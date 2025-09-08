Ce se întâmplă cu arbitrii la pauză? Dezvăluiri incredibile din interior: „Fără excepție, toți își verifică telefoanele. Primesc mesaje”

Marius Avram (46 de ani) a dezvăluit ce se întâmplă în vestiarul arbitrilor la pauză.

Dezvăluirile au fost făcute în episodul 13 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.

Arbitru FIFA timp de zece ani, Marius Avram a dezvăluit că toți foștii săi colegi urmăresc fazele controversate pe telefon în pauza dintre reprize sau la finalul meciului.

Mai mult, Avram spune că CCA a încercat, la un moment dat, să confiște telefoanele arbitrilor, dar aceștia aveau „rezerve” în genți.

Ce se întâmplă la pauză în vestiarul arbitrilor? Intră pe telefoane să verifice fazele controversate?

Toți arbitrii! Nu există unul care să nu verifice! Deci cu asta sunt 100% sigur. Toți cu care am fost eu și am fost cu mare majoritate care sunt activi și azi … Toți, toți, toți.



Primul lucru când intră în vestiar, au luat telefonul să citească mesaje și uneori să vadă și fazele, că acum se pun imediat pe internet. Există arbitri care au prieteni sau oameni care le taie fazele instantaneu în timpul meciului și le trimit imediat pe telefon ca să le vadă la pauză sau după meci în cazul în care se întâmplă în repriza a doua.



Nu există așa ceva! Comisia Centrală încerca la un moment dat acum mulți ani să confiște telefoanele, venea observatorul și ne lua telefoanele. Bine, mai aveam unul în geantă și se rezolva problema.

