Assad Al-Hamlawi
alt-text Publicat: 21.05.2026, ora 09:31
alt-text Actualizat: 21.05.2026, ora 09:38
  • Assad Al-Hamlawi (25 de ani), atacantul Universității Craiova, a atras atenția după sezonul foarte bun făcut în tricoul oltenilor.
  • Vârful palestinian s-ar afla pe lista celor de la AEK Atena

Fotbalistul a ajuns la Universitatea Craiova în vara lui 2025, de la Slask Wrocław, și a semnat un contract valabil până în 2028.

Al-Hamlawi, atacantul celor de la U Craiova, ar fi dorit de AEK Atena

AEK Atena l-ar monitoriza de mai multe săptămâni pe atacantul palestinian, luându-l în calcul pentru perioada de mercato, potrivit gsp.ro.

Atacantul este considerat de greci drept o variantă de rezervă pentru compartimentul ofensiv. Campioana Greciei vrea să se bazeze în continuare pe Luka Jovic, dar caută un vârf care să poată acoperi poziția.

În cazul în care mutarea se va concretiza, Al-Hamlawi ar avea din start cu statutul de a doua opțiune.

1,6 milioane de euro
ar fi suma maximă pe care AEK Atena este dispusă să o plătească pentru Assad Al-Hamlawi, însă oferta ar fi sub pretențiile Universității Craiova. Fotbalistul este cotat la 1,4 milioane de euro, conform transfermarkt.com

Al-Hamlawi a fost unul dintre oamenii importanți ai Craiovei în acest sezon, în care oltenii au câștigat Cupa României și titlul. În Superliga, atacantul a marcat 11 goluri și a oferit două pase decisive.

Palestinianul a marcat 5 goluri în 11 meciuri în Conference League, dintre care 4 în preliminarii și unul în faza principală a competiției.

Luka Jovic, atacantul cu care Al-Hamlawi ar urma să concureze la AEK, a marcat 21 de goluri în 43 de meciuri pentru formația elenă.

De-a lungul carierei, sârbul a mai evoluat pentru Real Madrid, AC Milan, Fiorentina, Benfica, Eintracht Frankfurt și Steaua Roșie Belgrad.

