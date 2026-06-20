Rivali în El Clasico, colegi în MLS  Fostul star de la Real Madrid a bătut palma cu formația lui Leo Messi
Casemiro. Foto: IMAGO
Campionate

Rivali în El Clasico, colegi în MLS Fostul star de la Real Madrid a bătut palma cu formația lui Leo Messi

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.06.2026, ora 18:29
alt-text Actualizat: 20.06.2026, ora 18:29
  • Casemiro (34 de ani), fostul jucător al celor de la Real Madrid, a ajuns la un acord cu Inter Miami, formația lui Lionel Messi (38 de ani).
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Mijlocașul brazilian a fost unul dintre oamenii de bază la Manchester United, în sezonul recent încheiat, iar acum se va despărți de fotbalul european după 14 ani petrecuți la 3 cluburi diferite.

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Casemiro va fi noul jucător al celor de la Inter Miami

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Casemiro și-a exprimat de mult timp dorința de a colabora cu Leo Messi, fostul său rival din La Liga, iar acum mutarea se apropie de final.

„Inter Miami a ajuns la un acord pentru transferul lui Casemiro, ca jucător liber de contract, fapt confirmat încă din luna martie.

Casemiro și-a dorit să joace alături de Leo Messi și să se alăture proiectului ambițios al echipei Inter Miami, fiind pregătit să semneze contractul în următoarele săptămâni.

Condițiile au fost stabilite, s-a dat undă verde pentru ultimele formalități, iar anunțul oficial ar urma să fie făcut în curând”, a scris Fabrizio Romano, pe Facebook.

Casemiro ajungea pe Old Trafford în 2022, după 7 sezoane consecutive petrecute la Real Madrid, alături de care a devenit de 3 ori campion în Spania și de 5 ori campion al Europei.

La naționala Braziliei, unde a fost integralist în noaptea precedentă în duelul cu Haiti, scor 3-0, jucătorul a cucerit Copa America în 2019.

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