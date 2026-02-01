„Ne distrăm cu FCSB” Valeriu Iftime e mai preocupat de meciul pe care FC Botoșani îl are cu Oțelul Galați, decât cel împotriva campioanei

- Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani, e convins că echipa sa o poate învinge pe FCSB cu ușurință, dacă va câștiga duelul cu Oțelul.
- FC Botoșani - Oțelul Galați se va juca luni, va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 18:30.
La câteva zile distanță de la meciul cu Oțelul, FC Botoșani se va duela cu FCSB, joi, 5 februarie, de la ora 20:30, în cadrul etapei 25 din Liga 1, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Valeriu Iftime: „ Ne distrăm cu FCSB”
Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, e mai preocupat de meciul cu Oțelul, decât de cel cu echipa lui Charalambous:
„Eu sper și mă rog la Dumnezeu să fim mâine (n.r. - luni) limpezi și să câștigăm cu Galațiul (n.r. - Oțelul). Dacă am câștigat cu ei, mergem rachetă, ne distrăm cu FCSB, vă spun eu”, a declarat Valeriu Iftime la Digi Sport.
În prima întâlnire din campionat din cele două echipe, în etapa 10, formația antrenată de Leo Grozavu a învins-o pe FCSB cu scorul de 3-1.
Întrebat dacă este cel mai nebun campionat trăit de el până acum, Valeriu Iftime a replicat:
„Cel mai nebun din perspectiva celor două-trei echipe care aveau cumva o pretenție. Poate FCSB, poate Clujul (n.r. - CFR). Eu am spus de mult că Rapid are o problemă și au luat bătaie și aseară (n.r. - sâmbătă cu U Cluj, 0-2).
Craiova e o echipă bună, Dinamo e o echipă bună, iar celelalte, da, sunt niște surprize acolo (n.r. - în play-off). U Cluj nu e o surpriză. Surprize sunt FC Argeș și noi”.
Valeriu Iftime: „N-am traversat cea mai bună formă până acum”
Finanțatorul clubului FC Botoșani a vorbit și despre partida cu Oțelul Galați, de luni.
„N-am traversat cea mai bună formă până acum, dar sper să ne revenim. E un meci complicat, e unul de calificare.
Cu Galațiul (n.r. - Oțelul), dacă nu-i batem mâine (n.r. - luni), eu zic că n-ar trebui să avem niciodată pretenții la play-off”.
În acest moment, echipa antrenată de Leo Grozavu se află pe locul 6 în Liga 1, cu 38 de puncte acumulate după 23 de etape. Oțelul Galați se poziționează pe locul 8, cu 36 de puncte.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|23
|46
|2
|Dinamo
|24
|45
|3
|Rapid
|24
|45
|4
|FC Argeș
|24
|40
|5
|U Cluj
|24
|39
|6
|Botoșani
|23
|38
|7
|UTA Arad
|24
|38
|8
|Oțelul Galați
|23
|36
|9
|CFR Cluj
|24
|35
|10
|Farul
|23
|31
|11
|FCSB
|23
|31
|12
|Petrolul
|23
|21
|13
|Unirea Slobozia
|24
|21
|14
|Csikszereda
|23
|19
|15
|Hermannstadt
|24
|17
|16
|Metaloglobus
|24
|11