Are loc Fică la Rapid? Cum vede un fost internațional posibila mutare a mijlocașului de la CFR Cluj: „Nu cred că e atât de bun”

Basarab Panduru (55 de ani) a comentat decizia clubului Rapid de a încerca să-l aducă pe Alin Fică în Giulești.

Fostul jucător al Stelei e de părere că mijlocașul de 24 de ani trebuie să muncească mult pentru a câștiga un loc de titular în formația lui Costel Gâlcă.

După ce duminică au apărut primele detalii despre posibilul transfer al lui Fică la Rapid, în aceeași seară președintele giuleștenilor, Victor Angelescu, a confirmat negocierile.

Basarab Panduru: „Nu cred că e atât de bun”

Întrebat unde s-ar încadra Fică în formația lui Gâlcă, Panduru a răspuns:

„Pe bancă. Prima oară trebuie să intre. Dacă joci cu doi închizători, nu intră niciodată. Apoi în locul lui Christensen nu intră.

Stânga, dreapta nu intră dacă sunt Petrila și Dobre, în atac nu are cum să intre. Acolo e discuţia, pe poziţia de închizător. Trebuie să tragă şi el să intre. Nu cred că e atât de bun încât să-l scoată pe unul dintre Hromada şi Keita şi să-l bage pe el.

E atât de bun? Atunci se luptă cu ceilalţi şi, în momentul în care intră, arată că e bun şi poate rămâne. Dar, în momentul ăsta, trebuie să se bată pentru un loc. Nu-l văd titular”, a declarat Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.

1,4 milioane de euro este cota de piață a lui Alin Fică, potrivit transfermarkt.com

Victor Angelescu: „Șansele de reușită sunt 50-50 ”

Oficialul clublui Rapid a vorbit, duminică seara, despre stadiul negocierilor.

„Ne interesează și suntem în discuții. E un jucător pe care îl cunoaștem din campionatul nostru, el a mai fost la Rapid împrumut când era mai tânăr.

Costel Gâlcă îl cunoaște foarte bine. Suntem în negocieri cu clubul. În momentul în care ajungem la un numitor comun, vom vorbi cu jucătorul. Nu cred că asta va fi o problemă cu jucătorul.

Șansele de reușită sunt 50-50. E un jucător pe care plătim bani. Poate unii ar zice că ar trebui să fie mai scump, alții cred că ar trebui să fie mai ieftin... E o sumă însemnată, dar, dacă vom ajunge la un acord, înseamnă că la atât îl evaluăm și noi”, a declarat Victor Angelescu.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport