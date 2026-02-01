„Nu ne entuziasmăm după 20 de minute” Debutul lui Ouscasse Mendy, analizat de conducerea lui U Cluj: „Are potențial” +24 foto
Oucasse Mendy. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Nu ne entuziasmăm după 20 de minute” Debutul lui Ouscasse Mendy, analizat de conducerea lui U Cluj: „Are potențial”

alt-text George Neagu
Publicat: 01.02.2026, ora 11:13
Actualizat: 01.02.2026, ora 11:14
  • Rapid - U Cluj 0-2. Radu Constantea, președintele oaspeților, a comentat evoluția lui Oucasse Mendy (24 de ani), noul transfer al „studenților”.

Rapid și U Cluj s-au întâlnit, sâmbătă, în cadrul etapei 24 din Liga 1.

Oucasse Mendy a deschis scorul în minutul 67 și tot el a obținut penalty-ul din minutul 85, transformat de Dan Nistor.

Rapid - U Cluj 0-2. Radu Constantea, despre Mendy: „Nu ne entuziasmăm după 20 de minute

Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a vorbit despre debutul foarte reușit al lui Oucasse Mendy în partida din Giulești.

„Obiectivul nostru a fost să aducem doi jucători în acea zonă, am jucat astăzi (n.r. - sâmbătă) fără Lukic, fără Postolachi, am considerat că e nevoie să întărim puţin lotul.

A intrat foarte bine (n.r. - Oucasse Mendy), dar nu ne entuziasmăm după 20 de minute, sezonul trecut a jucat în a doua ligă din Belgia. Cred că are potenţial, o vârstă bună, o să aibă potenţial de revânzare.

Rămânem cu picioarele pe pământ, vom analiza următoarele evoluţii”, a declarat Radu Constantea la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

Pentru Mendy a fost primul meci în tricoul celor de la U Cluj. Francezul a fost transferat luna aceasta de la RAAL La Louviere, formație din prima ligă belgiană.

Extrema dreapta și-a început cariera la academia celor de la Montpellier. Mendy a mai trecut pe la Marignane, Martigues și apoi pe la RAAL La Louviere.

600.000 de euro
este cota de piață a lui Oucasse Mendy, conform Transfermarkt

Oficialul clujenilor a vorbit, mai apoi, despre a patra victorie consecutivă obținută de U Cluj în Giulești, împotriva Rapidului.

„M-am uitat zilele trecute pe această statistică, la un moment dat, te aştepţi ca această serie să se întrerupă.

Se pare că am reuşit să obţinem şi a patra victorie în Giuleşti. Nu ştiu exact care e explicaţia. Pentru noi e clar, e important pentru club”.

Ultimele 4 meciuri dintre U Cluj și Rapid din Giulești:

  • 31 ianuarie 2026: Rapid - U Cluj 0-2 (Liga 1)
  • 19 aprilie 2025: Rapid - U Cluj 0-2 (Liga 1)
  • 16 septembrie 2024: Rapid - U Cluj 0-2 (Liga 1)
  • 27 noiembrie 2023: Rapid - U Cluj 2-3 (Liga 1)
Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (24 imagini)

Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+24 Foto
labels.photo-gallery

Radu Constantea: „De la FC Argeş până la Farul, inclusiv, toate echipele au şanse la play-off

Președintele clubului U Cluj a vorbit și despre lupta echipelor pentru a ocupa un loc în play-off, cu 6 etape înainte de finalul sezonului regulat.

„Lucrurile se pot schimba de la săptămână la săptămână. Am avut un început de sezon mai dificil, acea dublă cu Ararat (scor 1-2 la general pentru Ararat, în Conference League), puncte puţine acumulate (n.r. în Liga 1). În ultimele etape am acumulat foarte multe puncte.

Cred că de la FC Argeş până la Farul, inclusiv, toate echipele au şanse la play-off. Sunt foarte multe meciuri între cele opt echipe, pentru trei poziţii.

Dacă pot obţine două, trei victorii, sunt acolo. FCSB-ul este o echipă care poate obţine liniştită trei sau patru victorii la rând, au calitatea necesară.

Era un plus pentru Rapid, au calitate Dobre, Moruţan, Petrila, Koljic, Paraschiv. Cred că am reuşit să gestionăm bine, nu au avut prea multe ocazii”, a mai declarat Radu Constantea.

În urma victoriei obținute în fața Rapidului, U Cluj a urcat pe locul 5 în Liga 1, cu 39 de puncte.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2346
2Dinamo2445
3Rapid2445
4FC Argeș2440
5U Cluj2439
6Botoșani2338
7UTA Arad2438
8Oțelul Galați2336
9CFR Cluj2435
10Farul2331
11FCSB2331
12Petrolul2321
13Unirea Slobozia2421
14Csikszereda2319
15Hermannstadt2417
16Metaloglobus2411

Subiect închis  Denis Ciobotariu a explicat de ce nu s-a făcut transferul la echipa dispusă să facă cea mai mare investiție din istoria ei
Superliga
10:07
Subiect închis Denis Ciobotariu a explicat de ce nu s-a făcut transferul la echipa dispusă să facă cea mai mare investiție din istoria ei
Citește mai mult
Subiect închis  Denis Ciobotariu a explicat de ce nu s-a făcut transferul la echipa dispusă să facă cea mai mare investiție din istoria ei

liga 1 u cluj rapid play-off radu constantea oucasse mendy
