CM 2026, la Washington DC.

Atunci își va afla România traseul posibil în prima fază a Mondialului american, dacă trece în primăvară de cele două obstacole ale barajelor:

26 martie, Turcia (d), în semifinale.

31 martie, Slovacia/Kosovo (d), în finală.

Prezintă Heidi Klum și Kevin Hart, cântă Andrea Bocelli și Robbie Williams

Forul de la Zurich a dezvăluit cine va întreține atmosfera când legendele FIFA vor stabili adversarele pentru vara viitoare.

Un show stil Hollywood, cu personalități din lumea filmului ca prezentatori și staruri ale muzicii pe scena „John F. Kennedy Center for the Performing Arts”.

Gazde vor fi manechinul Heidi Klum și actorul de comedie Kevin Hart, alături de ei apărând Danny Ramirez, actor și producător american.

Heidi Klum și Franz Beckenbauer, pe 9 decembrie 2005, la tragerea la sorți a grupelor CM 2006. „Kaiser Franz” s-a stins din viață în 2024, la 78 de ani Foto: Imago

Vor cânta live Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger și Village People, grupul disco lansat în 1977 și devenit cunoscut în lumea întreagă cu hitul Y.M.C.A.

Robbie Williams a deschis finala Mondialului Cluburilor, vara trecută, alături de Laura Pausini.

Să prezint tragerea la sorți încă o dată, după ce am fost implicată în acest show și în urmă cu 20 de ani în țara mea natală, Germania, e ceva cu adevărat extraordinar. Cupa Mondială unește lumea Heidi Klum, supermodel germano-american

Sâmbătă va fi dezvăluit tot programul meciurilor la CM 2026

Spectacolul va fi transmis live pe fifa.com și pe canalele ce dețin drepturile TV ale turneului final, inclusiv Antena 1.

A doua zi, sâmbătă, cu aceeași oră de start (19:00), președintele Gianni Infantino și legendele FIFA vor anunța tot programul meciurilor primei faze a Mondialului.

