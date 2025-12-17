„Vânați de 20 de etape” Președintele lui Rapid anunță un nou demers la CCA: „Va trebui să câștigăm campionatul singuri împotriva tuturor” +30 foto
Victor Angelescu FOTO: GOLAZO.ro
Superliga

„Vânați de 20 de etape” Președintele lui Rapid anunță un nou demers la CCA: „Va trebui să câștigăm campionatul singuri împotriva tuturor”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.12.2025, ora 16:03
alt-text Actualizat: 17.12.2025, ora 16:04
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a anunțat noi demersuri la Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA), după înfrângerea cu Oțelul Galați, scor 0-2.
  • Oficialul giuleștenilor a declarat că va transmite o nouă scrisoare către forul de arbitraj, în care va prezenta o listă a erorilor îndreptate împotriva echipei sale.

Deși Rapid se află în fruntea clasamentului, Angelescu susține că echipa sa a fost dezavantajată constant în prima parte a campionatului.

Veste rea pentru Blănuță Ce s-a întâmplat astăzi la Dinamo Kiev înrăutățește și mai mult situația românului
Citește și
Veste rea pentru Blănuță Ce s-a întâmplat astăzi la Dinamo Kiev înrăutățește și mai mult situația românului
Citește mai mult
Veste rea pentru Blănuță Ce s-a întâmplat astăzi la Dinamo Kiev înrăutățește și mai mult situația românului

Victor Angelescu, președintele Rapidului: „Suntem vânați de 20 de etape”

„E o frustrare foarte mare din partea noastră, pentru că pur și simplu mi se pare că suntem vânați de 20 de etape. Nu am primit absolut nimic niciodată, nici când au fost foarte clare, nici când au fost 75%, nici când au fost 51%, iar alții primesc și când nu e.

Ce putem să facem? Să strigăm, să mergem. De la noi a pornit și data trecută, am trimis o scrisoare către domnul Vassaras, ne-am văzut cu el. Acum nu știu dacă e de vină domnul Vassaras sau fiecare arbitru individual, dar cred că ar trebui să fim mult mai respectați.

Ar trebui la meciurile noastre să fie arbitri care au o anumită experiență. Ok, înțeleg, poate un meci pe sezon, două, dar nu poți să ne dai două etape la rând arbitri care nu au experiență la nivelul Superligii”, a declarat Angelescu, potrivit fanatik.ro.

Mergem mai departe, pentru în fotbal tot timpul săptămâna următoare e alt meci și în momentul de față avem un derby foarte important. Trebuie să uităm de meciul cu Oțelul și să ne gândim la cel cu FCSB, pentru că e cel mai important. Victor Angelescu, președinte Rapid

Oțelul s-a impus grație golurilor marcate de Pedro Nuno '17 și Paul Iacob '80.

Rapid a cerut trei lovituri de la 11 metri pe parcursul partidei, însă arbitrul nu a acordat niciuna.

Zivulic îl ține de tricou pe Kramer, care se prăbușește în careu (FOTO: Prima Sport 1) Zivulic îl ține de tricou pe Kramer, care se prăbușește în careu (FOTO: Prima Sport 1)
Zivulic îl ține de tricou pe Kramer, care se prăbușește în careu (FOTO: Prima Sport 1)

Victor Angelescu: „Suntem singuri împotriva tuturor. Am făcut un meci slab cu Oțelul”

Angelescu a ținut să precizeze că arbitrajul nu reprezintă singura explicație pentru rezultatul negativ cu Oțelul.

„Nu, le-am pus și data trecută. S-au mai adunat, probabil că o să mai trimitem. Am vorbit atunci să ne vedem de trei ori pe an și probabil că ne vom vedea în pauza competițională. Pot să admit că arbitrii mai fac greșeli, dar să vii să arbitrezi de maniera respectivă pe Giulești…

Poate nu a avut cele mai grave erori dacă le compari cu alte greșeli extrem de clare împotriva noastră, dar toată maniera… Cine înțelege, înțelege. Nu poți să greșești numai la penalty-uri, nu s-au dat multe lucruri, nu s-au dat galbene, nu s-au dat lovituri libere, nu s-au dat cornere clare.

Va trebui să câștigăm campionatul chiar fiind singuri împotriva tuturor și să avem un lot de 10 ori mai puternic ca să putem fi lăsați să câștigăm un campionat.

M-ați întrebat doar de arbitraj, dar nu cred că arbitrajul este principalul motiv al înfrângerii noastre. Până la urmă noi am făcut un meci slab cu Oțelul și trebuie să recunoaștem. Însă faptul că noi am făcut un meci slab nu înseamnă că nu au existat și erori de arbitraj”, a mai spus Angelescu.

Rapid - Oțelul, meci (3).jpg
Rapid - Oțelul, meci (3).jpg

Galerie foto (30 imagini)

Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci
+30 Foto
labels.photo-gallery

Fazele care l-au enervat pe Angelescu

„Sunt trei faze la care poți cât de cât să te uiți, dar înțeleg că, la prima mingea, încă nu era în joc. Oricum, la faza respectivă e minim galben și lovitură liberă la Gojkovic și nu ni s-a dat nimic. Dar cred că la Koljic și la Petrila e penalty.

Nu văd o problemă că li s-au dat celor de la FCSB 9 penalty-uri, probabil că majoritatea au fost. Noi am avut foarte multe nedate.

