„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze

- Finala Australian Open 2026 a avut parte de momente inedite. Printre acestea se numără și provocarea transmisă de Novak Djokovic (38 de ani, #3 ATP) lui Rafael Nadal (39 de ani), care se afla în tribune.
Liderul mondial Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a câștigat finala de la Australian Open, după ce l-a învins pe Novak Djokovic , scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.
FOTO. Djokovic, provocare pentru Nadal: „Vrei să joci?”
În timpul finalei de la Australian Open dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz, sârbul a oferit momentul zilei.
La finalul unui game, Djokovic l-a observat pe Rafael Nadal, fostul său adversar din circuitul ATP, în tribună și i-a transmis o provocare.
„Vrei să joci, Rafa?”, a spus Novak Djokovic, moment în care spaniolul a izbucnit în râs.
Rafael Nadal se afla în tribunele din capătului terenului de pe Rod Laver Arena, chiar în primele rânduri.
Cei doi sportivi au avut, de-a lungul carierei, dueluri memorabile.
31-29 este rezultatul meciurilor directe dintre Novak Djokovic și Rafael Nadal, în favoarea sârbului.
Cei doi au disputat două finale la Australian Open, ambele câștigate de Nole, în 2012 (5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5) și 2019 (6-3, 6-2, 6-3).
La final, Djokovic i s-a adresat lui Nadal:
„Vreau să îi spun câteva cuvinte legendarului Rafa: este o onoare să fi putut să împart terenul cu tine și mă bucur că ai fost aici, pentru această finală”.
Apoi, a glumit: „Erau prea multe legende spaniole. Părea că erau doi contra unu (n.r. Alcaraz și Nadal), nu a fost corect!”.