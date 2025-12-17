Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a anunțat noi demersuri la Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA), după înfrângerea cu Oțelul Galați, scor 0-2.

Oficialul giuleștenilor a declarat că va transmite o nouă scrisoare către forul de arbitraj, în care va prezenta o listă a erorilor îndreptate împotriva echipei sale.

Deși Rapid se află în fruntea clasamentului, Angelescu susține că echipa sa a fost dezavantajată constant în prima parte a campionatului.

Victor Angelescu, președintele Rapidului: „Suntem vânați de 20 de etape”

„E o frustrare foarte mare din partea noastră, pentru că pur și simplu mi se pare că suntem vânați de 20 de etape. Nu am primit absolut nimic niciodată, nici când au fost foarte clare, nici când au fost 75%, nici când au fost 51%, iar alții primesc și când nu e.

Ce putem să facem? Să strigăm, să mergem. De la noi a pornit și data trecută, am trimis o scrisoare către domnul Vassaras, ne-am văzut cu el. Acum nu știu dacă e de vină domnul Vassaras sau fiecare arbitru individual, dar cred că ar trebui să fim mult mai respectați.

Ar trebui la meciurile noastre să fie arbitri care au o anumită experiență. Ok, înțeleg, poate un meci pe sezon, două, dar nu poți să ne dai două etape la rând arbitri care nu au experiență la nivelul Superligii”, a declarat Angelescu, potrivit fanatik.ro.

Mergem mai departe, pentru în fotbal tot timpul săptămâna următoare e alt meci și în momentul de față avem un derby foarte important. Trebuie să uităm de meciul cu Oțelul și să ne gândim la cel cu FCSB, pentru că e cel mai important. Victor Angelescu, președinte Rapid

Oțelul s-a impus grație golurilor marcate de Pedro Nuno '17 și Paul Iacob '80.

Rapid a cerut trei lovituri de la 11 metri pe parcursul partidei, însă arbitrul nu a acordat niciuna.

Zivulic îl ține de tricou pe Kramer, care se prăbușește în careu (FOTO: Prima Sport 1)

Victor Angelescu: „Suntem singuri împotriva tuturor. Am făcut un meci slab cu Oțelul”

Angelescu a ținut să precizeze că arbitrajul nu reprezintă singura explicație pentru rezultatul negativ cu Oțelul.

„Nu, le-am pus și data trecută. S-au mai adunat, probabil că o să mai trimitem. Am vorbit atunci să ne vedem de trei ori pe an și probabil că ne vom vedea în pauza competițională. Pot să admit că arbitrii mai fac greșeli, dar să vii să arbitrezi de maniera respectivă pe Giulești…

Poate nu a avut cele mai grave erori dacă le compari cu alte greșeli extrem de clare împotriva noastră, dar toată maniera… Cine înțelege, înțelege. Nu poți să greșești numai la penalty-uri, nu s-au dat multe lucruri, nu s-au dat galbene, nu s-au dat lovituri libere, nu s-au dat cornere clare.

Va trebui să câștigăm campionatul chiar fiind singuri împotriva tuturor și să avem un lot de 10 ori mai puternic ca să putem fi lăsați să câștigăm un campionat.

M-ați întrebat doar de arbitraj, dar nu cred că arbitrajul este principalul motiv al înfrângerii noastre. Până la urmă noi am făcut un meci slab cu Oțelul și trebuie să recunoaștem . Însă faptul că noi am făcut un meci slab nu înseamnă că nu au existat și erori de arbitraj”, a mai spus Angelescu.

Fazele care l-au enervat pe Angelescu

„Sunt trei faze la care poți cât de cât să te uiți, dar înțeleg că, la prima mingea, încă nu era în joc. Oricum, la faza respectivă e minim galben și lovitură liberă la Gojkovic și nu ni s-a dat nimic. Dar cred că la Koljic și la Petrila e penalty.

Nu văd o problemă că li s-au dat celor de la FCSB 9 penalty-uri, probabil că majoritatea au fost. Noi am avut foarte multe nedate.

Dacă dădea penalty la Koljic putea să vină cineva să spună că nu e conform regulamentului? Nu, e contact, îi pune piedică. Nouă nu ni se dă nici când e 75%, 80% sau clar. S-au dat la alte echipe penalty-uri pentru contacte de 10 ori mai mici”, a mai spus Angelescu.

Nu mă refer la FCSB. Nu în campionatul ăsta, poate în alte campionate. Nu mi s-a părut că FCSB a fost avantajată până acum în campionatul ăsta Victor Angelescu, președinte Rapid

Victor Angelescu: „Când vine un arbitrul neexperimentat pe Giulești se pot întâmpla lucruri”

Angelescu a amintit mai multe decizii pe care le consideră a fi eronate.

„Am spus de arbitraj și la meciul cu Csikszereda pe care l-am câștigat clar. Am avut un arbitru neexperimentat care a pierdut meciul de sub control.

Când vine un arbitrul neexperimentat pe Giulești se pot întâmpla lucruri, mai ales când suntem pe locul 1 și avem un meci important cu Oțelul. Nu e normală această delegare nici pentru el. N-ai cum să nu vezi lovitura liberă și faultul grosolan la Gojkovic. Poți să fi oriunde, și pe Lună s-a văzut.

N-ai cum să nu vezi un corner la Christensen când trage și e deviată mingea de vezi din orice unghi. Chestiile astea chiar dacă sunt mici, când le simți n-ai cum să nu fii frustrat. Așa se frustrează și jucătorii, și publicul. Și au fost foarte multe lucruri.

Scăpăm 3 cu 2 în minutul 9, un jucător al lor căzut pe jos și oprește meciul. Pe lângă că-l oprește, după le dă și minge de arbitru lor. Păi de ce? Nu există nicio explicație. După ce că ne oprești contraatacul, le dai lor mingea?

Poate zic unii că vine Rapidul acum, dar când faci de șapte ori chestia asta și nu dai nici corner, nici lovituri libere, nici faulturi, atunci normal că ești frustrat”.

Victor Angelescu: „Dacă ne arbitrează Radu Petrescu, nu mi-e teamă. Mi s-ar părea normal să arbitreze Istvan Kovacs”

În perspectiva derby-ului cu FCSB, președintele Rapidului a declarat că nu are temeri legate de arbitraj, cu condiția ca partida să fie condusă de un arbitru cu experiență, nominalizându-l pe Istvan Kovacs drept o opțiune firească.

Partida FCSB - Rapid va avea loc pe 21 decembrie, de la ora 20:00, în etapa 21 din Superliga.

Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Depinde cine arbitrează. Dacă aș ști arbitrul v-aș spune. Dacă ne arbitrează Radu Petrescu nu mi-e teamă, e clar ce se întâmplă. Eu sunt mulțumit (n.r. cu Istvan Kovacs arbitru la derby). Mi s-ar părea normal să ne arbitreze el, pentru că teoretic e cel mai bun arbitru român. Victor Angelescu, președinte Rapid

