Unde se va opri Alcaraz? Spaniolul are deja, la doar 22 de ani, 6 titluri de Grand Slam în palmares. Tripleta magică Djokovic - Nadal - Federer pare în pericol
Carlos Alcaraz pune în mare pericol recordurile tripletei de aur
Tenis

Unde se va opri Alcaraz? Spaniolul are deja, la doar 22 de ani, 6 titluri de Grand Slam în palmares. Tripleta magică Djokovic - Nadal - Federer pare în pericol

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 08.09.2025, ora 12:27
alt-text Actualizat: 08.09.2025, ora 12:33
  • Carlos Alcaraz i-a egalat deja la trofee pe Boris Becker și pe Stefan Edberg și le suflă în ceafă lui McEnroe, Agassi, Connors sau Lendl.

La doar 22 de ani, Carlos Alcaraz nu mai e doar „urmașul lui Nadal”, ci un fenomen care calcă pe urmele celor mai mari din istorie.

Alcaraz a câștigat US Open Spaniolul l-a învins pe Jannik Sinner în finala ultimului Grand Slam din 2025 și a devenit lider ATP. Cifre spectaculoase la doar 22 de ani!
Citește și
Alcaraz a câștigat US Open Spaniolul l-a învins pe Jannik Sinner în finala ultimului Grand Slam din 2025 și a devenit lider ATP. Cifre spectaculoase la doar 22 de ani!
Citește mai mult
Alcaraz a câștigat US Open Spaniolul l-a învins pe Jannik Sinner în finala ultimului Grand Slam din 2025 și a devenit lider ATP. Cifre spectaculoase la doar 22 de ani!

Cu 6 Grand Slam-uri cucerite înainte să împlinească 23 de ani și trofee bifate pe toate cele trei suprafețe - hard, iarbă și zgură - spaniolul se regăsește într-un club extrem de restrâns, unde mai apar numele lui Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

Întrebarea care se pune acum e când și dacă va reuși să-i depășească pe aceștia la numărul de trofee de Grand Slam câștigate în carieră.

22 de ani
și 32 de zile avea Bjorn Borg când a reușit să bifeze 6 turnee de Grand Slam câștigate. Alcaraz e al doilea all time, la vârsta de 22 de ani și 125 de zile

Cum stă Alcaraz comparativ cu Nadal

Rafael Nadal, idolul său, avea la 22 de ani doar 4 titluri de Grand Slam, toate pe zgură la Roland Garros. Abia mai târziu și-a diversificat palmaresul pe hard și iarbă.

În schimb, Alcaraz a demonstrat deja o versatilitate ieșită din comun, bifând Wimbledon, Roland Garros și US Open înainte de 23 de ani. Ba chiar pe fiecare de câte două ori!

Cum stă Alcaraz comparativ cu Federer

Roger Federer a cucerit primul său titlu de Grand Slam la Wimbledon în 2003, când avea 21 de ani, dar a trebuit să aștepte până la 24 pentru a depăși pragul de șase trofee, ceea ce îl așează pe Alcaraz cu doi ani înaintea ritmului elvețianului.

Cum stă Alcaraz comparativ cu Djokovic

Novak Djokovic a ridicat primul trofeu major la 20 de ani (Australian Open 2008), dar la 22 avea un singur Grand Slam în palmares. Ce face Alcaraz acum, cu șase, este o diferență de nivel aproape șocantă.

Evident, Djokovic avea să explodeze pur și simplu ceva mai târziu, dar Alcaraz deja dă senzația că a sărit peste etapele intermediare.

Va face uitat „Big three”?

Dacă Federer, Nadal și Djokovic au format „Big Three”, mulți analiști cred că Alcaraz ar putea deveni nucleul unei noi ere. Iar lupta cu rivalul său, Jannik Sinner, pare că îl capacitează la maximum.

Comparat cu Nadal pentru puterea fizică, cu Federer pentru imaginația loviturilor și cu Djokovic pentru soliditatea mentală, spaniolul pare să fie o îmbinare a celor trei. Și totuși, stilul său rămâne unic: exploziv, spectaculos, jucăuș.

Când îi poate depăși pe toți?

Lumea tenisului se întreabă acum, din ce în ce mai insistent: „Poate depăși Alcaraz recordurile neverosimile impuse de Big Three?”. Nadal are 22 de Slam-uri, Djokovic 24, Federer s-a oprit la 20.

6-4 e scorul
între Carlos Alcaraz și Jannik Sinner la trofeele de Grand Slam

Dacă ritmul actual continuă, Alcaraz ar putea atinge aceste borne înainte să împlinească 30 de ani!

Clasamentul după numărul de Grand Slamuri în era Open

  • Novak Djokovic 24
  • Rafael Nadal 22
  • Roger Federer 20
  • Pete Sampras 14
  • Bjorn Borg 11
  • Ivan Lendl 8
  • Jimmy Connors 8
  • Andre Agassi 8
  • John McEnroe 7
  • Mats Wilander 7
  • Carlos Alcaraz 6
  • Boris Becker 6
  • Stefan Edberg 6

Cum arată acum clasamentul ATP

  • 1. Carlos Alcaraz 11.540 p
  • 2. Jannik Sinner 10.780 p
  • 3. Alexander Zverev 5.930 p
  • 4. Novak Djokovic 4.830 p
  • 5. Taylor Fritz 4.675 p

Citește și

Cine transmite Cipru - România Meciul din preliminariile CM 2026 va fi la TV
Nationala
11:51
Cine transmite Cipru - România Meciul din preliminariile CM 2026 va fi la TV
Citește mai mult
Cine transmite Cipru - România Meciul din preliminariile CM 2026 va fi la TV
Premiu-record, taxe pe măsură Cât au câștigat Alcaraz și Sinner după finala US Open » Avantajul italianului
Tenis
11:23
Premiu-record, taxe pe măsură Cât au câștigat Alcaraz și Sinner după finala US Open » Avantajul italianului
Citește mai mult
Premiu-record, taxe pe măsură Cât au câștigat Alcaraz și Sinner după finala US Open » Avantajul italianului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE
Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE
Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE
roger federer rafael nadal ATP novak djokovic carlos alcaraz
Știrile zilei din sport
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă
Nationala
14:24
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă
Citește mai mult
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile
Campionatul Mondial
12:52
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile
Citește mai mult
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat
Superliga
13:11
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat
Citește mai mult
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Campionatul Mondial
11:47
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Citește mai mult
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:42
„Eram deja foarte nervoși” Victor Angelescu a povestit, pas cu pas, de ce a picat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid: „Sunt foarte multe inepții”
„Eram deja foarte nervoși”  Victor Angelescu a povestit, pas cu pas, de ce a picat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid: „Sunt foarte multe inepții”
17:31
Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro
Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro
18:09
Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest
Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest
11:47
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Top stiri din sport
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă
Campionate
11:31
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă
Citește mai mult
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine
Superliga
11:20
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine
Citește mai mult
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Superliga
11:42
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Citește mai mult
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular
Special
08.09
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular
Citește mai mult
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 13 rapid 15 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
09.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share