Nimeni nu se aștepta! A fost doborât recordul mondial în proba de 50 de metri liber: „Încă sunt în stare de șoc”

Kate Douglass (24 de ani) a doborât recordul mondial în proba feminină de 50 metri liber la Pro Swim Series Indianapolis 2026.

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Campioană olimpică la Paris în 2024, Douglass a bifat o performanță uriașă la competiția din Statele Unite, reușind să termine cursa în 23,59 de secunde.

Kate Douglass a doborât recordul mondial la 50 de metri liber

Cu acest timp, Douglass a întrecut recordul mondial setat de Sarah Sjostrom în iulie 2023, la Campionatele Mondiale de la Fukuoka (23,61s). Suedeza deținea cele mai bune șapte performanțe din istorie.

Douglass a învins-o pe Gretchen Walsh, cronometrată cu 23.78s. Anna Moesch s-a clasat pe locul al treilea cu timpul de 24,20s, în timp ce Torri Huske (24,27s), de șase ori medaliată la Jocurile Olimpice, a ratat podiumul.

🚨 WORLD RECORD ALERT 🚨



Kate Douglass just set a new World Record in the Women’s 50m Freestyle: 23.59 ⚡️#swimming #worldrecord pic.twitter.com/OvJxTymp95 — World Aquatics (@WorldAquatics) June 19, 2026

La finalul probei, Kate Douglass a vorbit despre performanța uluitoare pe care a reușit-o. Anterior, cel mai bun timp al său era de 23,91. Deținea recordul american împreună cu Walsh.

„Cred că încă sunt în stare de șoc. Nu știu ce să spun. Chiar speram să dobor recordul american, dar... wow... sunt foarte entuziasmată de ce am reușit!”, a spus Kate Douglass, potrivit olympics.com.

De-a lungul carierei, Douglass a cucerit 22 de medalii la Campionatele Mondiale (12 în bazin scurt), 9 fiind de aur. Ea a obținut și cinci medalii la Jocurile Olimpice: două de aur, două de argint și una de bronz.

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