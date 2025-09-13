„Lui Bîrligea nu i-a convenit” Mihai Pintilii, despre nemulțumirile atacantului de la FCSB și cum le-a depășit:  „Asta l-a ținut pe teren” 

Mihai Pintilii (40 de ani) a vorbit despre nemulțumirile lui Daniel Bîrligea (25 de ani) la FCSB.

Daniel Bîrligea a fost transferat de FCSB de la CFR Cluj în septembrie 2024.

La acel moment, campioana plătea 2 milioane de euro în schimbul atacantului.

Mihai Pintilii, despre nemulțumirile lui Daniel Bîrligea: „Când a fost schimbat nu i-a convenit”

Mihai Pintilii a vorbit despre modul în care jucătorii sunt înlocuiți la FCSB, oferindu-l ca exemplu chiar pe Daniel Bîrligea.

Acesta a rememorat perioada în care evoluțiile atacantului nu erau foarte convingătoare, iar fotbalistul a fost schimbat mai devreme decât se aștepta.

„Da, Bîrligea a avut un moment în care, la început, când a fost schimbat nu i-a convenit. Dar, apoi golurile l-au ținut în teren. El face diferența în față” , a declarat Mihai Pintilii, pentru Digi Sport.

În actuala stagiune, Bîrligea a marcat de 4 ori și a oferit 3 pase decisive, în 9 partide disputate în toate competițiile.

5 milioane de euro este cota lui Daniel Bărligea, conform Transfermarkt

Reușitele lui Daniel Bîrligea în tricoul celor de la FCSB

La primul sezon în tricoul „roș-albaștrilor”, Daniel Bîrligea a devenit rapid unul dintre jucătorii indispensabili ai echipei.

Acesta a marcat de 16 ori în campionat, clasându-se pe locul #3 în clasamentul golgheterilor, după Louis Munteanu și Alexandru Mitriță.

De asemenea, în Europa League acesta a punctat decisiv de 3 ori în nouă partide.

În total, în tricoul celor de la FCSB, Bîrligea a jucat 44 de meciuri, reușind să marcheze 21 de goluri și să ofere 5 pase de gol.

