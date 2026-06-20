„Dezgustător! Tatăl e inutil” Atac bizar la adresa starului care a spus că vrea să plece de la Mondial pentru a asista la  nașterea copilului său
Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Dezgustător! Tatăl e inutil” Atac bizar la adresa starului care a spus că vrea să plece de la Mondial pentru a asista la nașterea copilului său

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.06.2026, ora 16:47
alt-text Actualizat: 20.06.2026, ora 16:47
  • Jeremy Doku (24 de ani), extremă stânga în naționala Belgiei, a fost dur criticat după ce a anunțat că intenționează să plece de la CM 2026 pentru a fi prezent la nașterea primului său copil.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Convocat de selecționerul Rudi Garcia pentru Mondial, Doku a jucat 86 de minute în meciul de debut al „Diavolilor Roșii” la turneul final, împotriva Egiptului, scor 1-1.

„Federația nu poate permite așa ceva” Selecționerul Portugaliei negociază cu echipa lui Cristiano Ronaldo. Vestea a stârnit deja critici
Citește și
„Federația nu poate permite așa ceva” Selecționerul Portugaliei negociază cu echipa lui Cristiano Ronaldo. Vestea a stârnit deja critici
Citește mai mult
„Federația nu poate permite așa ceva” Selecționerul Portugaliei negociază cu echipa lui Cristiano Ronaldo. Vestea a stârnit deja critici

Jeremy Doku, criticat dur: „Renunți la toate acestea ca să asişti la nașterea copilului tău”

Jeremy Doku a anunțat că intenționează să părăsească lotul naționalei Belgiei pentru a fi prezent la nașterea primului său copil, care ar urma să aibă loc săptămâna aceasta.

Starul lui Manchester City a fost dur criticat în emisiunea „L'Equipe de Choc”. Jurnalista France Pierron consideră că participarea la un Mondial este un privilegiu și ar trebui să fie mai importantă pentru un fotbalist decât prezența acestuia la nașterea copilului său.

„Nu poți rata o Cupă Mondială… Serios, nu te duci la meci pentru că trebuie să tai cordonul ombilical? Ai șansa de a participa la o Cupă Mondială, iar sute de fotbaliști ar da orice să fie în locul tău.

Iar tu vei renunța la toate aceste lucruri ca să asişti la nașterea copilului tău, care, scuzați-mă, este un moment dezgustător, în care tatăl este inutil și are doar un rol secundar”, a spus prezentatoarea Pierron, conform express.co.uk.

44 de selecții
a bifat Jeremy Doku pentru naționala Belgiei. A marcat 7 goluri și a oferit 16 pase decisive

Fostul boxer Brahim Asloum, prezent și el în emisiune, a reacționat imediat: „Cum adică suntem inutili? Cine ne încurajează și ne susține partenera?”.

France Pierron a răspuns: „Ții mâna copilului sau faci o poză. Moașa nu știe să facă asta? Între timp, vei pierde zece ore, vei fi epuizat. Vei trece printr-o descărcare emoțională și îți vei afecta complet Cupa Mondială”.

Fostul pugilist a replicat: „Un copil înseamnă toată viața ta. Poți câștiga sau rata o Cupă Mondială, dar odată ce s-a terminat, s-a terminat”.

„Dar, Brahim, copilul tău va fi mereu acolo”, și-a încheiat pledoaria jurnalista.

Nu este pentru prima oară când France Pierron este implicată într-o astfel de controversă. În urmă cu doi ani, aceasta a criticat facilitățile oferite sportivilor care doreau să aibă grijă de copiii lor în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024.

Comentariile sale au fost considerate de mulți drept deconectate de realitate.

Înaintea de starul Campionatului Mondial, Jeremy Doku a vorbit despre momentul când se va naște primul său copil.

„Depinde de momentul în care se va întâmpla, dar este primul meu copil, așa că, fără îndoială, mi-aș dori să fiu acolo.

Dacă mă întrebați ce îmi doresc, răspunsul este simplu: nimeni nu vrea să rateze nașterea primului său copil. Dar știu și că fotbalul implică multe alte aspecte care trebuie luate în considerare.

Știu că federația își susține jucătorii și le înțelege situațiile. Vom vedea ce soluție vom găsi”, a spus atunci belgianul.

75 de milioane de euro
este cota de piață a lui Jeremy Doku, conform Transfermarkt

L'Equipe nu este la prima abatere de genul acesta

În 2019, canalul a fost nevoit să-și prezinte scuzele după comentariile făcute la adresa fundașului de la PSG, Marquinhos. Atunci, stoperul brazilian a lipsit de la un meci împotriva lui Montpellier, pentru a asista la nașterea copilului său.

Guy Roux, fostul antrenor al lui Auxerre, declara atunci: „Acum bărbații nasc? Nu există niciun doctor în Paris care să ajute această femeie să nască?”.

În platoul emisiunii au izbucnit mai multe râsete, înainte ca jurnalistul Bertrand Latour să adauge ironic: „Marquinhos o să alăpteze acum”.

Pentru naționala Belgiei urmează meciurile cu Iran (21 iunie, ora 22:00) și Noua Zeelandă (27 iunie, ora 06:00).

Lotul Belgiei pentru Campionatul Mondial:

  • Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg).
  • Fundași: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).
  • Mijlocași: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).
  • Atacanți: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

Citește și

Umit Akdag a ales Dorit de granzii Turciei,  fundașul a luat o decizie. Ce le-a spus conducătorilor de la Alanyaspor
Stranieri
15:49
Umit Akdag a ales Dorit de granzii Turciei, fundașul a luat o decizie. Ce le-a spus conducătorilor de la Alanyaspor
Citește mai mult
Umit Akdag a ales Dorit de granzii Turciei,  fundașul a luat o decizie. Ce le-a spus conducătorilor de la Alanyaspor
Ce urmează pentru Târnovanu  Patronul FCSB a vorbit despre viitorul portarului care vrea să joace în străinătate
Superliga
14:09
Ce urmează pentru Târnovanu Patronul FCSB a vorbit despre viitorul portarului care vrea să joace în străinătate
Citește mai mult
Ce urmează pentru Târnovanu  Patronul FCSB a vorbit despre viitorul portarului care vrea să joace în străinătate