Dacă dădea penalty la Koljic putea să vină cineva să spună că nu e conform regulamentului? Nu, e contact, îi pune piedică. Nouă nu ni se dă nici când e 75%, 80% sau clar. S-au dat la alte echipe penalty-uri pentru contacte de 10 ori mai mici”, a mai spus Angelescu.

Nu mă refer la FCSB. Nu în campionatul ăsta, poate în alte campionate. Nu mi s-a părut că FCSB a fost avantajată până acum în campionatul ăsta Victor Angelescu, președinte Rapid

Victor Angelescu: „Când vine un arbitrul neexperimentat pe Giulești se pot întâmpla lucruri”

Angelescu a amintit mai multe decizii pe care le consideră a fi eronate.

„Am spus de arbitraj și la meciul cu Csikszereda pe care l-am câștigat clar. Am avut un arbitru neexperimentat care a pierdut meciul de sub control.

Când vine un arbitrul neexperimentat pe Giulești se pot întâmpla lucruri, mai ales când suntem pe locul 1 și avem un meci important cu Oțelul. Nu e normală această delegare nici pentru el. N-ai cum să nu vezi lovitura liberă și faultul grosolan la Gojkovic. Poți să fi oriunde, și pe Lună s-a văzut.

N-ai cum să nu vezi un corner la Christensen când trage și e deviată mingea de vezi din orice unghi. Chestiile astea chiar dacă sunt mici, când le simți n-ai cum să nu fii frustrat. Așa se frustrează și jucătorii, și publicul. Și au fost foarte multe lucruri.

Scăpăm 3 cu 2 în minutul 9, un jucător al lor căzut pe jos și oprește meciul. Pe lângă că-l oprește, după le dă și minge de arbitru lor. Păi de ce? Nu există nicio explicație. După ce că ne oprești contraatacul, le dai lor mingea?

Poate zic unii că vine Rapidul acum, dar când faci de șapte ori chestia asta și nu dai nici corner, nici lovituri libere, nici faulturi, atunci normal că ești frustrat”.

Victor Angelescu: „Dacă ne arbitrează Radu Petrescu, nu mi-e teamă. Mi s-ar părea normal să arbitreze Istvan Kovacs”

În perspectiva derby-ului cu FCSB, președintele Rapidului a declarat că nu are temeri legate de arbitraj, cu condiția ca partida să fie condusă de un arbitru cu experiență, nominalizându-l pe Istvan Kovacs drept o opțiune firească.

  • Partida FCSB - Rapid va avea loc pe 21 decembrie, de la ora 20:00, în etapa 21 din Superliga.
  • Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Depinde cine arbitrează. Dacă aș ști arbitrul v-aș spune. Dacă ne arbitrează Radu Petrescu nu mi-e teamă, e clar ce se întâmplă. Eu sunt mulțumit (n.r. cu Istvan Kovacs arbitru la derby). Mi s-ar părea normal să ne arbitreze el, pentru că teoretic e cel mai bun arbitru român. Victor Angelescu, președinte Rapid

Citește și

Decizia de ultimă oră în „Dosarul Pyro” Tribunalul București a dispus începerea judecății . De ce sunt acuzați Daniel Niculae și liderului galeriei Rapid
Superliga
11:48
Decizia de ultimă oră în „Dosarul Pyro” Tribunalul București a dispus începerea judecății. De ce sunt acuzați Daniel Niculae și liderului galeriei Rapid
Citește mai mult
Decizia de ultimă oră în „Dosarul Pyro” Tribunalul București a dispus începerea judecății . De ce sunt acuzați Daniel Niculae și liderului galeriei Rapid
Pleacă de la Farul? Fotbalistul lui Hagi, dorit de o echipă de tradiție din străinătate » Clauza cu U Craiova complică discuțiile
Superliga
11:30
Pleacă de la Farul? Fotbalistul lui Hagi, dorit de o echipă de tradiție din străinătate » Clauza cu U Craiova complică discuțiile
Citește mai mult
Pleacă de la Farul? Fotbalistul lui Hagi, dorit de o echipă de tradiție din străinătate » Clauza cu U Craiova complică discuțiile

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
otelul galati liga 1 CCA rapid Kyros Vassaras victor angelescu
Știrile zilei din sport
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Diverse
17.12
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Citește mai mult
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
Superliga
17.12
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
Citește mai mult
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
Nationala
17.12
„Avem șanse” Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii”
Citește mai mult
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Superliga
17.12
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Citește mai mult
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:36
Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație
Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație
11:58
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
11:35
„Blănuță are o urgență” De ce a părăsit lotul lui Dinamo Kiev înaintea meciului din Conference: „A plecat acasă”
„Blănuță are o urgență” De ce a părăsit lotul lui Dinamo Kiev înaintea meciului din Conference: „A plecat acasă”
10:52
Și-a anunțat demisia de la ANS Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Și-a anunțat demisia de la ANS  Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
Top stiri din sport
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
Superliga
17.12
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
Citește mai mult
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
„Nu mi-e dor de handbal”  Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională 
Handbal
17.12
„Nu mi-e dor de handbal” Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională
Citește mai mult
„Nu mi-e dor de handbal”  Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională 
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Superliga
17.12
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Citește mai mult
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Campionatul Mondial
17.12
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Citește mai mult
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 24 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share