„Tată, unde sunt prietenii tăi?” Marian Aliuță, despre problemele cu banii și prietenii care l-au părăsit: „Înainte erau mulți”

Marian Aliuță (47 de ani) a vorbit, în episodul 10 al seriei „Lumini și Umbre”, proiect GOLAZO.ro, despre cheltuielile inutile pe care le-a făcut, dar și despre prietenii care l-au părăsit.

Fostul fotbalist a ajuns la concluzia că fericirea adevărată vine de la familia sa, și nu de la bani și îi este recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce i-a dat.

Marian Aliuță: „Știi cum e când cheltui inutil?”

Fostul fotbalist de la Steaua și Rapid a vorbit despre câștigurile adunate de-a lungul carierei de fotbalist.

„Am avut bani, mi-am bătut joc de ei. (…) Știi cum e când cheltui inutil? Când îți iei mașini și le tot schimbi, ceasuri și lucruri inutile. Cheltui mai mult decât ai și la un moment dat vine și plata.

Crede-mă, dacă mi-ar da cineva 10 milioane de euro, dar să dau timpul înapoi și să nu-l cunosc pe Dumnezeu, nu mi-aș dori. Pentru că azi am totul prin El.

Fericirea nu vine doar de la bani, vine din casă. Când îți vezi copiii fericiți, când vezi frații că se iubesc între ei.

Când ai o relație normală, bazată pe iubire, cu soția, când există unitate și toți tragem la aceeași căruță. Asta e unitate și fericire, și când îi văd sănătoși. Restul sunt daruri. Fericirea e în casă când îi vezi că se trezesc și că sunt sănătoși”, a spus Aliuță la „Lumini și Umbre”.

Marian Aliuță: „Mă rog în fiecare zi pentru ce mi-a dat Dumnezeu”

„Eu mă bucur și mă rog în fiecare zi pentru ce mi-a dat Dumnezeu. Chiar și pentru probleme. Am prieteni, da. Am avut mai mulți înainte.

Dar în momentul când n-am mai avut bani, poarta nu s-a mai deschis aproape deloc câțiva ani de zile.

Copiii au sesizat, deși erau mici, și i-au spus soției «unde sunt prietenii lu’ tata?». Pentru că înainte erau mulți. Știi cum e? Te părăsesc toți, dar nu te părăsește Dumnezeu”, a mai spus Aliuță la „Lumini și Umbre”.

