Ancelotti îi pune condiții lui Neymar  Ce trebuie să facă superstarul lui Santos dacă vrea să joace cu Brazilia la CM 2026
Neymar FOTO: IMAGO
Campionatul Mondial

Ancelotti îi pune condiții lui Neymar Ce trebuie să facă superstarul lui Santos dacă vrea să joace cu Brazilia la CM 2026

  • Carlo Ancelotti (66 de ani) a explicat care e situația lui Neymar (33 de ani) și ce ar trebui să facă jucătorul lui Santos dacă vrea să fie prezent la Campionatul Mondial din 2026.

Tehnicianul italian a vorbit și despre favoritele pentru titlul mondial.

Carlo Ancelotti, despre Neymar: „Trebuie să fie într-o formă fizică bună dacă vrea să fie convocat la națională”

Ancelotti a declarat că Neymar trebuie să fie apt din punct de vedere fizic pentru a merge la Campionatul Mondial din vara viitoare, calitățile sale fiind deja cunoscute de către toată lumea.

„Nu vom urmări cum joacă Neymar, toată lumea îi cunoaște talentul. În fotbalul modern, pentru a profita de talentul său, un jucător trebuie să fie într-o condiție fizică bună . Dacă este la cel mai înalt nivel, nu va avea nicio problemă să ajungă în echipa națională.

Am vorbit cu el. A venit la hotel înainte de meciul cu Paraguay și am discutat despre asta. Totul este clar, ideea rămâne aceeași.

L-aș juca mijlocaș ofensiv sau atacant, trebuie să joace central, nu poate juca pe lateral pentru că fotbalul modern necesită atacanți cu calitate fizică. Poate juca mijlocaș ofensiv fără nicio problemă”, a declarat Carlo Ancelotti, conform marca.com.

Carlo Ancelotti, despre ce va urma la Mondial: „Brazilia e favorită”

„Brazilia este, evident, favorită. Italia la fel, dar se chinuie să se califice.

Acum, Brazilia poate concura împotriva oricui. Desigur, trebuie să îmbunătățim multe lucruri.

Mi-au plăcut primele trei meciuri, mai ales pentru că ne-am apărat bine, iar aceasta este cheia succesului la Cupa Mondială . Dacă Brazilia se apără bine, cu calitatea pe care o are, poate reuși”, a mai adăugat Ancelotti.

Tehnicianul italian a nominalizat favoritele la titlul mondial.

„Favoritele sunt întotdeauna aceleași. Argentina , care a câștigat ultima ediție. În Europa, o menționez în mod special pe Spania , care se descurcă foarte bine. Franța are multe calități individuale. Anglia ar putea fi în grupul favoritelor, nu au mai câștigat de mult timp”.

Carlo Ancelotti, planuri mari la naționala Braziliei: „Vreau să rămân până în 2030”

Selecționerul Braziliei a declarat că își dorește să rămână pe banca echipei până la turneul final din 2030. Contractul său se încheie odată cu finalul Campionatului Mondial de vara viitoare.

„Da, am vrut să antrenez echipa națională a Braziliei din 2023. Pregătirea pentru Campionatul Mondial din Brazilia este ceva special. Am semnat un contract pe un an.

După Campionatul Mondial, totul este deschis. Cred că la momentul respectiv a fost lucrul corect să semnez un contract pe un an. Nu am nicio problemă dacă CBF vrea să continue.

Sunt foarte fericit aici, familia mea este fericită și ea. Putem să ne gândim. Avem timp să vorbim despre asta, nu am nicio problemă să rămân. Ar fi frumos să rămân până în 2030”, a conchis Carlo Ancelotti.

