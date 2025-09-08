Au sărit scântei între Yamal și Guler Jucătorul lui Real Madrid l-a îmbrâncit pe cel al Barcelonei. La final, turcul a plâns

Lamine Yamal (18 ani) și Arda Guler (20 de ani) s-au contrat pe teren la partida dintre Spania și Turcia, scor 6-0.

Cei doi tineri fotbaliști sunt rivali la echipele de club, Yamal evoluând pentru FC Barcelona, iar Arda Guler pentru Real Madrid.

Lamine Yamal și Arda Guler, conflict pe teren în Spania - Turcia 6-0

După cel de-al șaselea gol reușit de formația iberică, un moment tensionat a avut loc pe gazonul arenei „Konya Metropolitan Stadium”.

La o lovitură liberă pe care Guler voia s-o execute rapid, Yamal a încercat să-l împiedice, punându-se în fața sa. Gestul l-a enervat pe mijlocașul turc.

Acesta l-a bruscat pe Lamine Yamal de câteva ori, iar fotbalistul Spaniei i-a râs în nas.

Orkun Kokcu, colegul lui Arda Guler de la națională, a intervenit între cei doi, reușind să aplaneze conflictul.

La finalul meciului, Arda Guler a izbucnit în lacrimi, fiind extrem de afectat de rezultatul zdrobitor înregistrat pe tabelă.

Spania a subordonat Turcia la ea acasă

În cel de-al doilea meci al grupei E din preliminariile pentru Campionatul Mondial, Spania a înregistrat un rezultat neverosimil în Turcia.

Selecționata lui Luis de la Fuente a marcat de câte 3 ori în fiecare repriză, Mikel Merino reușind un „hat-trick”. Pedri a punctat și el de două ori, în timp ce Lamine Yamal a oferit două pase decisive, la golurile 4 și 5.

În urma acestui rezultat, Spania ocupă prima poziție în clasamentul grupei, cu 9 puncte în două meciuri, fiind urmată de Georgia și Turcia, ambele cu câte 3 puncte și Bulgaria cu 0 puncte.

În luna octombrie, Spania va juca pe teren propriu ambele partide, cu Georgia, respectiv Bulgaria.

