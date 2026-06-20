„Dezgustător! Tatăl e inutil” Atac bizar la adresa starului care a spus că vrea să plece de la Mondial pentru a asista la  nașterea copilului său

Jeremy Doku (24 de ani), extremă stânga în naționala Belgiei, a fost dur criticat după ce a anunțat că intenționează să plece de la CM 2026 pentru a fi prezent la nașterea primului său copil.

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Convocat de selecționerul Rudi Garcia pentru Mondial, Doku a jucat 86 de minute în meciul de debut al „Diavolilor Roșii” la turneul final, împotriva Egiptului, scor 1-1.

Jeremy Doku, criticat dur: „Renunți la toate acestea ca să asişti la nașterea copilului tău”

Jeremy Doku a anunțat că intenționează să părăsească lotul naționalei Belgiei pentru a fi prezent la nașterea primului său copil, care ar urma să aibă loc săptămâna aceasta.

Starul lui Manchester City a fost dur criticat în emisiunea „L'Equipe de Choc”. Jurnalista France Pierron consideră că participarea la un Mondial este un privilegiu și ar trebui să fie mai importantă pentru un fotbalist decât prezența acestuia la nașterea copilului său.

„Nu poți rata o Cupă Mondială… Serios, nu te duci la meci pentru că trebuie să tai cordonul ombilical? Ai șansa de a participa la o Cupă Mondială, iar sute de fotbaliști ar da orice să fie în locul tău.

Iar tu vei renunța la toate aceste lucruri ca să asişti la nașterea copilului tău, care, scuzați-mă, este un moment dezgustător, în care tatăl este inutil și are doar un rol secundar”, a spus prezentatoarea Pierron, conform express.co.uk.

44 de selecții a bifat Jeremy Doku pentru naționala Belgiei. A marcat 7 goluri și a oferit 16 pase decisive

Fostul boxer Brahim Asloum, prezent și el în emisiune, a reacționat imediat: „Cum adică suntem inutili? Cine ne încurajează și ne susține partenera?”.

France Pierron a răspuns: „Ții mâna copilului sau faci o poză. Moașa nu știe să facă asta? Între timp, vei pierde zece ore, vei fi epuizat. Vei trece printr-o descărcare emoțională și îți vei afecta complet Cupa Mondială”.

Fostul pugilist a replicat: „Un copil înseamnă toată viața ta. Poți câștiga sau rata o Cupă Mondială, dar odată ce s-a terminat, s-a terminat”.

„Dar, Brahim, copilul tău va fi mereu acolo”, și-a încheiat pledoaria jurnalista.

Nu este pentru prima oară când France Pierron este implicată într-o astfel de controversă. În urmă cu doi ani, aceasta a criticat facilitățile oferite sportivilor care doreau să aibă grijă de copiii lor în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024.

Comentariile sale au fost considerate de mulți drept deconectate de realitate.

Înaintea de starul Campionatului Mondial, Jeremy Doku a vorbit despre momentul când se va naște primul său copil.

„Depinde de momentul în care se va întâmpla, dar este primul meu copil, așa că, fără îndoială, mi-aș dori să fiu acolo.

Dacă mă întrebați ce îmi doresc, răspunsul este simplu: nimeni nu vrea să rateze nașterea primului său copil. Dar știu și că fotbalul implică multe alte aspecte care trebuie luate în considerare.

Știu că federația își susține jucătorii și le înțelege situațiile. Vom vedea ce soluție vom găsi”, a spus atunci belgianul.

75 de milioane de euro este cota de piață a lui Jeremy Doku, conform Transfermarkt

L'Equipe nu este la prima abatere de genul acesta

În 2019, canalul a fost nevoit să-și prezinte scuzele după comentariile făcute la adresa fundașului de la PSG, Marquinhos. Atunci, stoperul brazilian a lipsit de la un meci împotriva lui Montpellier, pentru a asista la nașterea copilului său.

Guy Roux, fostul antrenor al lui Auxerre, declara atunci: „Acum bărbații nasc? Nu există niciun doctor în Paris care să ajute această femeie să nască?”.

În platoul emisiunii au izbucnit mai multe râsete, înainte ca jurnalistul Bertrand Latour să adauge ironic: „Marquinhos o să alăpteze acum”.

Pentru naționala Belgiei urmează meciurile cu Iran (21 iunie, ora 22:00) și Noua Zeelandă (27 iunie, ora 06:00).

Lotul Belgiei pentru Campionatul Mondial:

Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg).

Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg). Fundași: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt). Mijlocași: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).

Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona). Atacanți: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

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