Furie la Southampton Jucătorii vor să dea în judecată clubul, după ce s-a anunțat decizia în scandalul de spionaj: „Durerea e atât de mare”

alt-text Publicat: 21.05.2026, ora 16:34
alt-text Actualizat: 21.05.2026, ora 16:34
  • Jucătorii de la Southampton au reacționat în premieră după ce clubul a fost exclus din play-off-ul pentru promovarea în Premier League, ca urmare a scandalului de spionaj din Anglia.

Deși a învins-o pe Middlesbrough cu scorul de 2-1 la general și s-a calificat în finala barajului pentru promovarea în prima ligă, clubul Southampton a fost sancționat de EFL.

Astfel, Middlesborough va juca finala pentru promovare împotriva celor de la Hull City, pe 23 mai.

Jucătorii de la Southampton, nemulțumiți: „Dezamăgire, furie, tristețe…”

Ce s-a întâmplat în acest scandal? Cu 48 de ore înainte de meciul tur cu Middlesbrough, scor 0-0, din semifinala barajului, un membru din staff-ul echipei Southampton a fost surprins la baza celor de la Boro în timp ce filma antrenamentul adversarei cu un telefon.

Acesta a fost abordat de un angajat al clubului și a fugit, dar totul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

După ce oficialii clubului Southampton au recunoscut încălcarea regulamentului, EFL a decis ca „sfinții” să fie excluși din play-off-ul pentru promovare.

Jucătorii de la Southampton sunt furioși din cauza modului în care s-au derulat lucrurile.

Potrivit presei din Anglia, aceștia iau în considerare demararea unor acțiuni în justiție pentru a primi veniturile pierdute din cauza scandalului și încearcă să afle dacă își pot rezilia contractele pe motiv de abuz de încredere.

După ce EFL a anunțat decizia, jucătorii au început să rupă tăcerea.

Leo Scienza, mijlocașul brazilian al lui Southampton, a fost primul care a reacționat:

Dezamăgire, furie, tristețe… E greu să găsim cuvintele potrivite pentru ceea ce simțim acum.

Ce s-a întâmplat în ultimele zile este devastator pentru club, pentru fiecare jucător din vestiar și, mai presus de toate, pentru suporteri. Un asemenea moment nu ar fi trebuit să se termine niciodată așa.

Am dat totul pentru acest vis. Zi după zi, sacrificiu după sacrificiu, am crezut mereu că putem readuce acest club acolo unde îi este locul.

Pentru mine, visul de a juca în Premier League a fost ceva pentru care am luptat cu toate puterile. De aceea durerea este atât de mare”, a scris Leo Scienza pe rețelele de socializare, citat de thesun.co.uk.

10 milioane de euro
este cota de piață a lui Leo Scienza, conform Transfermarkt

Japonezul Kuryu Matsuki a reacționat la rândul său:

„Îmi este greu să îmi exprim sentimentele în acest moment, dar încă de la începutul sezonului ne-am propus promovarea în Premier League și am luptat împreună zi de zi, susținându-ne reciproc.

Și fără îndoială, voi, fanii și suporterii, ați fost cei care ne-ați fost alături până la final și ne-ați dat puterea să mergem mai departe.

Vă mulțumim pentru tot”, a scris mijlocașul de 23 de ani pe rețelele de socializare.

2,4 milioane de euro
este cota de piață a lui Kuryu Matsuki, conform Transfermarkt

Sancțiunea primită de Southampton este mult mai drastică decât simpla excludere din play-off-ul pentru promovare. Clubul va începe următorul sezon de Championship cu o depunctare de patru puncte.

Antrenorul echipei, Tonda Eckert, și directorul tehnic, Johannes Spors, riscă la rândul lor suspendări, în cazul în care se va demonstra că au fost complici la spionarea celor de la Middlesbrough. Eckert ar putea chiar să fie demis.

200 de milioane de lire sterline
încasează un club care promovează în Premier League. Suma, generată pe parcursul a trei sezoane, include drepturile de difuzare, veniturile comerciale și plățile compensatorii în caz de retrogradare

