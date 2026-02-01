„Ne distrăm cu FCSB” Valeriu Iftime e mai preocupat de meciul pe care FC Botoșani îl are cu Oțelul Galați, decât cel împotriva campioanei

Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani, e convins că echipa sa o poate învinge pe FCSB cu ușurință, dacă va câștiga duelul cu Oțelul.

FC Botoșani - Oțelul Galați se va juca luni, va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 18:30.

La câteva zile distanță de la meciul cu Oțelul, FC Botoșani se va duela cu FCSB, joi, 5 februarie, de la ora 20:30, în cadrul etapei 25 din Liga 1, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Valeriu Iftime: „ Ne distrăm cu FCSB”

Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, e mai preocupat de meciul cu Oțelul, decât de cel cu echipa lui Charalambous:

„Eu sper și mă rog la Dumnezeu să fim mâine (n.r. - luni) limpezi și să câștigăm cu Galațiul (n.r. - Oțelul). Dacă am câștigat cu ei, mergem rachetă, ne distrăm cu FCSB, vă spun eu ”, a declarat Valeriu Iftime la Digi Sport.

În prima întâlnire din campionat din cele două echipe, în etapa 10, formația antrenată de Leo Grozavu a învins-o pe FCSB cu scorul de 3-1.

Întrebat dacă este cel mai nebun campionat trăit de el până acum, Valeriu Iftime a replicat:

„Cel mai nebun din perspectiva celor două-trei echipe care aveau cumva o pretenție. Poate FCSB, poate Clujul (n.r. - CFR). Eu am spus de mult că Rapid are o problemă și au luat bătaie și aseară (n.r. - sâmbătă cu U Cluj, 0-2).

Craiova e o echipă bună, Dinamo e o echipă bună, iar celelalte, da, sunt niște surprize acolo (n.r. - în play-off). U Cluj nu e o surpriză. Surprize sunt FC Argeș și noi”.

Valeriu Iftime: „ N-am traversat cea mai bună formă până acum”

Finanțatorul clubului FC Botoșani a vorbit și despre partida cu Oțelul Galați, de luni.

„N-am traversat cea mai bună formă până acum, dar sper să ne revenim. E un meci complicat, e unul de calificare.

Cu Galațiul (n.r. - Oțelul), dacă nu-i batem mâine (n.r. - luni), eu zic că n-ar trebui să avem niciodată pretenții la play-off ”.

În acest moment, echipa antrenată de Leo Grozavu se află pe locul 6 în Liga 1, cu 38 de puncte acumulate după 23 de etape. Oțelul Galați se poziționează pe locul 8, cu 36 de puncte.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Dinamo 24 45 3 Rapid 24 45 4 FC Argeș 24 40 5 U Cluj 24 39 6 Botoșani 23 38 7 UTA Arad 24 38 8 Oțelul Galați 23 36 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Petrolul 23 21 13 Unirea Slobozia 24 21 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 24 17 16 Metaloglobus 24 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport