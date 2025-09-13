Liga 2, etapa #6   CS Afumați câștigă cu Poli Iași, în ultimul meci al zilei » Toate partidele + clasamentul actualizat

- CS Afumați a învins-o pe Poli Iași, scor 2-0, în ultimul meci al zilei.
- FC Bacău și CSM Reșița au remizat, scor 0-0, iar CSM Slatina a făcut egal cu Tunari, scor 1-1.
- Toate meciurile din Liga 2 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro.
FC Bihor a devenit noul lider din Liga 2 după succesul categoric obținut în fața Ceahlăului Piatra Neamț, scor 3-0.
Astăzi
CS Afumați - Poli Iași 2-0
- Au marcat: Iamandache (51), Diomande (89)
- Arbitru: Mladinovici Horia Gabriel, Asistenți: Bobe Ionuţ Marius, Ionescu Mihai Marian
- Stadion: Comunal
Metalul Buzău - CSC Șelimbăr 1-0
- A marcat: Alexandru Saim Tudor (18)
- Arbitru: Terteleac Ana Maria, Asistenți: Carson Marian, Ţurcanu Ionuţ
- Stadion: Metalul (Buzău)
CSC Dumbrăvița - Sepsi 1-2
- Au marcat: Sofran (40)/Matei (20), Heras (65)
- Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena, Asistenți: Florea Bianca, Șușcă Andreea Daniela
- Stadion: „Ştefan Dobay”
Muscelul Câmpulung - Chindia Târgoviște 1-1
- Au marcat: Nistor (81)/Florea (26)
- Arbitru: Burloiu Dorin, Asistenți: Ciuraru Roberto, Nagy Daniel
- Stadion: Muscelul
FC Bacău - CSM Reșița 0-0
CSM Reșița a rămas în inferioritate numerică în minutul 27, după ce Elton a fost eliminat.
- Arbitru: Ioniță Eduard, Asistenți: Mociorniță Nicolae Bogdan, Marin Răzvan Ștefan
- Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruşi-Ciutea)
Gloria Bistrița - CS Dinamo 2-1
- Au marcat: Maapia (8), Mensah (48)/Mălăele (80)
- Arbitru: Salomir Mircea, Asistenți: Suciu George, Timar Ovidiu
- Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu” (Bistriţa)
CSM Slatina - CS Tunari 1-1
- Au marcat: Leață (23)/Dragu (87)
- Arbitru: Amorăriței Mihai, Asistenți: Şchiopeţ Claudiu, Barbu Florinel
- Stadion: 1 Mai
Duminică, 14 septembrie
Olimpia Satu Mare - Corvinul Hunedoara, live de la ora 11:00
- Stadion: Olimpia - Daniel Prodan
S-au jucat:
CSA Steaua - ASA Târgu Mureș 2-1
- Au marcat: Lascu '59, Chipirliu '66 / Zukanovic '40
- Arbitru:Vadana Sorin, Asistenți: Dumitrache Stefan, Neagu Gabriel
- Stadion: Ghencea (București)
FC Voluntari - Concordia Chiajna 1-0
- A marcat: Robert Petculescu '86
- Spectatori: 1.679
- Arbitru: Buzarnescu Dan Stefan / Asistenți: Marchidanu Marius Cristian, Dobre Viorel
- Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari)
Ceahlăul Piatra Neamț - FC Bihor 0-3
- Au marcat: Tescan (33), Filip (62), Hora (83)
- Arbitru: Negară Răzvan / Asistenți: Zamfir Doru, Tocai Emeric
- Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)
Clasamentul Ligii 2
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|FC Bihor
|6
|15
|2
|ASA Tg. Mureș
|6
|13
|3
|Chindia Târgoviște
|6
|13
|4
|Steaua București*
|6
|13
|5
|Corvinul Hunedoara
|5
|13
|6
|FC Voluntari
|6
|13
|7
|Concordia Chiajna
|6
|10
|8
|CSM Reșița
|6
|10
|9
|CS Afumați*
|6
|10
|10
|Metalul Buzău
|6
|10
|11
|Sepsi
|6
|10
|12
|Ceahlăul Piatra Neamț
|6
|10
|13
|Poli Iași
|6
|8
|14
|FC Bacău
|6
|6
|15
|Gloria Bistrița*
|6
|6
|16
|CS Tunari*
|6
|5
|17
|CSM Slatina*
|6
|6
|18
|CS Dinamo*
|6
|5
|19
|Muscelul Câmpulung
|6
|4
|20
|CSC Dumbrăvița*
|6
|3
|21
|CSC Șelimbăr*
|6
|0
|22
|Olimpia Satu Mare*
|5
|0
Situația din Liga 2 privind promovarea
Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.
NU au drept de promovare:
- CS Tunari (nou-promovată)
- CS Dinamo (nou-promovată)
- CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)
- Gloria Bistrița (nou-promovată)
- CSA Steaua București
- CS Afumați
- CSM Slatina
- CSC Șelimbăr
- CSC Dumbrăvița
Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:
- Corvinul Hunedoara
- ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)
- FC Bacău (nou-promovată)