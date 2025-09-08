Unde se va opri Alcaraz? Spaniolul are deja, la doar 22 de ani, 6 titluri de Grand Slam în palmares. Tripleta magică Djokovic - Nadal - Federer pare în pericol

Carlos Alcaraz i-a egalat deja la trofee pe Boris Becker și pe Stefan Edberg și le suflă în ceafă lui McEnroe, Agassi, Connors sau Lendl.

La doar 22 de ani, Carlos Alcaraz nu mai e doar „urmașul lui Nadal”, ci un fenomen care calcă pe urmele celor mai mari din istorie.

Cu 6 Grand Slam-uri cucerite înainte să împlinească 23 de ani și trofee bifate pe toate cele trei suprafețe - hard, iarbă și zgură - spaniolul se regăsește într-un club extrem de restrâns, unde mai apar numele lui Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic .

Întrebarea care se pune acum e când și dacă va reuși să-i depășească pe aceștia la numărul de trofee de Grand Slam câștigate în carieră.

22 de ani și 32 de zile avea Bjorn Borg când a reușit să bifeze 6 turnee de Grand Slam câștigate. Alcaraz e al doilea all time, la vârsta de 22 de ani și 125 de zile

Cum stă Alcaraz comparativ cu Nadal

Rafael Nadal, idolul său, avea la 22 de ani doar 4 titluri de Grand Slam, toate pe zgură la Roland Garros. Abia mai târziu și-a diversificat palmaresul pe hard și iarbă.

În schimb, Alcaraz a demonstrat deja o versatilitate ieșită din comun, bifând Wimbledon, Roland Garros și US Open înainte de 23 de ani. Ba chiar pe fiecare de câte două ori!

Cum stă Alcaraz comparativ cu Federer

Roger Federer a cucerit primul său titlu de Grand Slam la Wimbledon în 2003, când avea 21 de ani, dar a trebuit să aștepte până la 24 pentru a depăși pragul de șase trofee, ceea ce îl așează pe Alcaraz cu doi ani înaintea ritmului elvețianului.

Cum stă Alcaraz comparativ cu Djokovic

Novak Djokovic a ridicat primul trofeu major la 20 de ani (Australian Open 2008), dar la 22 avea un singur Grand Slam în palmares. Ce face Alcaraz acum, cu șase, este o diferență de nivel aproape șocantă.

Evident, Djokovic avea să explodeze pur și simplu ceva mai târziu, dar Alcaraz deja dă senzația că a sărit peste etapele intermediare.

Va face uitat „Big three”?

Dacă Federer, Nadal și Djokovic au format „Big Three”, mulți analiști cred că Alcaraz ar putea deveni nucleul unei noi ere. Iar lupta cu rivalul său, Jannik Sinner, pare că îl capacitează la maximum.

Comparat cu Nadal pentru puterea fizică, cu Federer pentru imaginația loviturilor și cu Djokovic pentru soliditatea mentală, spaniolul pare să fie o îmbinare a celor trei. Și totuși, stilul său rămâne unic: exploziv, spectaculos, jucăuș.

Când îi poate depăși pe toți?

Lumea tenisului se întreabă acum, din ce în ce mai insistent: „Poate depăși Alcaraz recordurile neverosimile impuse de Big Three?”. Nadal are 22 de Slam-uri, Djokovic 24, Federer s-a oprit la 20.

6-4 e scorul între Carlos Alcaraz și Jannik Sinner la trofeele de Grand Slam

Dacă ritmul actual continuă, Alcaraz ar putea atinge aceste borne înainte să împlinească 30 de ani!

Clasamentul după numărul de Grand Slamuri în era Open

Novak Djokovic 24

Rafael Nadal 22

Roger Federer 20

Pete Sampras 14

Bjorn Borg 11

Ivan Lendl 8

Jimmy Connors 8

Andre Agassi 8

John McEnroe 7

Mats Wilander 7

Carlos Alcaraz 6

Boris Becker 6

Stefan Edberg 6

Cum arată acum clasamentul ATP

1. Carlos Alcaraz 11.540 p

2. Jannik Sinner 10.780 p

3. Alexander Zverev 5.930 p

4. Novak Djokovic 4.830 p

5. Taylor Fritz 4.675 p

