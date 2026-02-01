Oțelul Galați și FCSB au ajuns la un acord asupra sumei de transfer pentru Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul gălățenilor.

GOLAZO.ro a are detalii de la negocieri.

Perioada de transferuri este deschisă până pe data de 9 februarie.

FCSB se află într-o situație dificilă, locul 11 în campionat, și dorește să își întărească lotul pentru ultimele meciuri din sezonul regulat.

FCSB și Oțelul au bătut palma pentru transferul lui Joao Paulo

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, gălățenii au acceptat oferta făcută de Gigi Becali, iar jucătorul s-a înțeles cu FCSB.

Discuțiile dintre reprezentanții jucătorului și FCSB s-au blocat la început, din cauza pretențiilor salariale mari.

Ulterior, agenții lui Joao Paulo au mai scăzut din pretenții, iar acum părțile au ajuns la un acord.

Jucătorul e așteptat să ajungă în această seară la București, iar luni va face vizita medicală, urmând apoi să semneze contractul cu FCSB.

700.000 de euro este cota de piață a lui Joao Paulo, conform transfermarkt.com

Oțelul a plecat la Botoșani pentru meciul cu echipa lui Leo Grozavu, care va avea loc mâine, la 18:30, însă Joao Paulo nu a făcut deplasarea alături de restul lotului.

În urmă cu o zi, Gigi Becali a vorbit despre suma pe care ar fi dispus să o ofere pentru transferul mijlocașului din Capul Verde.

„Mă interesează Joao Paulo, dar eu cred că ei vor să facă licitaţie şi pe mine nu mă interesează aşa ceva. Eu dau 200.000 de euro pentru transfer.

Asta e suma pe care o dau. Ce vor ei să mai facă nu mă interesează”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Jucătorul sosit în vara anului trecut la Oțelul Galați, de la Sheriff Tiraspol, a fost unul dintre jucătorii de bază ai ocupantei locului 8 din Liga 1.

În 20 de partide jucate, Joao Paulo a marcat un gol și a oferit 3 pase decisive.

Până în acest moment, în pauza de iarnă, FCSB a realizat numai două mutări:

Andre Duarte (28 de ani), fundaș central - liber de contract, ultima dată la Ujpest

(28 de ani), fundaș central - liber de contract, ultima dată la Ujpest Ofri Arad (27 de ani), mijlocaș defensiv - liber de contract, ultima dată la Kairat Almaty

