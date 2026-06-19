Canada se poate considera deja calificată în faza eliminatorie, după victoria categorică obținută cu Qatar, scor 6-0, în etapa a doua din grupa B.

Mexic - Coreea de Sud, din grupa A, e ultimul meci din această dimineață.

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Canada a obținut prima victorie la un Campionat Mondial și are 4 puncte după primele două runde și un golaveraj de 7-1.

Gazdele n-au subestimat Qatarul, care venea după un 1-1 surprinzător cu Elveția, și au deschis scorul încă din minutul 16 prin Larin.

Canada a defilat cu Qatar

Jonathan David a prins o zi de vis și a reușit un hat-trick, egalându-l pe Messi în clasamentul golgheterilor. Saliba și autogolul lui Al Mannai au făcut ca scorul final să fie 6-0.

Drumul canadienilor spre victorie a fost ușurat de eliminarea rapidă a lui Al Amin, care a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault din postura de ultim apărător.

Arabii au rămas în 9 jucători în minutul 53, după ce Madibo i-a rupt piciorul lui Ismael Kone! Mijlocașul a fost scos de pe teren pe targă și cu mască de oxigen.

Câțiva dintre colegii săi au început să plângă și chiar și adversarii au fost zguduiți de accidentare.

Canada - Qatar 6-0

Au marcat: Larin 16, J. David 29, 45+3, 90+2, Saliba 64, Al Mannai 75-aug.

Larin 16, J. David 29, 45+3, 90+2, Saliba 64, Al Mannai 75-aug. Au fost eliminați: Al Amin 33, Madibo 53

Stadion: BC Place

Arbitru: Cristian Garay (Chile)

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Canada 2 4 2. Elveția 2 4 3. Bosnia 2 1 4. Qatar 2 1

Mexic - Coreea de Sud, al patrulea meci al grupei A

Stadion: Estadio Akron

Estadio Akron Gustavo Tejera (Uruguay)

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Mexic 1 3 2. Coreea de Sud 1 3 3. Cehia 2 1 4. Africa de Sud 2 1

CM 2026 are un număr record de 104 meciuri. Acestea se vor disputa între 11 iunie și 19 iulie, pe stadioane din SUA, Mexic și Canada.

Toate cele 104 de partide vor fi difuzate în România. Antena 1 va transmite 92, urmând ca 12 dintre ele să fie difuzate de Antena 3.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

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