Ruptură după șapte ani Alcaraz a anunțat despărțirea de antrenorul cu care a câștigat șase Grand Slam-uri: „Am ajuns în vârf împreună”

Tenis

17.12.2025, ora 17:44
alt-text Actualizat: 17.12.2025, ora 17:44
  • Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a surprins lumea tenisului cu anunțul despărțirii de antrenorul Juan Carlos Ferrero (45 de ani).
  • Cei doi au avut una dintre cele mai de succes relații jucător-antrenor din istoria recentă.

Fost campion de Grand Slam, Juan Carlos Ferrero a avut un rol esențial în ascensiunea lui Alcaraz, pe care l-a descoperit la vârsta de 15 ani, în 2019, și l-a ghidat pas cu pas spre elita tenisului mondial.

Alcaraz a anunțat despărțirea de antrenorul cu care a câștigat șase Grand Slam-uri

Decizia a fost făcută publică de liderul mondial chiar de pe rețelele de socializare.

„Îmi este foarte greu să scriu această postare… După mai bine de șapte ani împreună, Juanki și cu mine am decis să punem capăt etapei noastre comune. Îmi este foarte greu să scriu această postare…

Îți mulțumesc pentru că ai transformat visele copilăriei mele în realitate. Am început acest drum când eram abia un puști, iar în tot acest timp m-ai însoțit într-o călătorie incredibilă, atât pe teren, cât și în afara lui. Și m-am bucurat enorm de fiecare pas făcut alături de tine.

Am reușit să ajungem în vârf și simt că, dacă drumurile noastre sportive trebuiau să se despartă, atunci trebuia să fie de acolo, de sus. Din locul pentru care am muncit mereu și la care am aspirat dintotdeauna.

Sunt atât de multe amintiri care îmi vin în minte, încât ar fi nedrept să aleg doar una. M-ai ajutat să cresc ca sportiv, dar mai ales ca om. Și un lucru pe care îl prețuiesc enorm: m-am bucurat de proces. Cu asta rămân, cu drumul parcurs împreună.

Acum urmează vremuri de schimbare pentru amândoi, noi aventuri și noi proiecte. Dar sunt convins că le vom aborda în modul corect, dând tot ce avem mai bun din noi, așa cum am făcut mereu. Întotdeauna adăugând, niciodată scăzând.

Îți doresc din suflet tot ce e mai bun în tot ceea ce urmează. Rămân cu liniștea că nu ne-a mai rămas nimic de oferit unul celuilalt, că am pus totul pe masă! Mulțumesc pentru tot, Juanki!”, a notat Alcaraz, pe rețelele de socializare.

Sub îndrumarea sa, sportivul spaniol a cucerit 24 de titluri, dintre care șase de Grand Slam, devenind una dintre figurile dominante ale circuitului ATP.

Jucătorul spaniol va continua să lucreze cu Samuel Lopez, conform atptour.com.

Câteva dintre cele mai importante realizări din cariera lui Alcaraz:

  • A urcat spectaculos de pe locul 32 (final de 2021) până pe locul 1 mondial în septembrie 2022.
  • A câștigat US Open 2022, învingându-l pe Casper Ruud, devenind cel mai tânăr campion la US Open din ultimii peste 30 de ani.
  • A cucerit Roland Garros 2024, după victorii cu Sinner și Zverev, devenind cel mai tânăr jucător care a câștigat Grand Slam-uri pe toate cele trei suprafețe.
  • În finala Roland Garros 2025, a revenit de la 0–2 la seturi, a salvat 3 mingi de meci și a câștigat cea mai lungă finală din istoria turneului (5 ore și 29 de minute).
  • Este al treilea spaniol care a câștigat Wimbledon, după Nadal și Manolo Santana.
  • Este cel mai tânăr jucător care i-a învins pe Nadal și Djokovic, și primul care a reușit asta în același turneu pe zgură (Madrid 2022).

Juan Carlos Ferrero: „Oamenii buni găsesc întotdeauna o cale de a se întâlni din nou”

Juan Carlos Ferrero a vorbit și el despre despărțirea de Alcaraz.

„Astăzi este o zi dificilă. Una dintre acele zile în care este greu să găsești cuvintele potrivite. A-ți lua rămas-bun nu este niciodată ușor, mai ales atunci când în spate sunt atât de multe experiențe trăite împreună.

Am muncit mult, am crescut împreună și am împărtășit momente de neuitat. Vreau să mulțumesc pentru timpul petrecut, pentru încredere, pentru tot ce am învățat și, mai presus de toate, pentru oamenii care mi-au fost alături pe parcursul acestei călătorii.

Păstrez cu mine râsetele, provocările depășite, conversațiile, sprijin în momentele dificile și satisfacția de a fi făcut parte din ceva cu adevărat unic.

Astăzi se încheie un capitol foarte important din viața mea. Îl închid cu nostalgie, dar și cu mândrie și entuziasm pentru ceea ce urmează. Știu că tot ceea ce am trăit m-a pregătit să fiu mai bun.

Îți mulțumesc, Carlos, pentru încredere, pentru efort și pentru faptul că modul tău de a concura m-a făcut să mă simt atât de special. Îți doresc tot ce este mai bun, atât pe plan profesional, cât și personal.

De asemenea, vreau să mulțumesc întregii echipe pentru că mi-a făcut munca mai ușoară în toți acești ani. Alături de voi am învățat că munca nu înseamnă doar sarcini sau rezultate, ci mai ales oamenii care merg alături de tine. Fiecare dintre voi a lăsat o amprentă pe care nu o voi uita niciodată.

Am fost o echipă incredibilă în ciuda dificultăților și sunt sigur că veți continua să obțineți mari succese. Mi-aș fi dorit să pot continua. Sunt convins că amintirile frumoase și oamenii buni găsesc întotdeauna o cale de a se întâlni din nou. Vă mulțumesc din toată inima”, a notat Ferrero.

