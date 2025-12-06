Petrescu, litigiu de 120.000 de euro Antrenorul a împrumutat CFR Cluj, iar acum a reclamat Rapidul  pentru a-și recupera banii. Detaliile cazului
Dan Petrescu (foto: Imago)
Superliga

Petrescu, litigiu de 120.000 de euro Antrenorul a împrumutat CFR Cluj, iar acum a reclamat Rapidul pentru a-și recupera banii. Detaliile cazului

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 06.12.2025, ora 14:11
  • Dan Petrescu și CFR Cluj au reclamat Rapidul într-un caz care scoate la iveală problemele financiare ale clubului din Gruia și circuitul banilor din fotbalul românesc.

Clubul CFR Cluj și fostul antrenor al echipei, Dan Petrescu (57 de ani), au reclamat Rapidul la Comisia Națională de Soluționare a Litigiilor (CNSL) din cadrul FRF.

Dan Petrescu a împrumutat CFR Cluj cu 120.000 de euro

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, litigiul are la bază o sumă de aproximativ 120.000 de euro, pe care Rapid trebuia să o plătească către CFR Cluj ca parte a transferului jucătorului Bengaly Keita.

Anterior, Dan Petrescu împrumutase clubul CFR Cluj cu 120.000 de euro pentru a acoperi cheltuielile de deplasare la meciul european cu BK Häcken.

Morișca datoriilor: CFR Cluj a cerut ca Rapid să plătească direct lui Petrescu

În consecință, CFR Cluj a solicitat ca suma de 120.000 de euro de la Rapid să fie direcționată direct către Petrescu, pentru a acoperi astfel împrumutul său.

Discuțiile dintre părți au început încă din luna iulie, iar oficialii Rapidului ar fi promis că vor efectua plata până la 31 august.

Termenul nu a fost respectat, iar plățile au fost amânate repetat, ceea ce a dus la declanșarea procedurii oficiale la CNSL.

Surse din anturajul lui Dan Petrescu au precizat pentru GOLAZO.ro că antrenorul are nevoie de bani pentru tratamentul medical pe care îl urmează.

Termen la CNSL: 18 decembrie

Litigiul confirmă, totodată, dificultățile financiare cu care se confruntă CFR Cluj, club care a ajuns să se bazeze pe fondurile proprii ale antrenorului pentru a acoperi cheltuielile urgente.

Dosarul a intrat pe rolul CNSL în sedința de joi, 4 decembrie, iar comisa a anunțat că „acordă termen la data de 18.12.2025”.

Facsimil al anunțului CNSL publicat pe site-ul oficial FRF.ro Facsimil al anunțului CNSL publicat pe site-ul oficial FRF.ro
Facsimil al anunțului CNSL publicat pe site-ul oficial FRF.ro

Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj după umilința de la Häcken

Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj în august 2025, după înfrângerea rușinoasă cu BK Häcken, scor 2-7, suferită în manșa tur din play-off-ul Conference League.

Imediat după meciul din Suedia, antrenorul a decis să rezilieze contractul, asumându-și responsabilitatea eșecului și luând o pauză pentru a se concentra pe problemele medicale cu care se confruntă.

La conferința de presă de la finalul partidei de la Häcken, Dan Petrescu a anunțat cu lacrimi în ochi: „Mi-e rușine de ce s-a întâmplat astăzi! A fost ultimul meu meci la CFR Cluj!”.

„Bursucul” a mărturisit că voia să plece după play-off, chiar dacă ar fi reușit să obțină calificarea:

„Plănuiam să îmi dau demisia după meciul retur, dar o voi face acum. Mi-e rușine de acest rezultat. Ca antrenor, trebuie să-mi asum responsabilitatea acestui eșec.

În toată cariera mea de 25 de ani ca antrenor, echipele mele nu au primit niciodată 7 goluri. Nici măcar 5! O zi dezastruoasă pentru mine și pentru echipă”.

Dan Petrescu și-a asumat înfrângerea cu 2-7 din Suedia: „Eu sunt vinovat, nu jucătorii, nu clubul

Dan Petrescu a adăugat: ”Clar că toți suntem vinovați, dar eu sunt principalul vinovat pentru că sunt antrenorul. Așa e la fotbal. Am luat hotărârea să nu mai rămân la echipă. Am nevoie de o pauză, iar băieții de ceva nou.

Îmi pare rău că plec așa, pentru că am avut ani foarte buni. Dar nu pot accepta o asemenea rușine. E clar că eu sunt vinovat, nu jucătorii, nu clubul, nimeni. Îmi asum rezultatul.

Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut ceva probleme medicale pe care sper să le rezolv. Chiar îmi pare rău. Nu m-am simțit bine deloc zilele astea, poate de la stres, poate de la ce am eu”.

