„Jucam fotbal cu portocale” Colegul lui Mihăilă e la Mondial, dar a avut o poveste sfâșietoare: „Nu aveam ce mânca, mama trebuia să aleagă”

Frantzdy Pierrot (31 de ani), atacantul naționalei Haiti, a vorbit despre impactul pe care fotbalul îl are în țara sa.

A dezvăluit că a avut o copilărie foarte dificilă, cu multe lipsuri, iar povestea sa nu este singulară.

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Haiti a pierdut ambele meciuri disputate până în acest moment la Campionatul Mondial, 0-1 cu Scoția și 0-3 cu Brazilia.

Frantzdy Pierrot: „Mama a avut de ales între a mânca ea sau a ne hrăni pe noi”

Atacantul e coechipier cu Valentin Mihăilă la Caykur Rizespor, în Turcia. Acesta a vorbit despre clipele grele prin care a trecut în copilărie, povestind chiar că erau zile în care nu avea ce mânca.

„Am crescut petrecând zile în care nu aveam ce mânca. Mama trebuia să aleagă între a mânca singură în ziua respectivă sau a ne hrăni pe noi.

Ne jucam pe stradă fără ghete de fotbal. Ne jucam cu portocale pentru că erau mici. Uneori erau cioburi de sticlă pe stradă care îți rămâneau în picioare.

Nu aveam bani să mergem la spital, așa că trebuia să le scoatem singuri”, a povestit Pierrot, conform marca.com.

Frantzdy Pierrot: „Oamenii ne văd ca pe o speranță”

Pierrot a explicat cum trăiesc oamenii din Haiti meciurile echipei naționale. De cele mai multe ori, acestea reprezintă o șansă de a uita pentru câteva ore de problemele cu care se confruntă în viața de zi cu zi.

„Înainte de primul nostru meci, cel cu Scoția, toată lumea era în stradă. Imaginați-vă: de la 7 dimineața până la startul meciului. Oamenii s-au adunat să-l vadă în direct.

În ziua aceea nu au fost împușcături, nu au fost încăierări. Nimic, doar fotbal. Toată lumea era concentrată exclusiv asupra echipei naționale.

Oamenii ne văd ca pe o speranță, văd fericirea prin noi”, a mai spus Pierrot.

Mulți oameni au aceeași poveste ca mine, dar nu au avut niciodată ocazia să o spună. Frantzdy Pierrot, atacant Haiti

Pentru a ajuta copiii din Haiti, Pierrot a creat o fundație prin care își propune să le ofere acestora oportunitățile de care a beneficiat el.

„În Haiti, există antrenori care trebuie să aleagă între a-și obține licența de antrenor sau a-și hrăni copiii. Dacă nu aș fi avut tot acel ajutor de-a lungul drumului, probabil că nu aș fi fost aici astăzi”.

În ultimul meci de la CM 2026, Haiti va întâlni Maroc, pe 25 iunie, de la 01:00 (ora României).

CM 2026, clasamentul grupei C

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. Brazilia 4-1 6 2. Maroc 2-1 3 3. Scoția 1-1 3 4. Haiti 0-4 0

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