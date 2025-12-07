Dinamo a refuzat oferta Câți bani putea încasa clubul alb-roșu pentru transferul lui Cătălin Cîrjan: „Era ușor să acceptăm, dar...” +36 foto
Cătălin Cîrjan
Dinamo a refuzat oferta Câți bani putea încasa clubul alb-roșu pentru transferul lui Cătălin Cîrjan: „Era ușor să acceptăm, dar..."

Publicat: 07.12.2025, ora 14:11
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit că gruparea din „Ștefan cel Mare” a refuzat o ofertă importantă pentru Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul echipei.

Pornind de la o discuție legată de bugetul clubului, conducătorul lui Dinamo a dezvăluit că o formație din afara României a oferit 3 milioane de euro pentru Cîrjan, în perioada de transferuri din vară.

Andrei Nicolescu: „Dinamo a refuzat o ofertă de 3 milioane pentru Cîrjan”

Andrei Nicolescu a declarat că tranzacția nu s-a realizat deoarece conducerea echipei a preferat să îl păstreze pe Cîrjan, el fiind un jucător extrem de important în angrenajul echipei.

„Dacă ne gândeam la asta (n.r. la acoperirea anumitor «găuri» din bugetul clubului ), era ușor în vară să mergem mai departe cu discuțiile despre Cîrjan și poate anul ăsta nu aveam niciun deficit operațional. Dar nu știu cât de mult ar fi ajutat în consolidarea acestui club.

(n.r. suma propusă pentru vânzarea lui Cîrjan) Vreo trei milioane de euro, dar nu contează. Din Europa, dintr-un campionat considerat mai puternic. Nici nu am intrat în detalii foarte multe.

S-a vehiculat o sumă, dar am refuzat negocierea pentru că nu era în interesul clubului. Probabil la negocieri puteam să ajungem la mai mult, dar nu despre asta era în vară, și nici acum. E despre consolidarea grupului”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

1,8 milioane de euro
este cota lui Cătălin Cîrjan, conform Transfermarkt

În actualul sezon, Cătălin Cîrjan a jucat 21 de meciuri pentru Dinamo, în cupă și campionat, reușind să marcheze de 3 ori și să ofere 4 pase de gol.

FCSB - Dinamo, meci

VIDEO. Ocazia lui Eddy Gnahore din FCSB - Dinamo

