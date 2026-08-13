CFR Cluj, eliminată din Europa Ardelenii au pierdut și returul cu Tromso, după umilința din prima manșă: 1-7 la general!

CFR Cluj a pierdut cu 2-1 meciul retur cu Tromso din turul 3 preliminar al Conference League.

Șansele la calificare erau însă foarte mici după rezultatul din prima manșă, când Tromso s-a impus cu 5-0.

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Ardelenii au ajuns în această fază după ce au eliminat-o pe Alashkert, scor 4-1 la general, în turul precedent.

Tromso - CFR Cluj 2-1

Tromso a început mai bine meciul și a deschis scorul în minutul 6. Hien a profitat de dezorganizarea clujenilor și a înscris pentru 1-0.

Norvegienii și-au majorat avantajul imediat după pauză. În minutul 48, Vadebu a rămas liber la un corner și a făcut 2-0.

CFR Cluj a avut o evoluție mai bună în partea a doua și a redus din diferență în minutul 78. Korenica l-a driblat pe Hien la marginea careului și a marcat, stabilind scorul final: 1-7 la general.

Tromso - CFR Cluj 2-1

Au marcat: Hien (min. 6), Vadebu (min. 48) / Korenica (min. 79)

Min. 90 - Final de meci

Min. 79 - Gol (2-1). Meriton Korenica marchează pentru CFR Cluj, însă diferența la general rămâne de șase goluri.

Min. 48 - Gol! (2-0) Isak Vadebu a marcat, iar Tromso conduce acum cu 7-0 la general.

Min. 6 - Gol (1-0) Hien a deschis scorul după un corner!

Tromso - CFR Cluj, echipele de start

Tromso : Haugaard - Dahlqvist, Vadebu, Hien, Tonnessen, Innvaer - Grundt, Edvardsson, Larsen - Nyhammer, Camões

: Haugaard - Dahlqvist, Vadebu, Hien, Tonnessen, Innvaer - Grundt, Edvardsson, Larsen - Nyhammer, Camões Rezerve : Lauvli, Sarr - Braut, Jenssen, Elvebu, Larsen, Oyvann, Mikkelsen, Warneryd

: Lauvli, Sarr - Braut, Jenssen, Elvebu, Larsen, Oyvann, Mikkelsen, Warneryd Antrenor : Jorgen Vik

: Jorgen Vik CFR Cluj : Vâlceanu - Braun, Abeid, Pantalon, Camora - Fică, Djokovic, Păun - Cordea, Sfaiț, Biliboc

: Vâlceanu - Braun, Abeid, Pantalon, Camora - Fică, Djokovic, Păun - Cordea, Sfaiț, Biliboc Rezerve : Gal, André Moreira - Huja, Barrios, Perianu, Korenica, Simao Rocha, Miclăuș, Grigor, Bruno Costa, Kun, Sula

: Gal, André Moreira - Huja, Barrios, Perianu, Korenica, Simao Rocha, Miclăuș, Grigor, Bruno Costa, Kun, Sula Antrenor : Laurențiu Rus

: Laurențiu Rus Arbitru : David Dickinson. Asistenţi : David McGeachie şi Jonathan Bell. Arbitru VAR : John Beaton. Arbitru AVAR : Duncan Nicolson

: David Dickinson. : David McGeachie şi Jonathan Bell. : John Beaton. : Duncan Nicolson Stadion: Romssa Arena

CFR Cluj încearcă să încheie cu un rezultat pozitiv o „dublă” europeană care a dus la demiterea lui Antonio Folha.

Ardelenii au început imediat căutările pentru un nou antrenor. Marius Șumudică a fost una dintre variante, însă negocierile s-au încheiat fără un acord.

Până la instalarea unui nou antrenor, CFR Cluj va fi pregătită de membrii rămași în staff-ul tehnic, iar Laurențiu Rus ar urma să conducă echipa la meciul cu Tromso.

E un rezultat dureros. Reprezentăm România și apoi reprezentăm CFR. Am analizat meciul, am văzut greșelile și le-am cerut băieților mai multă implicare, mai multă personalitate, mai multă agresivitate pe faza defensivă, pentru că am suferit foarte mult la primul meci. Să merg în vestiar să le cer să câștigăm cu 5-0 e imposibil, dar să le cer să lupte, asta vor face. Laurențiu Rus, înainte de meciul cu Tromso

Tromso a ajuns în Conference League după eliminarea din turul 2 preliminar al Europa League, în fața lui Hradec Kralove.

Norvegienii au pierdut prima manșă, 0-1 pe teren propriu, iar în retur au fost învinși cu 3-1, astfel că formația cehă s-a calificat cu 4-1 la general.

Câștigătoarea duelului dintre Tromso și CFR Cluj va întâlni Brighton în play-off-ul Conference League.

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