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. „De 40 de zile trăim acest delir, aproape coşmar. Părerea mea este că Nicușor Dan a scăpat complet de sub control jocul politic”. Vorbește și despre „culpa lui Bolojan”
INTERVIU. „De 40 de zile trăim acest delir, aproape coşmar. Părerea mea este că Nicușor Dan a scăpat complet de sub control jocul politic”. Vorbește și despre „culpa lui Bolojan”
INTERVIU. „De 40 de zile trăim acest delir, aproape coşmar. Părerea mea este că Nicușor Dan a scăpat complet de sub control jocul politic”. Vorbește și despre „culpa lui Bolojan”
Manchester City belgia cm 2026 Jeremy Doku
Știrile zilei din sport
Argint pentru România! Echipa masculină de sabie, locul doi la  Europenele de scrimă. Înfrângere dramatică în finala cu Ungaria
Alte sporturi
20.06
Argint pentru România! Echipa masculină de sabie, locul doi la Europenele de scrimă. Înfrângere dramatică în finala cu Ungaria
Citește mai mult
Argint pentru România! Echipa masculină de sabie, locul doi la  Europenele de scrimă. Înfrângere dramatică în finala cu Ungaria
„Noi n-am fi divulgat nimic” FCSB a reacționat după ce transferul a picat: „Toate cele 3 păreri au coincis”
Superliga
20.06
„Noi n-am fi divulgat nimic” FCSB a reacționat după ce transferul a picat: „Toate cele 3 păreri au coincis”
Citește mai mult
„Noi n-am fi divulgat nimic” FCSB a reacționat după ce transferul a picat: „Toate cele 3 păreri au coincis”
Drăguș a speriat Craiova Campioana ar fi vrut să-l deturneze de la FCSB » Motivul pentru care a renunțat imediat
Superliga
20.06
Drăguș a speriat Craiova Campioana ar fi vrut să-l deturneze de la FCSB » Motivul pentru care a renunțat imediat
Citește mai mult
Drăguș a speriat Craiova Campioana ar fi vrut să-l deturneze de la FCSB » Motivul pentru care a renunțat imediat
Hagi a văzut fisurile Suediei! ANALIZĂ. Cum a fost surprinsă  adversara României din Liga Națiunilor. Unde a lovit-o Olanda
Campionatul Mondial
20.06
Hagi a văzut fisurile Suediei! ANALIZĂ. Cum a fost surprinsă adversara României din Liga Națiunilor. Unde a lovit-o Olanda
Citește mai mult
Hagi a văzut fisurile Suediei! ANALIZĂ. Cum a fost surprinsă  adversara României din Liga Națiunilor. Unde a lovit-o Olanda
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:35
„Ar fi titularii echipei naționale” MM Stoica, ultimele noutăți despre transferuri la FCSB: „Vin 4 jucători buni, nu de umplerea lotului”
„Ar fi titularii echipei naționale” MM Stoica, ultimele noutăți despre transferuri la FCSB: „Vin 4 jucători buni, nu de umplerea lotului”
22:24
Noapte plină la Mondial Germania, a treia calificată! Seara continuă cu Ecuador - Curacao + Kovacs va arbitra meciul 1.000
Noapte plină la Mondial Germania, a treia calificată! Seara continuă cu Ecuador - Curacao + Kovacs va arbitra meciul 1.000
23:59
Argint pentru România! Echipa masculină de sabie, locul doi la Europenele de scrimă. Înfrângere dramatică în finala cu Ungaria
Argint pentru România! Echipa masculină de sabie, locul doi la  Europenele de scrimă. Înfrângere dramatică în finala cu Ungaria
23:54
Drăguș a speriat Craiova Campioana ar fi vrut să-l deturneze de la FCSB » Motivul pentru care a renunțat imediat
Drăguș a speriat Craiova Campioana ar fi vrut să-l deturneze de la FCSB » Motivul pentru care a renunțat imediat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Top stiri
Debut cu dreptul pentru Nuno Campos VIDEO+FOTO. Dinamo, victorie în primul amical al verii! 3 gafe mari de portar
Superliga
20.06
Debut cu dreptul pentru Nuno Campos VIDEO+FOTO. Dinamo, victorie în primul amical al verii! 3 gafe mari de portar
Citește mai mult
Debut cu dreptul pentru Nuno Campos VIDEO+FOTO. Dinamo, victorie în primul amical al verii! 3 gafe mari de portar
Umit Akdag a ales Dorit de granzii Turciei,  fundașul a luat o decizie. Ce le-a spus conducătorilor de la Alanyaspor
Stranieri
20.06
Umit Akdag a ales Dorit de granzii Turciei, fundașul a luat o decizie. Ce le-a spus conducătorilor de la Alanyaspor
Citește mai mult
Umit Akdag a ales Dorit de granzii Turciei,  fundașul a luat o decizie. Ce le-a spus conducătorilor de la Alanyaspor
Prețul lui Biliboc Suma cerută de Varga pentru starul lui CFR Cluj: „Normal că sunt echipe interesate”. Unde ar putea ajunge
Superliga
20.06
Prețul lui Biliboc Suma cerută de Varga pentru starul lui CFR Cluj: „Normal că sunt echipe interesate”. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Prețul lui Biliboc Suma cerută de Varga pentru starul lui CFR Cluj: „Normal că sunt echipe interesate”. Unde ar putea ajunge
O lucrare misterioasă și o cădere nervoasă plină de cioburi la Carrefour Băneasa
B365
20.06
O lucrare misterioasă și o cădere nervoasă plină de cioburi la Carrefour Băneasa
Citește mai mult
O lucrare misterioasă și o cădere nervoasă plină de cioburi la Carrefour Băneasa

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 14 rapid 8 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
21.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share