Alcaraz a câștigat US Open Spaniolul l-a învins pe Jannik Sinner în finala ultimului Grand Slam din 2025 și a devenit lider ATP. Cifre spectaculoase la doar 22 de ani!

Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a câștigat finala US Open în fața lui Jannik Sinner (2 ATP, 24 de ani).

Spaniolul s-a impus în 4 seturi, scor 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, și a devenit numărul 1 la nivel mondial în clasamentul ATP.

Alcaraz și Sinner au disputat duminică finala US Open, a treia întâlnire dintre cei doi sportivi în ultimul act al unui turneu de Grand Slam în 2025.

Sinner - Alcaraz 1-3 . Spanionul a câștigat turneul de la US Open

Cei mai buni tenismeni ai momentului au oferit din nou o finală spectaculoasă, după cele de la Roland Garros și Wimbledon din acest an.

Partida a durat două ore și 44 de minute și s-a terminat cu victoria lui Alcaraz, care a bifat al șaselea titlu de Grand Slam al carierei, la doar 22 de ani și 125 de zile, bornă pe care Djokovic, Federer sau Nadal au atins-o mai târziu.

Singurul care a reușit să atingă această performanță mai devreme este Bjorn Borg, la 22 de ani și 32 de zile, potrivit lequipe.fr.

Totodată, Alcaraz l-a devansat pe Sinner și în clasamentul ATP, devenind numărul 1 la nivel mondial, cu 11.540 de puncte adunate. Italianul rămâne cu 10.780.

85,7% este procentul de victorii ale lui Alcaraz în finalele de Grand Slam. A pierdut doar una, chiar în acest an, la Wimbledon, în fața lui Sinner

Cele 6 turnee de Grand Slam câștigate de Alcaraz:

Roland Garros (2024, 2025)

Wimbledon (2023, 2024)

US Open (2022, 2025)

Până acum, singurul trofeu major care îi lipsește spaniolului din palmares este Australian Open.

Carlos Alcaraz: „Simt că pot face orice pe teren”

„Din primele runde până la sfârșit, a fost cel mai bun turneu pe care l-am jucat vreodată. Cred că am jucat perfect. Dacă voiam să câștig US Open, dacă voiam să-l înving pe Jannik, trebuia să joc perfect. Și cred că am făcut-o.

Simt că pot face orice pe teren, sincer: slice-uri, drop shot-uri, topspin-uri, flat shot-uri. Sunt foarte încrezător în condiția mea fizică. Simt că pot lovi fiecare minge, ceea ce îmi dă încrederea și siguranța necesare pentru a lua puncte importante și pentru varietate în joc.

De la o vârstă foarte, foarte fragedă, am avut sentimentul că pot face orice”, a declarat Alcaraz la conferința de presă, potrivit marca.com.

Jannik Sinner: „Alcaraz nu are puncte slabe”

Sinner a explicat în puține cuvinte motivul pentru care nu a reușit să se impună în finala cu Alcaraz.

„Este foarte simplu, Carlos este un jucător diferit. E atât de simplu. Nu are puncte slabe precum alți jucători.

Ideea mea este că, chiar dacă va trebui să pierd niște meciuri de acum înainte, trebuie să fac schimbări. Ca să pot fi un jucător puțin mai imprevizibil, iar eu cred că asta trebuie să fac pentru a fi un jucător de tenis mai bun”, a spus Sinner la finalul partidei.

Finala de duminică a avut un scor aproape identic cu cea din 2013, câștigată de Nadal în fața lui Djokovic, diferența fiind doar la ultimele două seturi, scorul fiind inversat.

Rezumatul finalei US Open dintre Sinner și Alcaraz

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport