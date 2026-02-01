Starul NBA a încălcat regulile antidrog Suspendare de 25 de meciuri pentru jucătorul cu 9 prezențe în All-Star Game » „Greșeala” îl costă o avere

Paul George (35 de ani), baschetbalist al echipei Philadelphia 76ers, a fost suspendat 25 de meciuri, după ce a încălcat regulile antidrog ale NBA.

Prezent de 9 ori în All-Star Game și inclus de 6 ori în All-NBA Team, Paul George are parte de un sezon de coșmar.

NBA nu a dezvăluit substanța interzisă la care George a fost depistat pozitiv, însă suspendarea de 25 de meciuri indică faptul că starul se află la prima abatere de acest gen.

După ce nu a jucat în primele 12 meciuri ale sezonului din cauza unei accidentări la genunchiul stâng, Paul George va fi nevoit acum să stea departe de teren pentru încă aproape două luni, perioadă în care nu își va primi salariul.

Prima partidă ratată de baschetbalist a fost cea câștigată de 76ers împotriva echipei New Orleans Pelicans, scor 124-114.

Va putea reveni pe 26 martie, la duelul cu Chicago Bulls, când gruparea din Philadelphia va mai avea de disputat 10 meciuri din sezonul regulat. În prezent, aceasta ocupă locul 6 în Conferința de Est, cu 27 de victorii și 21 de înfrângeri.

În vara anului 2024, Paul George a semnat un contract valabil pe 4 ani cu Philadelphia 76ers, salariul său anual fiind de 51,7 milioane de dolari.

11,7 milioane de dolari este suma pe care o pierde Paul George după ce a încălcat regulamentul antidrog al NBA. Câte 469.691 de dolari pentru fiecare dintre cele 25 de meciuri pe care le va rata

Paul George: „Am făcut greșeala de a lua un medicament nepotrivit”

Starul din NBA, câștigător al medaliei de aur la Jocurile Olimpice din 2016 alături de selecționata SUA, a explicat cum a ajuns să fie suspendat.

„În ultimii ani, am discutat despre importanța sănătății mintale și, în timpul tratamentului pe care l-am urmat recent pentru o problemă personală, am făcut greșeala de a lua un medicament nepotrivit.

Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acțiunile mele și îmi cer scuze organizației Sixers, colegilor mei de echipă și fanilor din Philadelphia pentru decizia mea greșită din timpul acestui proces.

Mă concentrez să folosesc acest timp pentru a mă asigura că mintea și corpul meu sunt în cea mai bună condiție pentru a ajuta echipa când mă voi întoarce”, a declarat George pentru ESPN.

16 puncte a reușit Paul George, în medie, în cele 27 de partide jucate în acest sezon pentru Philadelphia 76ers (5,1 recuperări și 3,7 pase decisive)

