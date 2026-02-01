„Djokovic este o sursă de inspirație” Discursul lui Carlos Alcaraz, după victoria din finala Australian Open: „Ceea ce faci tu este unic” +9 foto
Carlos Alcaraz. Foto: Imago
„Djokovic este o sursă de inspirație” Discursul lui Carlos Alcaraz, după victoria din finala Australian Open: „Ceea ce faci tu este unic”

  • Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a ținut un discurs emoționant după finala câștigată la Australian Open.
  • Spaniolul a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a obținut Grand Slam-ul carierei.

Liderul mondial l-a învins pe Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP), scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, la capătul unui meci care a durat 3 ore și 4 minute.

Carlos Alcaraz, discurs emoționant după succesul de la Australian Open: „Djokovic este o sursă de inspirație”

„În primul rând, vreau să vorbesc despre Novak. Merită ovaționat. Ceea ce faci tu este cu adevărat unic. Ești o sursă de inspirație nu doar pentru jucătorii de tenis, ci pentru toți sportivii din lume.

Modul în care te dedici, faptul că joci la un nivel atât de înalt… îmi face mare plăcere să te privesc jucând. A fost o onoare să împart terenul cu tine. Îți mulțumesc pentru că m-ai inspirat”, a spus Carlos Alcaraz, la Eurosport.

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic în finala Australian Open 2026 (foto: Imago)
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic în finala Australian Open 2026 (foto: Imago)

Carlos Alcaraz și Novak Djokovic s-au întâlnit de 10 ori până acum, iar bilanțul este perfect echilibrat: câte 5 victorii pentru fiecare.

Totuși, în finalele directe, Alcaraz are un mic avantaj, cu 3 succese, în timp ce Djokovic s-a impus de două ori.

Carlos Alcaraz: „Este puțin ciudat să îl văd pe Rafael Nadal în tribună”

Rafael Nadal a fost prezent în tribune la meci. Ibericul are legături cu amândoi: este compatriot cu Alcaraz și, în același timp, a fost unul dintre marii rivali ai lui Djokovic de-a lungul carierei.

„Este puțin ciudat, așa cum spunea și Novak, să-l văd pe Rafa (n.r. – Rafael Nadal) în tribună. E ciudat să mă urmărească într-o finală de Grand Slam, pentru că știu că mă urmărea și când aveam 14–15 ani.

Este o onoare să joc în fața ta. Am avut bătălii extraordinare pe teren, nu foarte multe, dar au fost speciale. Îți mulțumesc că ești aici”, a mai spus Alcaraz.

Alcaraz le-a mulțumit și membrilor echipei sale, surprinși de camere în timp ce se bucurau la maximum în momentul în care acesta a cucerit al șaptelea titlu de Grand Slam din carieră.

„Doar echipa mea știe cât am muncit ca să câștig acest trofeu. A fost un «roller coaster» emoțional în ultima perioadă. Am încercat să nu ascultăm ce se spune despre noi înainte să venim în Australia.

Datorită vouă am făcut ceea ce trebuia să fac în fiecare zi. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care fac parte din echipa mea. Acest trofeu este și al vostru”, a mai spus Alcaraz

Carlos Alcaraz, cel mai tânăr jucător care a câștigat cele patru turnee de Grand Slam

Carlos Alcaraz are acum șapte titluri de Grand Slam: două la US Open (2022 și 2025), două la Wimbledon (2023 și 2024), două la Roland Garros (2024 și 2025) și Australian Open (2026).

Astfel, spaniolul și-a completat Career Grand Slam-ul, ceea ce înseamnă că a câștigat toate cele patru turnee majore

Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest turneu. În fiecare an există îmbunătățiri care ne fac să ne simțim și mai bine. Mă bucur să revin aici în fiecare an, este o onoare să pot juca aici. Dragostea pe care o primesc de la voi, nu doar în timpul meciurilor, ci și când intru pe teren, înseamnă enorm pentru mine. Vă mulțumesc pentru tot, pentru susținerea pe care mi-o arătați în momentele grele ale meciurilor. Abia aștept să revin anul viitor Carlos Alcaraz

Lista cu jucătorii care și-au completat Career Grand Slam-ul și vârsta pe care o aveau când au reușit asta:

  • Rafael Nadal – US Open 2010, la vârsta de 24 de ani și 88 de zile
  • Roger Federer – Roland Garros 2009, la vârsta de 27 de ani și 290 de zile
  • Novak Djokovic – Roland Garros 2016, la vârsta de 29 de ani și 1 zi
  • Andre Agassi – Roland Garros 1999, la vârsta de 29 de ani și 25 de zile
  • Rod Laver – US Open 1969, la vârsta de 31 de ani și 18 zile. Reușise deja aceeași performanță în 1962, pe vremea când sportul era încă în perioada de amatori

Australian Open grand slam rafael nadal novak djokovic carlos alcaraz
