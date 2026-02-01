„Ne distrăm cu FCSB”  Valeriu Iftime e mai preocupat de meciul pe care FC Botoșani îl are cu Oțelul Galați, decât cel împotriva campioanei +11 foto
Valeriu Iftime
„Ne distrăm cu FCSB” Valeriu Iftime e mai preocupat de meciul pe care FC Botoșani îl are cu Oțelul Galați, decât cel împotriva campioanei

George Neagu
Publicat: 01.02.2026, ora 11:43
  • Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani, e convins că echipa sa o poate învinge pe FCSB cu ușurință, dacă va câștiga duelul cu Oțelul.
  • FC Botoșani - Oțelul Galați se va juca luni, va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 18:30.

La câteva zile distanță de la meciul cu Oțelul, FC Botoșani se va duela cu FCSB, joi, 5 februarie, de la ora 20:30, în cadrul etapei 25 din Liga 1, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Valeriu Iftime: „ Ne distrăm cu FCSB”

Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, e mai preocupat de meciul cu Oțelul, decât de cel cu echipa lui Charalambous:

„Eu sper și mă rog la Dumnezeu să fim mâine (n.r. - luni) limpezi și să câștigăm cu Galațiul (n.r. - Oțelul). Dacă am câștigat cu ei, mergem rachetă, ne distrăm cu FCSB, vă spun eu”, a declarat Valeriu Iftime la Digi Sport.

În prima întâlnire din campionat din cele două echipe, în etapa 10, formația antrenată de Leo Grozavu a învins-o pe FCSB cu scorul de 3-1.

FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (4).jpg
FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (4).jpg

Întrebat dacă este cel mai nebun campionat trăit de el până acum, Valeriu Iftime a replicat:

„Cel mai nebun din perspectiva celor două-trei echipe care aveau cumva o pretenție. Poate FCSB, poate Clujul (n.r. - CFR). Eu am spus de mult că Rapid are o problemă și au luat bătaie și aseară (n.r. - sâmbătă cu U Cluj, 0-2).

Craiova e o echipă bună, Dinamo e o echipă bună, iar celelalte, da, sunt niște surprize acolo (n.r. - în play-off). U Cluj nu e o surpriză. Surprize sunt FC Argeș și noi”.

Valeriu Iftime: „N-am traversat cea mai bună formă până acum”

Finanțatorul clubului FC Botoșani a vorbit și despre partida cu Oțelul Galați, de luni.

„N-am traversat cea mai bună formă până acum, dar sper să ne revenim. E un meci complicat, e unul de calificare.

Cu Galațiul (n.r. - Oțelul), dacă nu-i batem mâine (n.r. - luni), eu zic că n-ar trebui să avem niciodată pretenții la play-off”.

În acest moment, echipa antrenată de Leo Grozavu se află pe locul 6 în Liga 1, cu 38 de puncte acumulate după 23 de etape. Oțelul Galați se poziționează pe locul 8, cu 36 de puncte.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2346
2Dinamo2445
3Rapid2445
4FC Argeș2440
5U Cluj2439
6Botoșani2338
7UTA Arad2438
8Oțelul Galați2336
9CFR Cluj2435
10Farul2331
11FCSB2331
12Petrolul2321
13Unirea Slobozia2421
14Csikszereda2319
15Hermannstadt2417
16Metaloglobus2411

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Mai multe știri de ultimă oră

