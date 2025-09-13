„Tată, unde sunt prietenii tăi?” Marian Aliuță, despre problemele cu banii și prietenii care l-au părăsit: „Înainte erau mulți”
Marian Aliuță. Foto: Raed Krishan
Special

„Tată, unde sunt prietenii tăi?” Marian Aliuță, despre problemele cu banii și prietenii care l-au părăsit: „Înainte erau mulți”

alt-text Vlad Nedelea , George Neagu
alt-text Publicat: 13.09.2025, ora 13:09
alt-text Actualizat: 13.09.2025, ora 13:58

Fostul fotbalist a ajuns la concluzia că fericirea adevărată vine de la familia sa, și nu de la bani și îi este recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce i-a dat.

„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Citește și
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Citește mai mult
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”

Marian Aliuță: „Știi cum e când cheltui inutil?”

Fostul fotbalist de la Steaua și Rapid a vorbit despre câștigurile adunate de-a lungul carierei de fotbalist.

„Am avut bani, mi-am bătut joc de ei. (…) Știi cum e când cheltui inutil? Când îți iei mașini și le tot schimbi, ceasuri și lucruri inutile. Cheltui mai mult decât ai și la un moment dat vine și plata.

Crede-mă, dacă mi-ar da cineva 10 milioane de euro, dar să dau timpul înapoi și să nu-l cunosc pe Dumnezeu, nu mi-aș dori. Pentru că azi am totul prin El.

Fericirea nu vine doar de la bani, vine din casă. Când îți vezi copiii fericiți, când vezi frații că se iubesc între ei.

Când ai o relație normală, bazată pe iubire, cu soția, când există unitate și toți tragem la aceeași căruță. Asta e unitate și fericire, și când îi văd sănătoși. Restul sunt daruri. Fericirea e în casă când îi vezi că se trezesc și că sunt sănătoși”, a spus Aliuță la „Lumini și Umbre”.

Marian Aliuță: „Mă rog în fiecare zi pentru ce mi-a dat Dumnezeu”

„Eu mă bucur și mă rog în fiecare zi pentru ce mi-a dat Dumnezeu. Chiar și pentru probleme. Am prieteni, da. Am avut mai mulți înainte.

Dar în momentul când n-am mai avut bani, poarta nu s-a mai deschis aproape deloc câțiva ani de zile.

Copiii au sesizat, deși erau mici, și i-au spus soției «unde sunt prietenii lu’ tata?». Pentru că înainte erau mulți. Știi cum e? Te părăsesc toți, dar nu te părăsește Dumnezeu”, a mai spus Aliuță la „Lumini și Umbre”.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Îl contrazice pe Angelescu Chivulete senior, despre fazele controversate din meciul U Cluj - Rapid: „Arbitrul a procedat corect”
Superliga
11:38
Îl contrazice pe Angelescu Chivulete senior, despre fazele controversate din meciul U Cluj - Rapid: „Arbitrul a procedat corect”
Citește mai mult
Îl contrazice pe Angelescu Chivulete senior, despre fazele controversate din meciul U Cluj - Rapid: „Arbitrul a procedat corect”
Cum arată, de fapt, Camp Nou Imagini din dronă cu stadiul lucrărilor de la arena Barcelonei
Campionate
11:25
Cum arată, de fapt, Camp Nou Imagini din dronă cu stadiul lucrărilor de la arena Barcelonei
Citește mai mult
Cum arată, de fapt, Camp Nou Imagini din dronă cu stadiul lucrărilor de la arena Barcelonei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Marian Aliuta Dumnezeu bani Lumini si Umbre prieteni
Știrile zilei din sport
 Scandal la Juve - Inter  Imaginile care i-au iritat pe fanii nerazzurri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”
Campionate
13.09
Scandal la Juve - Inter Imaginile care i-au iritat pe fanii nerazzurri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”
Citește mai mult
 Scandal la Juve - Inter  Imaginile care i-au iritat pe fanii nerazzurri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”
Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului
Stranieri
13.09
Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului
Citește mai mult
Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului
Decisiv la debut Ianis Hagi,  impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
Stranieri
13.09
Decisiv la debut Ianis Hagi, impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
Citește mai mult
Decisiv la debut Ianis Hagi,  impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
 Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid  s-a lovit violent la cap și a leșinat
Handbal
13.09
Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid s-a lovit violent la cap și a leșinat
Citește mai mult
 Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid  s-a lovit violent la cap și a leșinat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:20
Scandal în Italia FOTO. Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter: „Să vorbim despre ce am văzut”
Scandal în Italia FOTO.  Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter : „Să vorbim despre ce am văzut”
22:41
Decisiv la debut Ianis Hagi, impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
Decisiv la debut Ianis Hagi,  impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
23:50
Mai bine în La Liga 2 decât la Dinamo Fotbalistul dorit de „câini” va fi coleg cu un român, după ce a refuzat să semneze cu roș-albii
Mai bine în La Liga 2 decât la Dinamo  Fotbalistul dorit de „câini” va fi coleg cu un român, după ce a refuzat să semneze cu roș-albii
22:58
„Nu le-a fost rușine” Cristi Chivu, reacție după eșecul dramatic din Juventus - Inter 4-3
„Nu le-a fost rușine” Cristi Chivu, reacție după eșecul dramatic din  Juventus - Inter 4-3
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
7 goluri în Juventus - Inter  VIDEO Meci incredibil la Torino: echipa lui Cristi Chivu pierde pe final,  după ce a condus cu 3-2
Stranieri
13.09
7 goluri în Juventus - Inter VIDEO Meci incredibil la Torino: echipa lui Cristi Chivu pierde pe final, după ce a condus cu 3-2
Citește mai mult
7 goluri în Juventus - Inter  VIDEO Meci incredibil la Torino: echipa lui Cristi Chivu pierde pe final,  după ce a condus cu 3-2
A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă:  „Nu funcționa, iar eu încă jucam”
Tenis
13.09
A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă: „Nu funcționa, iar eu încă jucam”
Citește mai mult
A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă:  „Nu funcționa, iar eu încă jucam”
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
Stranieri
13.09
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
Citește mai mult
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
„Poate aduce mulți bani” Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic în acest sezon la Dinamo: „E foarte important pentru noi” + Lăudat și de Ilie Dumitrescu
Superliga
13.09
„Poate aduce mulți bani” Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic în acest sezon la Dinamo: „E foarte important pentru noi” + Lăudat și de Ilie Dumitrescu
Citește mai mult
„Poate aduce mulți bani” Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic în acest sezon la Dinamo: „E foarte important pentru noi” + Lăudat și de Ilie Dumitrescu

Echipe/Competiții

fcsb 23 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 15 rapid 14 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
14.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share