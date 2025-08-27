„Nu e preferatul meu” Casper Ruud se plânge de  mirosul de marijuana la US Open. E permisă la New York din 2022

Casper Ruud e încă un nume din tenis care are o problemă când joacă la New York în ultimul turneu de Grand Slam al anului. Nu-i place să simtă marijuana în timpul meciurilor.

La 26 de ani, Casper Ruud încă speră să cucerească un titlu de Mare Șlem în carieră.

Norvegianul a jucat până acum trei finale, toate pierdute, de două ori la Roland Garros (2022-2023) și o dată la US Open (2022).

Săptămâna trecută, a fost în ultimul act și la dublu mixt de US Open.

Nu a câștigat nici alături de poloneza Iga Swiatek, învinși de italienii Sara Errani - Andrea Vavassori, 3-6, 7-5, 6-10.

Ruud: „Oriunde te duci la New York, persistă mirosul de marijuana”

Nordicul s-a obișnuit cu arenele de la New York, dar nu și cu mirosul înțepător care se simte în timpul meciurilor disputate în metropola americană.

Ce îl deranjează pe Ruud? „Oriunde te duci la New York, persistă mirosul de marijuana, ajungând și pe terenurile de tenis”, a declarat el presei locale, potrivit Marca.

„Trebuie să-l accepți, dar nu este preferatul meu”.

Arena Arthur Ashe de la US Open Foto: Imago

Din 2022, de când a fost permis consumul recreațional de cannabis în marele oraș din estul Statelor Unite, Ruud simte acest miros pregnant.

Mai ales că lângă complexul Billie Jean King se află Corona Park, în cartierul Queens.

Sakkari și Masarova au simțit și ele marijuana la US Open

Nu e primul care a avut probleme la US Open din această cauză.

În urmă cu doi ani, jucătoarea elenă Maria Sakkari s-a dus la arbitru și s-a plâns, într-o pauză a meciului contra Rebekăi Masarova, pe terenul 17.

„Cred că e «iarbă»”, i-a spus Sakkari.

Elvețianca Masarova a simțit marijuana și înainte de 2022. „Am jucat în 2021 pe același teren cu Svitolina și mirosea, dar nu m-a afectat”, a declarat jucătoarea care reprezenta atunci Spania.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”

Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport