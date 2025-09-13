Liga 2, etapa #6   CS Afumați câștigă cu Poli Iași, în ultimul meci al zilei » Toate partidele + clasamentul actualizat
Liga 2, etapa #6 CS Afumați câștigă cu Poli Iași, în ultimul meci al zilei » Toate partidele + clasamentul actualizat

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 13.09.2025, ora 13:16
alt-text Actualizat: 13.09.2025, ora 15:31
  • CS Afumați a învins-o pe Poli Iași, scor 2-0, în ultimul meci al zilei.
  • FC Bacău și CSM Reșița au remizat, scor 0-0, iar CSM Slatina a făcut egal cu Tunari, scor 1-1.
  • Toate meciurile din Liga 2 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro.

FC Bihor a devenit noul lider din Liga 2 după succesul categoric obținut în fața Ceahlăului Piatra Neamț, scor 3-0.

Astăzi

CS Afumați - Poli Iași 2-0

  • Au marcat: Iamandache (51), Diomande (89)
  • Arbitru: Mladinovici Horia Gabriel, Asistenți: Bobe Ionuţ Marius, Ionescu Mihai Marian
  • Stadion: Comunal

Metalul Buzău - CSC Șelimbăr 1-0

  • A marcat: Alexandru Saim Tudor (18)
  • Arbitru: Terteleac Ana Maria, Asistenți: Carson Marian, Ţurcanu Ionuţ
  • Stadion: Metalul (Buzău)

CSC Dumbrăvița - Sepsi 1-2

  • Au marcat: Sofran (40)/Matei (20), Heras (65)
  • Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena, Asistenți: Florea Bianca, Șușcă Andreea Daniela
  • Stadion: „Ştefan Dobay”

Muscelul Câmpulung - Chindia Târgoviște 1-1

  • Au marcat: Nistor (81)/Florea (26)
  • Arbitru: Burloiu Dorin, Asistenți: Ciuraru Roberto, Nagy Daniel
  • Stadion: Muscelul

FC Bacău - CSM Reșița 0-0

CSM Reșița a rămas în inferioritate numerică în minutul 27, după ce Elton a fost eliminat.

  • Arbitru: Ioniță Eduard, Asistenți: Mociorniță Nicolae Bogdan, Marin Răzvan Ștefan
  • Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruşi-Ciutea)

Gloria Bistrița - CS Dinamo 2-1

  • Au marcat: Maapia (8), Mensah (48)/Mălăele (80)
  • Arbitru: Salomir Mircea, Asistenți: Suciu George, Timar Ovidiu
  • Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu” (Bistriţa)

CSM Slatina - CS Tunari 1-1

  • Au marcat: Leață (23)/Dragu (87)
  • Arbitru: Amorăriței Mihai, Asistenți: Şchiopeţ Claudiu, Barbu Florinel
  • Stadion: 1 Mai

Duminică, 14 septembrie

Olimpia Satu Mare - Corvinul Hunedoara, live de la ora 11:00

  • Stadion: Olimpia - Daniel Prodan

S-au jucat:

CSA Steaua - ASA Târgu Mureș 2-1

  • Au marcat: Lascu '59, Chipirliu '66 / Zukanovic '40
  • Arbitru:Vadana Sorin, Asistenți: Dumitrache Stefan, Neagu Gabriel 
  • Stadion: Ghencea (București)

FC Voluntari - Concordia Chiajna 1-0

  • A marcat: Robert Petculescu '86
  • Spectatori: 1.679
  • Arbitru: Buzarnescu Dan Stefan / Asistenți: Marchidanu Marius Cristian, Dobre Viorel
  • Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari)

Ceahlăul Piatra Neamț - FC Bihor 0-3

  • Au marcat: Tescan (33), Filip (62), Hora (83)
  • Arbitru: Negară Răzvan / Asistenți: Zamfir Doru, Tocai Emeric
  • Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)

Clasamentul Ligii 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1FC Bihor615
2ASA Tg. Mureș613
3Chindia Târgoviște613
4Steaua București*613
5Corvinul Hunedoara513
6FC Voluntari613
7Concordia Chiajna610
8CSM Reșița610
9CS Afumați*610
10Metalul Buzău610
11Sepsi610
12Ceahlăul Piatra Neamț610
13Poli Iași68
14FC Bacău66
15Gloria Bistrița*66
16CS Tunari* 65
17CSM Slatina*66
18CS Dinamo*65
19Muscelul Câmpulung64
20CSC Dumbrăvița*63
21CSC Șelimbăr*60
22Olimpia Satu Mare*50
* Nu au drept de promovare

Situația din Liga 2 privind promovarea

Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.

NU au drept de promovare:

  • CS Tunari (nou-promovată)
  • CS Dinamo (nou-promovată)
  • CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)
  • Gloria Bistrița (nou-promovată)
  • CSA Steaua București
  • CS Afumați
  • CSM Slatina
  • CSC Șelimbăr
  • CSC Dumbrăvița

Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:

  • Corvinul Hunedoara
  • ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)
  • FC Bacău (nou-promovată)

