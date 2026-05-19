„Rămâne 100%”  Alexandru Meszar, încrezător că Mihalcea nu va pleca de la UTA + Ce spune despre situația financiară a clubului

Alexandru Meszar, finanțatorul celor de la UTA Arad, a vorbit despre viitorul lui Adrian Mihalcea la echipă (49 de ani), dar și despre problemele financiare cu care se confruntă clubul.

Deși a câștigat play-out-ul la două puncte distanță de FCSB, gruparea arădeană nu va putea participa la barajul pentru Conference League, deoarece echipa se află în concordat preventiv, ca urmare a problemelor financiare din ultimii ani, și nu are licență de Europa.

Alexandru Meszar, despre viitorul lui Mihalcea: „Rămâne 100%”

Deși antrenorul celor de la UTA a dat de înțeles că ar putea pleca de la echipă, fiind nemulțumit de obiectivele prea mici ale clubului, Meszar susține că tehnicianul va continua sigur la Arad și în sezonul viitor.

„Mihalcea rămâne, sigur. Avem contract pentru anul viitor, avem înțelegere cu el. Chiar dacă ieri ultima declarație a dânsului nu a fost foarte clară.

A lăsat niște loc de interpretări dar l-am înțeles, având în vedere că încărcătura emoțională pentru acest joc a fost una specială pentru el. Mihalcea rămâne 100%, nu se pune problema. Mai are un an de contract.

Din păcate toate cresc, dar noi veniturile nu le putem crește. Așa este economia peste tot în lume…”, a declarat Alexandru Meszar, potrivit fanatik.ro.

7 este locul pe care UTA Arad a încheiat acest campionat

În continuarea discursului său, conducătorul de la UTA Arad a vorbit și despre parcursul bun al echipei din acest sezon:

„Avem echipe sub noi sau la o diferență foarte mică de noi, dar care au bugete mai mari decât noi. Cred că suntem singura echipă din țară pe care Craiova n-a bătut-o sezonul acesta. Noi avem o victorie și un egal cu Craiova, victorie chiar la ei.

N-am pierdut puncte la Dinamo, n-am pierdut de la FC Argeș, de la FC Argeș chiar am luat șase puncte. Am luat patru puncte sau trei de la CFR Cluj, deci am jucat foarte bine și am luat puncte mai multe de la echipele din play-off.

Poate și datorită evoluției noastre bune cu Craiova au câștigat campionatul, deoarece a făcut niște schimbări după ce au fost învinși acasă, categoric”.

Alexandru Meszar, despre situația financiară de la UTA: „Șase milioane de euro datorie”

Totodată, Meszar a vorbit și despre cum va arăta lotul echipei în sezonul viitor și ce datorii are clubul în acest moment. El a comentat și posibilitatea de a ceda clubul, dacă un investitor s-ar arăta interesat să preia echipa.

„L-ar costa zero lei și zero bani echipa… Datoriile le va plăti cum le plătesc eu, depinde ce termeni negociază. Datoriile variază… să tot fie în jurul sumei 6 milioane de euro.

Nu este o sumă fixă. Avem o lună restanță cu salariile. O singură dată am avut două luni în acest campionat, în rest încercăm să le ținem o lună, maximum două”.

În proporție de 80-90% reușim să menținem tot ce am avut. Am prelungit în iarnă contractele pentru cei pe care i-am vrut în continuare. Abdallah are contract, la Coman am optat pentru achiziționarea lui, am activat opțiunea. Roman rămâne, mai are contract pe încă un an de zile Alexandru Meszar, finanțatorul de la UTA Arad

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport