Formula 1. foto: IMAGO
Formula 1

Formula 1 ÎN 2026 Tot ce trebuie să știi înainte de noul sezon » Cadillac intră în competiție, FIA a introdus reguli noi

Ionuț Cojocaru
Publicat: 07.01.2026, ora 16:12
Actualizat: 08.01.2026, ora 15:02
  • Echipele din Formula 1 se pregătesc pentru sezonul 2026, care aduce schimbări tehnice majore și echipe noi pe grilă.
  • Pentru prima dată în ultimii patru ani, grila de start va include patru campioni mondiali: Lando Norris, Lewis Hamilton, Max Verstappen și Fernando Alonso.
  • Prima cursă a sezonului 2026, Marele Premiu al Australiei, va avea loc la Melbourne între 6 și 8 martie.

Noul sezon vine cu schimbări majore: monoposturile vor fi mai scurte, mai înguste și mai ușoare, vor avea motoare noi, iar DRS (Drag Reduction System) va fi eliminat, fiind înlocuit de un sistem de aerodinamică activă.

FIA a introdus reguli noi pentru sezonul 2026

În sezonul 2026, Federația Internațională de Automobilism (FIA) a introdus reguli noi, menite să transforme competiția, în special prin modificările aerodinamice, care au atras și revenirea Honda sau Audi în Formula 1, potrivit formula1.com.

Pe lângă monoposturile mai mici, o noutate este aerodinamica activă: aripile față și spate pot fi ajustate în timpul cursei, în funcție de porțiunea de circuit.

Sistemul înlocuiește DRS-ul și le permite tuturor piloților să gestioneze mai eficient viteza și performanța pe tot parcursul turului, nu doar în zone limitate.

Până acum, pilotul trebuia să activeze manual sistemul DRS, dar doar în anumite condiții: trebuia să fie la mai puțin de o secundă de mașina din față și pe o porțiune de circuit desemnată ca „DRS zone”.

Motoarele vor rămâne V6 turbo de 1,6 litri, însă motorul electric va avea o contribuție mult mai mare. Puterea va fi împărțită aproape egal între partea termică și cea electrică, iar sistemul MGU-H, care transforma căldura gazelor de eșapament în energie electrică, va fi eliminat. În plus, Formula 1 va folosi doar combustibili sustenabili.

Sezonul 2026 de Formula 1: echipele, piloții și numerele alese de ei

Sezonul 2026 va aduce 11 echipe pe grila de start, inclusiv debutul celor de la Cadillac.

McLaren (locul 1 în sezonul 2025):

  • McLaren, campioana en-titre la constructori, revine în 2026 cu Lando Norris (#1) și Oscar Piastri (#81) pentru al patrulea sezon împreună în echipă, iar Andrea Stella rămâne Team Principal.
  • Norris își propune să-și apere primul titlu la piloți, în timp ce echipa vizează al treilea titlu consecutiv la constructori, o performanță neegalată din 1990.
Lando Norris, campion mondial
Lando Norris, campion mondial

Lando Norris, campion mondial Lando Norris, campion mondial Lando Norris, campion mondial Lando Norris, campion mondial Lando Norris, campion mondial
Mercedes (locul 2 în sezonul 2025):

  • Mercedes va păstra aceeași echipă de piloți, George Russell (#63) și Kimi Antonelli (#12), iar Toto Wolff rămâne la conducerea echipei.
  • Deși în ultimii ani nu a mai cunoscut același nivel de succes, locul 2 obținut în 2025 reprezintă o revenire promițătoare pentru echipa care a câștigat opt titluri consecutive la constructori între 2014 și 2021 și șapte titluri la piloți, dintre care șase au aparținut lui Lewis Hamilton.

Red Bull (locul 3 în sezonul 2025):

  • Max Verstappen (#3) va avea un nou coechipier, francezul Isack Hadjar (#6), care face pasul de la echipa de juniori Racing Bulls pentru a-l înlocui pe Yuki Tsunoda. Laurent Mekies va debuta ca Team Principal al echipei.
  • După seria de campionate consecutive obținute de Sebastian Vettel între 2010 și 2013, Verstappen a repetat performanța, câștigând patru titluri între 2021 și 2024. În 2025, olandezul a fost învins de Lando Norris.

