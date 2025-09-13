Liga 2, etapa #6   CS Afumați câștigă cu Poli Iași, în ultimul meci al zilei » Toate partidele + clasamentul actualizat

CS Afumați a învins-o pe Poli Iași, scor 2-0, în ultimul meci al zilei.

FC Bacău și CSM Reșița au remizat, scor 0-0, iar CSM Slatina a făcut egal cu Tunari, scor 1-1.

FC Bihor a devenit noul lider din Liga 2 după succesul categoric obținut în fața Ceahlăului Piatra Neamț, scor 3-0.

Astăzi

CS Afumați - Poli Iași 2-0

Au marcat: Iamandache (51), Diomande (89)

Arbitru: Mladinovici Horia Gabriel, Asistenți: Bobe Ionuţ Marius, Ionescu Mihai Marian

Stadion: Comunal

Metalul Buzău - CSC Șelimbăr 1-0

A marcat: Alexandru Saim Tudor (18)

Arbitru: Terteleac Ana Maria, Asistenți: Carson Marian, Ţurcanu Ionuţ

Stadion: Metalul (Buzău)

CSC Dumbrăvița - Sepsi 1-2

Au marcat: Sofran (40)/Matei (20), Heras (65)

Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena, Asistenți: Florea Bianca, Șușcă Andreea Daniela

Stadion: „Ştefan Dobay"

Muscelul Câmpulung - Chindia Târgoviște 1-1

Au marcat: Nistor (81)/Florea (26)

Arbitru: Burloiu Dorin, Asistenți: Ciuraru Roberto, Nagy Daniel

Stadion: Muscelul

FC Bacău - CSM Reșița 0-0

CSM Reșița a rămas în inferioritate numerică în minutul 27, după ce Elton a fost eliminat.

Arbitru: Ioniță Eduard, Asistenți: Mociorniță Nicolae Bogdan, Marin Răzvan Ștefan

Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruşi-Ciutea)

Gloria Bistrița - CS Dinamo 2-1

Au marcat: Maapia (8), Mensah (48)/Mălăele (80)

Arbitru: Salomir Mircea, Asistenți: Suciu George, Timar Ovidiu

Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu" (Bistriţa)

CSM Slatina - CS Tunari 1-1

Au marcat: Leață (23)/Dragu (87)

Arbitru: Amorăriței Mihai, Asistenți: Şchiopeţ Claudiu, Barbu Florinel

Stadion: 1 Mai

Duminică, 14 septembrie

Olimpia Satu Mare - Corvinul Hunedoara, live de la ora 11:00

Stadion: Olimpia - Daniel Prodan

S-au jucat:

CSA Steaua - ASA Târgu Mureș 2-1

Au marcat: Lascu '59, Chipirliu '66 / Zukanovic '40

Arbitru :Vadana Sorin, Asistenți : Dumitrache Stefan, Neagu Gabriel

Stadion: Ghencea (București)

FC Voluntari - Concordia Chiajna 1-0

A marcat : Robert Petculescu '86

Spectatori: 1.679

Arbitru : Buzarnescu Dan Stefan / Asistenți : Marchidanu Marius Cristian, Dobre Viorel

Stadion: „Anghel Iordănescu" (Voluntari)

Ceahlăul Piatra Neamț - FC Bihor 0-3

Au marcat: Tescan (33), Filip (62), Hora (83)

Arbitru : Negară Răzvan / Asistenți : Zamfir Doru, Tocai Emeric

Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)

Clasamentul Ligii 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 FC Bihor 6 15 2 ASA Tg. Mureș 6 13 3 Chindia Târgoviște 6 13 4 Steaua București* 6 13 5 Corvinul Hunedoara 5 13 6 FC Voluntari 6 13 7 Concordia Chiajna 6 10 8 CSM Reșița 6 10 9 CS Afumați* 6 10 10 Metalul Buzău 6 10 11 Sepsi 6 10 12 Ceahlăul Piatra Neamț 6 10 13 Poli Iași 6 8 14 FC Bacău 6 6 15 Gloria Bistrița* 6 6 16 CS Tunari* 6 5 17 CSM Slatina* 6 6 18 CS Dinamo* 6 5 19 Muscelul Câmpulung 6 4 20 CSC Dumbrăvița* 6 3 21 CSC Șelimbăr* 6 0 22 Olimpia Satu Mare* 5 0 * Nu au drept de promovare * Nu au drept de promovare

Situația din Liga 2 privind promovarea

Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.

NU au drept de promovare:

CS Tunari (nou-promovată)

CS Dinamo (nou-promovată)

CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)

Gloria Bistrița (nou-promovată)

CSA Steaua București

CS Afumați

CSM Slatina

CSC Șelimbăr

CSC Dumbrăvița

Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:

Corvinul Hunedoara

ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)

FC Bacău (nou-promovată)

