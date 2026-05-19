Păcăliți de un fake news Mesajul fals trimis de Alcaraz lui Sinner s-a viralizat pe internet și a indus în eroare un mare cotidian din Italia 
Carlos Alcaraz - Jannik Sinner FOTO: IMAGO
alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 18:28
  • Un mesaj fals pe care Carlos Alcaraz (23 de ani, #2 ATP) i l-ar fi trimis lui Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) s-a viralizat rapid pe internet și a reușit să păcălească inclusiv o mare publicație italiană.

Un mesaj fictiv pe care sportivul spaniol i l-ar fi trimis lui Sinner a luat amploare pe internet în ultimele zile, mulți fani ai tenisului fiind păcăliți de această minciună.

Fake-news-ul cu Alcaraz și Sinner s-a viralizat pe internet și a păcălit inclusiv publicația La Repubblica

O pagină-parodie de pe platforma X, numită Tennis Centel, a lansat în mediul online o știre falsă. În respectivul fake-news, Carlos Alcaraz i-ar fi transmis un mesaj lui Jannik Sinner, cel care a câștigat turneul de la Roma.

Alcaraz a ratat competiția din capitala Italiei, fiind accidentat la încheietura mâinii drepte. Acesta a fost și motivul pentru care mesajul fals s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare.

Această știre falsă a reușit să păcălească inclusiv o mare publicație recunoscută la nivel internațional. Este vorba despre La Repubblica, cotidian înființat în anul 1975.

Chiar dacă acum italienii au modificat știrea, fanii le-au atras atenția și chiar i-au „taxat” pentru grava eroare pe care au comis-o.

Mesajul fictiv trimis de Alcaraz lui Sinner este de fapt un șablon care circulă pe X sub formă de memă, cu diverse celebrități ca autori.

Ce scrie în mesajul fals care a devenit viral pe internet

„Frate... Mă întorc curând și sper că încă ești acolo și mă aștepți.

Jannik, mă uit la finală de acasă cu gheață pe încheietura mâinii. De fiecare dată când îmi vibrează telefonul... este din nou numele tău. Încă un trofeu. Încă o duminică în care faci istorie ca și cum ar fi cel mai normal lucru din lume.

Nouă titluri Masters deja... o nebunie. Uneori cred că câștigi prea mult când nu sunt acolo. Tenisul pare ciudat când nu te privesc de cealaltă parte a fileului între puncte. Turneul e prea liniștit fără meciurile noastre. Îmi lipsește sentimentul acela... să pășești pe teren știind că ești acolo, gata de luptă.

Mă voi întoarce curând... și sper că ești încă acolo așteptându-mă. Vamos.”, a fost mesajul fals viralizat pe internet în ultimele zile.