Ferrari (locul 4 în sezonul 2025):

  • Scuderia va continua cu Charles Leclerc (#16) și Lewis Hamilton (#44), iar Fred Vasseur rămâne Team Principal.
  • Ferrari este singura echipă care a participat în fiecare sezon de Formula 1 din 1950 până în prezent. De-a lungul timpului, Scuderia a câștigat 15 titluri la piloți și 16 la constructori, ultimele fiind obținute în 2007 și 2008.
Lewis Hamilton, pilotând pentru Ferrari (FOTO: Formula 1)
Lewis Hamilton, pilotând pentru Ferrari (FOTO: Formula 1)

Lewis Hamilton, pilotând pentru Ferrari (FOTO: Formula 1) Lewis Hamilton, pilotând pentru Ferrari (FOTO: Formula 1) Lewis Hamilton, pilotând pentru Ferrari (FOTO: Formula 1) Lewis Hamilton, pilotând pentru Ferrari (FOTO: Formula 1)
Williams (locul 5 în sezonul 2025):

  • Williams va continua cu perechea Carlos Sainz Jr. (#55) – Alex Albon (#23). Echipa, condusă de James Vowles, a încheiat sezonul 2025 pe locul 5 la constructori și a obținut două podiumuri prin Sainz.
  • De-a lungul istoriei, echipa care i-a avut piloți precum Nigel Mansell, Damon Hill, Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Alain Prost sau Ayrton Senna a câștigat 7 titluri la piloți și 9 la constructori.

Racing Bulls (locul 6 în sezonul 2025):

  • Echipa-soră a celor de la Red Bull îl va introduce pe grilă pe debutantul Arvid Lindblad (#41), care va concura alături de Liam Lawson (#30).
  • Lindblad a terminat pe locul 6 în F2 în 2025, iar Alan Permane continuă în rolul de Team Principal.

Aston Martin (locul 7 în sezonul 2025):

  • Aston Martin își continuă colaborarea pentru al patrulea sezon cu Fernando Alonso (#14) și Lance Stroll (#18), iar echipa îl are ca nou Team Principal pe Adrian Newey.

Haas (locul 8 în sezonul 2025):

  • Ollie Bearman (#87) și Esteban Ocon (#31) vor concura în sezonul #11 al echipei în Formula 1, sub conducerea lui Ayao Komatsu.

Audi (locul 9 în sezonul 2025):

  • Fosta echipă Kick Sauber va concura în 2026 sub numele Audi, cu Nico Hulkenberg (#27) și Gabriel Bortoleto (#5) ca piloți. Jonathan Wheatley ocupă funcția de Team Principal.

Alpine (locul 10 în sezonul 2025):

  • Alpine, fosta echipă Renault, a încheiat sezonul 2025 pe ultimul loc. Pierre Gasly (#10) și Franco Colapinto (#43) continuă ca piloți, iar în 2026 echipa va folosi motoare Mercedes. Steve Nielsen rămâne la conducerea echipei.

Cadillac

  • Cadillac va debuta în Formula 1 în 2026, iar Valtteri Bottas (#77) și Sergio Perez (#11) revin în competiție pentru echipa americană.

Calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 – Sezon 2026

Pre-sezon

  • 26-30 ianuarie - Primul test privat de pre-sezon la Barcelona
  • 11-13 februarie - Al doilea test pre-sezon în Bahrain
  • 18-20 februarie - Al treilea test pre-sezon, tot în Bahrain

Martie

  • 6-8: Marele Premiu al Australiei - Melbourne
  • 13-15: Marele Premiu al Chinei - Shanghai
  • 27-29: Marele Premiu al Japoniei - Suzuka

Aprilie

  • 10-12: Marele Premiu al Bahrainului - Sakhir
  • 17-19: Marele Premiu al Arabiei Saudite - Jeddah

Mai

  • 1-3: Marele Premiu de la Miami - SUA
  • 22-24: Marele Premiu al Canadei - Montreal

Iunie

  • 5-7: Marele Premiu al Principatului Monaco - Monte Carlo
  • 12-14: Marele Premiu al Spaniei - Barcelona
  • 26-28: Marele Premiu al Austriei - Spielberg

Iulie

  • 3-5: Marele Premiu al Marii Britanii - Silverstone
  • 17-19: Marele Premiu al Belgiei - Spa-Francorchamps

August

  • 21-23: Marele Premiu al Olandei - Zandvoort
  • 24-26: Marele Premiu al Ungariei - Budapesta

Septembrie

  • 4-6: Marele Premiu al Italiei - Monza
  • 11-13: Marele Premiu de la Madrid - Spania
  • 25-27: Marele Premiu al Azerbaidjanului - Baku

Octombrie

  • 9-11: Marele Premiu de la Singapore
  • 23-25: Marele Premiu al Statelor Unite - Austin
  • 30 oct.-1 nov.: Marele Premiu al Mexicului - Ciudad de Mexico

Noiembrie

  • 6-8: Marele Premiu al Braziliei - Sao Paulo
  • 19-21: Marele Premiu de la Las Vegas - SUA
  • 27-29: Marele Premiu al Qatarului - Losail

Decembrie

  • 4-6: Marele Premiu de la Abu Dhabi - Yas Marina

În România, drepturile de difuzare pentru Formula 1 în sezonul 2026 aparțin Antena Group, iar transmisiunile vor fi realizate pe Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

