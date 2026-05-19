„Vor să le schimbe identitatea copiilor!” Acuzații dure după ce Rusia a sfidat decizia TAS: „Agresiunea nu poate fi normalizată prin sport!”

Peter Heine Nielsen (52 de ani), antrenor danez de șah și mare maestru, susține că Rusia continuă să organizeze competiții pe teritoriul ocupat din Ucraina, în ciuda interdicției primite din partea TAS.

Situația dintre Rusia și Ucraina este una tensionată și în zona șahului, după ce rușii au organizat diverse concursuri pentru copii, în regiunile pe care le-a ocupat deja în război, precum Crimeea, Sevastopol, Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia.

Peter Heine Nielsen: „Federația Rusă de Șah își continuă activitățile ilegale”

Danezul susține că rușii încalcă acum decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv și cere intervenția Federației Internaționale.

„Federația Rusă de Șah își continuă activitățile ilegale, care vizează copiii ucraineni din teritoriile ocupate.

Acest lucru face parte din eforturile Kremlinului legate de război, care vizează schimbarea identității acestora din ucraineană în rusă.

FIDE are responsabilitatea de a opri asta”, a transmis Nielsen, pe platforma X.

The Chess Federation of Russia 🇷🇺 continues its illegal activities, aimed at Ukrainian🇺🇦 Children in occupied territories.



This is part of the Kremlins war efforts, aimed at changing their identity from a Ukrainian to a Russian one.



FIDE has a responsibility to stop it. pic.twitter.com/T8L309TnXy — Peter Heine Nielsen (@PHChess) May 19, 2026

Ce s-a întâmplat? Federația Ucraineană de Șah a depus inițial o plângere la Federația Internaționale (FIDE), susținând că Rusia a încălcat integritatea teritorială a Ucrainei, prin organizarea de evenimente de șah în regiunile pe care le-a ocupat.

FIDE a reacționat, însă a aplicat doar o amendă modestă, de 45.000 de euro.

TAS a anulat apoi sancțiunea respectivă și a impus un termen limită de 90 de zile pentru ca Federația Rusă să își oprească activitățile din regiunile respective.

Președintele Federației Ucrainene de Șah: „E un semnal către toate organizațiile sportive internaționale”

„TAS a confirmat că nicio federație internațională nu poate închide ochii la acțiunile care încearcă să legitimeze ocupația (n.r. - a Rusiei).

Acest lucru transmite un semnal puternic că agresiunea nu poate fi normalizată prin intermediul instituțiilor sportive. Această hotărâre limitează semnificativ capacitatea Rusiei de a folosi sportul ca instrument de legitimare a ocupației sale.

La fel de important, aceasta stabilește un precedent important: există acum o poziție juridică clară pe care alte federații se pot baza în cazuri similare.

Acest lucru depășește sfera șahului. Se transmite un semnal către toate organizațiile sportive internaționale că legitimarea ocupației prin sport este inacceptabilă”, a declarat Oleksandr Kamyshin, potrivit politico.eu.

Cum a argumentat Rusia ignorarea deciziei TAS

Alexander Tkachev, director executiv al Federației Ruse de Șah, a anunțat că Rusia nu intenționează să renunțe la competițiile organizate pe teritoriul ocupat din Ucraina:

„Trăim conform legilor Federației Ruse. Le-am respectat, le respectăm și vom continua să le respectăm. Hotărârea TAS contrazice legislația rusă”.

Ulterior acestei deciziei TAS, FIDE a transmis următoarele:

„Am luat la cunoștință recenta decizie a Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Așa cum am comunicat anterior în declarația noastră oficială, FIDE respectă autoritatea TAS și va acționa în conformitate cu deciziile sale și cu regulamentele noastre aplicabile”.

